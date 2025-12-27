Deportes

El “Monstruo” Naoya Inoue lo hizo de nuevo: defendió sus títulos mundiales, batió un récord en el boxeo y anticipó una de las peleas más esperadas

El japonés, considerado uno de los mejores libra por libra, superó por decisión unánime al mexicano Picasso y logró el 27° triunfo en fila por cinturones mundiales. El próximo año podría pelear contra su compatriota Nakatani

Guardar
Naoya Inoue no dejó dudas
Naoya Inoue no dejó dudas y venció en las tarjetas a Alan David Picasso (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

Naoya Inoue logró este sábado el 32° triunfo en la misma cantidad de peleas profesionales. El Monstruo, considerado uno de los mejores pugilistas libra por libra, venció por decisión unánime al mexicano Alan David Picasso en el Mohammed Abdo Arena de Riyadh (Arabia Saudita) para seguir como propietario de todos los cinturones mundiales del peso supergallo.

El japonés de 32 años afrontó el cuarto combate en este 2025 y registró esta cantidad de presentaciones en un mismo año por primera vez desde que en 2013 había hilvanado cuatro presentaciones en un mismo calendario, justo después de su estreno rentado.

Sin embargo, la victoria en las tarjetas fue clave por otro motivo: logró el récord de defensas mundiales consecutivas. The Monster logró el 27° triunfo consecutivo sosteniendo cinturones en distintas categorías y superó el registro que ostentaban Floyd Mayweather Jr. y Joe Louis para firmar “la racha más larga de la historia”, según informó el medio japonés Sponichi.

La revista The Ring también destacó otro hecho trascendente detrás de esta presentación: “Naoya Inoue es el primer hombre en 42 años en defender el título de The Ring cuatro veces en un año calendario. El último hombre en hacerlo fue el campeón de peso pesado Larry Holmes, quien realizó cuatro defensas en 1983″.

El "Monstruo" logró el 27°
El "Monstruo" logró el 27° triunfo consecutivo por título mundial (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

Los jueces vieron a Inoue vencedor con tarjetas de 120-108, 119-109 y 117-111. Más allá de la derrota, Picasso se convirtió en el quinto boxeador que logra forjar la decisión de los jueces en un combate contra Naoya. Según las estadísticas de Compubox, Inoue conectó 158 golpes más que Picasso (161-63 en jabs, 167-107 en golpes de potencia y 96-66 en golpes al cuerpo). El mexicano de 25 años sufrió la primera derrota de su trayectoria tras hilvanar previamente 32 triunfos (17KO) y 1 empate.

El Monstruo, con 27 KO en sus 32 apariciones, venía precisamente de vencer por decisión unánime al uzbeko Murodjon Akhmadaliev en el IG Arena de Nagoya en septiembre. Previamente, en este 2025 había noqueado al surcoreano Ye Joon Kim en Tokio durante finales de enero y al norteamericano Ramón Cárdenas en el T-Mobile Arena de Las Vegas en mayo.

Picasso y Akhmadaliev son los primeros dos pugilistas desde el 2019 que alcanzan a trasladar la pelea de Inoue hasta las tarjetas. El legendario Nonito Donaire, en noviembre del 2019 en Saitama, perdió por decisión unánime. Luego, Inoue noqueó a Jason Moloney, Michael Dasmarinas, Aran Dipaen, al propio Donaire en la revancha del 2022, Paul Butler, Stephen Fulton, Marlon Tapales, Luis Nery, TJ Doheny y los mencionados Joon Kim y Cárdenas.

Tras vencer a Picasso, Inoue
Tras vencer a Picasso, Inoue dejó entrever que podría enfrentar a su compatriota Nakatani en Japón (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

El japonés, propietario a lo largo de su vida deportiva de los títulos mundiales del peso ligero, super mosca, gallo y súper gallo, se convirtió en campeón de esta divisional en julio del 2023 cuando noqueó en el octavo asalto al invicto norteamericano Fulton en Tokio. En el marco de la velada llamada “The Ring V Night of the Samurai”, que tuvo su sexta aparición fuera de Japón y la primera en Arabia Saudita, revalidó sus títulos supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB).

“Esta noche no estuvo bien. No estuvo bien”, se sinceró desde arriba del cuadrilátero Inoue, exponiendo disconformidad con su rendimiento. Pero, en ese contexto, anticipó que tiene en mente enfrentar el próximo año a su compatriota Junto Nakatani, en lo que The Ring catalogó que sería “la más importante en la historia del boxeo japonés” y el “enfrentamiento más atractivo del boxeo mundial” para el 2026. Este medio especializado en boxeo advirtió que la esperada velada podría desarrollarse en el Tokyo Dome el 3 de mayo del próximo año.

“Ya que ambos ganamos esta noche, me gustaría negociar, considerando varias opciones. Aficionados japoneses, por favor, espérenlo con ansias”, planteó Inoue cuando le preguntaron por el tema.

Lo cierto es que Junto Nakatani peleó en el combate previo y ganó por decisión unánime ante el invicto mexicano Sebastián Hernández Reyes (20 triunfos y 1 derrota), aunque el resultado no estuvo exento de polémicas porque el peleador japonés terminó con un ojo completamente lastimado.

Así terminó Junto Nakatani tras
Así terminó Junto Nakatani tras vencer a Sebastián Hernández Reyes por decisión unánime (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

Nakatani, que dejó vacantes sus coronas del peso gallo del CMB y la FIB para pelear en supergallo, expuso inmediatamente su deseo de enfrentar a Inoue: “Cambié de categoría para aspirar al título mundial. Si me dan la oportunidad de pelear en ese escenario, lo haré lo mejor que pueda”. El peleador asiático de 27 años logró su 32° triunfo (24KO) en la misma cantidad de presentaciones como pugilismo rentado aunque este fue su estreno en la divisional tras haber pasado por los pesos mosca, supermosca y gallo previamente.

Hay que tener en cuenta que Inoue firmó un contrato con Riyadh Season en noviembre del año pasado y se estima que recibirá a cambio unos 19 millones de dólares, según estimaciones que difundió el medio japonés The Answer.

Picasso había marcado en la
Picasso había marcado en la balanza en 121.1 libras (54.9kg), mientras que Inoue acusó 121.5 libras (55.1kg) (Foto: Reuters)

Temas Relacionados

Naoya InoueAlan David PicassoBoxBoxeo

Últimas Noticias

Surfeó una de las olas más altas de la historia y abrió un debate para lograr el Récord Guinness

El brasileño Rodrigo Koxa habría descendido una ola cuya altura superaría el récord mundial

Surfeó una de las olas

La reflexión de una figura del fútbol europeo: “Hay hombres que buscan un espacio fuera de la masculinidad hegemónica tradicional”

El futbolista del Betis, Héctor Bellerín, se refirió a un tema tabú dentro del deporte

La reflexión de una figura

La singular remera que lució Antonela Roccuzzo con una de las fotos más importantes en la carrera de Lionel Messi

La pareja del futbolista del Inter Miami llamó la atención de los fanáticos con la elección de la prenda que utilizó en una fotografía junto a una fanática

La singular remera que lució

Las fotos de los jugadores de Boca Juniors en el casamiento de Kevin Zenón y Sol Amsler: el encuentro con dos ex futbolistas del club

Leandro Paredes, Lautaro Blanco, Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Leandro Brey se fotografiaron con Equi Fernández y Cristian Medina en la boda del mediocampista

Las fotos de los jugadores

La tajante postura de José Mourinho ante el interés de Barcelona por Nicolás Otamendi

El director técnico portugués se mostró inflexible ante los rumores que vinculan al argentino con el conjunto catalán

La tajante postura de José
DEPORTES
Surfeó una de las olas

Surfeó una de las olas más altas de la historia y abrió un debate para lograr el Récord Guinness

La reflexión de una figura del fútbol europeo: “Hay hombres que buscan un espacio fuera de la masculinidad hegemónica tradicional”

La singular remera que lució Antonela Roccuzzo con una de las fotos más importantes en la carrera de Lionel Messi

Las fotos de los jugadores de Boca Juniors en el casamiento de Kevin Zenón y Sol Amsler: el encuentro con dos ex futbolistas del club

La tajante postura de José Mourinho ante el interés de Barcelona por Nicolás Otamendi

TELESHOW
Barby Franco le cumplió el

Barby Franco le cumplió el sueño de Navidad a un niño que quería conocer su Cybertruck

La salud de Christian Petersen: se conoció el primer parte médico emitido por el Hospital Alemán

Evangelina Anderson habló sobre los rumores de reconciliación con Martín Demichelis

Soy Rada, un “chanta” suelto en Mar del Plata: “Lo hermoso del público en temporada es que viene de todo el país”

La insólita respuesta de Sofía Gonet al comparar a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos de comida

INFOBAE AMÉRICA

La ciencia imita a la

La ciencia imita a la ficción: resuelven un problema que había sido planteado en un capítulo de “The Big Bang Theory”

La solución del 1 % a la inminente crisis laboral provocada por la inteligencia artificial

Un potente terremoto de magnitud 7,0 sacudió la costa noreste de Taiwán

Los impactantes videos de los ataques rusos contra edificios residenciales en Kiev

Los Tigres del Norte llevan el corrido mexicano a un episodio de Los Simpsons