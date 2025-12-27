Cristiano Ronaldo marcó un doblete en su carrera rumbo a los mil goles: la definición de taco y su frase motivadora

El portugués alcanzó los 956 tantos en su carrera

Cristiano Ronaldo sigue alimentando su estadística personal rumbo a los 1000 goles y este sábado marcó un doblete en el triunfo 3-0 de Al Nassr frente a Al Okhdood Club, que le permite a los Caballeros del Najd seguir como líderes de la liga profesional de fútbol de Arabia Saudita.

El delantero portugués de 40 años, que venía de dar una asistencia a su compatriota Joao Félix en la última victoria de Al Nassr en la Copa Asiática, anotó en dos oportunidades para alcanzar los 956 goles en su carrera. A los 31 minutos, el Bicho abrió el marcador al definir de taco dentro del área tras un centro enviado por el croata Marcelo Brozovic.

Sobre el final del primer tiempo llegó el 2-0, también obra de Cristiano Ronaldo. El luso apareció nuevamente en el área para definir como un centro delantero tras un nuevo pase de Brozovic. CR7 también marcó el tercero, pero el tanto terminó siendo anulado por una posición adelantada que determinó el VAR.

El último gol de la noche árabe fue cortesía de Joao Félix, quien selló el marcador y dejó a Al Nassr como puntero en el campeonato con 30 puntos, cuatro más que el escolta Al Hilal, cuando se llevan disputadas diez fechas. El próximo martes 30 de diciembre, el conjunto de CR7 visitará a Al Ettifaq en el último partido del año por la Saudi Pro League. El viernes 2 de enero comenzará el 2026 enfrentando a Al Ahli Saudi.

El posteo de Cristiano Ronaldo tras su doblete en Al Nassr

Luego del partido, Cristiano Ronaldo se retiró ovacionado del estadio Al Awwal Park de Riad y posteó un comentario contundente en sus redes sociales, con una foto suya festejando: "¡El trabajo duro es el camino al éxito!“.

El experimentado futbolista, de exitoso paso por Real Madrid, Manchester United y Juventus, cumplirá 41 años el próximo 5 de febrero y mantiene una disputa con Lionel Messi por convertirse en el máximo goleador de la historia. El portugués lleva en la sumatoria general 956 goles en 1300 partidos oficiales, contando clubes y selección nacional. Además, contabiliza 260 asistencias.

En el desglose de sus goles, Cristiano marcó 5 en Sporting Lisboa, 450 en Real Madrid, 101 en Juventus, 145 en Manchester United, 112 en Al Nassr y 143 en la selección de Portugal.

En contrapartida, Messi acumula entre sus pasos por la selección argentina, Barcelona, PSG e Inter Miami un total de 896 goles en 1137 partidos, además de 407 asistencias. El rosarino, a diferencia de Cristiano, tiene mejor promedio de gol por partido (0.79 vs 0.73).