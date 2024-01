Boca Juniors presentó a Kevin Zenón como nuevo refuerzo: “Los sueños están para cumplirse”

Kevin Zenón tuvo su primer entrenamiento con los colores de Boca.

Kevin Zenón ya es oficialmente nuevo jugador de Boca Juniors. El volante, proveniente de Unión de Santa Fe, completó su traspaso al club de la Ribera luego de someterse a los exámenes médicos en Buenos Aires y suscribir su firma en el contrato que lo vincula con su nueva institución. La operación se cerró en una suma cercana a los 3.5 millones de dólares por el 80% del pase, junto con porcentajes de otros futbolistas involucrados en la negociación.

A sus 22 años, el mediocampista dejó el club que lo vio crecer para sumarse al plantel dirigido por Diego Martínez que comenzará su camino en la Copa de la Liga 2024 enfrentando a Platense este sábado 27 de enero en el estadio Ciudad de Vicente López. La transferencia añade una pieza más al equipo azul y oro que está experimentando una renovación del plantel con el arribo de Martínez al banco de suplentes y la sensible salida de Valentín Barco, quien fue transferido al Brighton de Inglaterra a cambio de los 10 millones de la moneda norteamericana que marcaba su cláusula de rescisión. Hay que recordar que el Xeneize dejó en libertad o cedió a más de 20 futbolistas durante las últimas semanas.

Antes de su partida, Zenón compartió un mensaje de despedida con la afición del Tatengue a través de sus redes sociales. En una publicación emotiva, el mediocampista expresó su gratitud hacia la institución que lo formó, sus compañeros y los hinchas que le brindaron apoyo continuo durante su estancia en Santa Fe. “Hoy me toca despedirme del club que me formó y me crió, el club que me dio todo”, escribió Kevin para luego prometer seguir siendo un hincha más de Unión a pesar de la distancia.

El posteo de Boca para darle la bienvenida a Kevin (Foto: X)

Y añadió en su cuenta de Instagram: “Agradecido siempre por todo lo que me dieron, es difícil despedirse después de 6 años en este club donde pasé infinidades de momentos, buenos y malos, pero sobre todo de aprendizaje. Simplemente decirles gracias por todo, y que desde este lado van a tener un hincha más siguiendo y apoyándolos siempre, nos veremos a la vuelta tate querido”. En paralelo, el club de la Ribera publicó la presentación en sus redes con una frase. “Los sueños están para cumplirse ¡Bienvenido a casa, Kevin!”, redactó.

La llegada de un nuevo refuerzo a Boca se suma a la de Cristian Lema como una de las caras nuevas que busca reforzar al reciente finalista de la Copa Libertadores. Además del traspaso de Zenón, el club presidido por Juan Román Riquelme cedió el 25% del pase de Mauro Luna Diale que poseía y acordó el préstamo de Simón Rivero como parte de la operación.

Luis Spahn, presidente de Unión, fue quien confirmó el acuerdo y adelantó tanto los detalles financieros del pase como los términos del mismo. El Xeneize contemplaba la incorporación de Kevin como un movimiento estratégico para tapar huecos de su plantilla tras las múltiples bajas que sufrió en este mercado de pases. La expectativa es alta por ver cómo el joven jugador se adapta al desafío de jugar en uno de los clubes más grandes de Argentina y su rendimiento será definitivamente seguido con atención por la hinchada tanto de Boca como de Unión.