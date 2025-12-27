El “Monstruo” Naoya Inoue lo hizo de nuevo: defendió sus títulos mundiales, batió un récord en el boxeo y anticipó una de las peleas más esperadas

Naoya Inoue no dejó dudas y venció en las tarjetas a Alan David Picasso (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

Naoya Inoue logró este sábado el 32° triunfo en la misma cantidad de peleas profesionales. El Monstruo, considerado uno de los mejores pugilistas libra por libra, venció por decisión unánime al mexicano Alan David Picasso en el Mohammed Abdo Arena de Riyadh (Arabia Saudita) para seguir como propietario de todos los cinturones mundiales del peso supergallo.

El japonés de 32 años afrontó el cuarto combate en este 2025 y registró esta cantidad de presentaciones en un mismo año por primera vez desde que en 2013 había hilvanado cuatro presentaciones en un mismo calendario, justo después de su estreno rentado.

Sin embargo, la victoria en las tarjetas fue clave por otro motivo: logró el récord de defensas mundiales consecutivas. The Monster logró el 27° triunfo consecutivo sosteniendo cinturones en distintas categorías y superó el registro que ostentaban Floyd Mayweather Jr. y Joe Louis para firmar “la racha más larga de la historia”, según informó el medio japonés Sponichi.

La revista The Ring también destacó otro hecho trascendente detrás de esta presentación: “Naoya Inoue es el primer hombre en 42 años en defender el título de The Ring cuatro veces en un año calendario. El último hombre en hacerlo fue el campeón de peso pesado Larry Holmes, quien realizó cuatro defensas en 1983″.

El "Monstruo" logró el 27° triunfo consecutivo por título mundial (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

Los jueces vieron a Inoue vencedor con tarjetas de 120-108, 119-109 y 117-111. Más allá de la derrota, Picasso se convirtió en el quinto boxeador que logra forjar la decisión de los jueces en un combate contra Naoya. Según las estadísticas de Compubox, Inoue conectó 158 golpes más que Picasso (161-63 en jabs, 167-107 en golpes de potencia y 96-66 en golpes al cuerpo). El mexicano de 25 años sufrió la primera derrota de su trayectoria tras hilvanar previamente 32 triunfos (17KO) y 1 empate.

El Monstruo, con 27 KO en sus 32 apariciones, venía precisamente de vencer por decisión unánime al uzbeko Murodjon Akhmadaliev en el IG Arena de Nagoya en septiembre. Previamente, en este 2025 había noqueado al surcoreano Ye Joon Kim en Tokio durante finales de enero y al norteamericano Ramón Cárdenas en el T-Mobile Arena de Las Vegas en mayo.

Picasso y Akhmadaliev son los primeros dos pugilistas desde el 2019 que alcanzan a trasladar la pelea de Inoue hasta las tarjetas. El legendario Nonito Donaire, en noviembre del 2019 en Saitama, perdió por decisión unánime. Luego, Inoue noqueó a Jason Moloney, Michael Dasmarinas, Aran Dipaen, al propio Donaire en la revancha del 2022, Paul Butler, Stephen Fulton, Marlon Tapales, Luis Nery, TJ Doheny y los mencionados Joon Kim y Cárdenas.

Tras vencer a Picasso, Inoue dejó entrever que podría enfrentar a su compatriota Nakatani en Japón (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

El japonés, propietario a lo largo de su vida deportiva de los títulos mundiales del peso ligero, super mosca, gallo y súper gallo, se convirtió en campeón de esta divisional en julio del 2023 cuando noqueó en el octavo asalto al invicto norteamericano Fulton en Tokio. En el marco de la velada llamada “The Ring V Night of the Samurai”, que tuvo su sexta aparición fuera de Japón y la primera en Arabia Saudita, revalidó sus títulos supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB).

“Esta noche no estuvo bien. No estuvo bien”, se sinceró desde arriba del cuadrilátero Inoue, exponiendo disconformidad con su rendimiento. Pero, en ese contexto, anticipó que tiene en mente enfrentar el próximo año a su compatriota Junto Nakatani, en lo que The Ring catalogó que sería “la más importante en la historia del boxeo japonés” y el “enfrentamiento más atractivo del boxeo mundial” para el 2026. Este medio especializado en boxeo advirtió que la esperada velada podría desarrollarse en el Tokyo Dome el 3 de mayo del próximo año.

“Ya que ambos ganamos esta noche, me gustaría negociar, considerando varias opciones. Aficionados japoneses, por favor, espérenlo con ansias”, planteó Inoue cuando le preguntaron por el tema.

Lo cierto es que Junto Nakatani peleó en el combate previo y ganó por decisión unánime ante el invicto mexicano Sebastián Hernández Reyes (20 triunfos y 1 derrota), aunque el resultado no estuvo exento de polémicas porque el peleador japonés terminó con un ojo completamente lastimado.

Así terminó Junto Nakatani tras vencer a Sebastián Hernández Reyes por decisión unánime (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

Nakatani, que dejó vacantes sus coronas del peso gallo del CMB y la FIB para pelear en supergallo, expuso inmediatamente su deseo de enfrentar a Inoue: “Cambié de categoría para aspirar al título mundial. Si me dan la oportunidad de pelear en ese escenario, lo haré lo mejor que pueda”. El peleador asiático de 27 años logró su 32° triunfo (24KO) en la misma cantidad de presentaciones como pugilismo rentado aunque este fue su estreno en la divisional tras haber pasado por los pesos mosca, supermosca y gallo previamente.

Hay que tener en cuenta que Inoue firmó un contrato con Riyadh Season en noviembre del año pasado y se estima que recibirá a cambio unos 19 millones de dólares, según estimaciones que difundió el medio japonés The Answer.

Picasso había marcado en la balanza en 121.1 libras (54.9kg), mientras que Inoue acusó 121.5 libras (55.1kg) (Foto: Reuters)