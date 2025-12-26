Las sospechosas imágenes de uno de los partidos investigados en Turquía en el marco de una mega causa de apuestas que terminó con 14 futbolistas detenidos

Las imágenes del partido en Turquía que terminó con una serie de detenciones por las sospechas de apuestas

El fútbol de Turquía transita por uno de los mayores escándalos de su historia con la mega causa que investiga la posible implicación de los protagonistas del deporte en diversas apuestas que se realizaron en los últimos meses, con un proceso que se inició con más de 1000 futbolistas y 150 árbitros bajo sospecha.

Tras el arresto de un compañero de Mauro Icardi en el Galatasaray en el marco de un procedimiento que apresó a 34 personas, la noticia que estalló en las últimas horas es otra orden de detenciones contra 29 sospechosos entre los que se encuentran 14 jugadores y el ex vicepresidente del Galatasaray Erden Timur.

El dato que se desprende del informe de la Fiscalía que replicó el medio turco Hurriyet es que el partido Kasımpasa y Samsunspor que se disputó el 26 de octubre del año pasado puso en la mira a 6 apostadores. El encuentro que se desarrolló en Estambul, en el estadio del primero de los dos equipos mencionados, terminó con la victoria 4-1 del combinado visitante.

Si bien la Fiscalía no aportó mayores detalles sobre acciones puntuales que estén bajo sospecha, el duelo tuvo una verdadera particularidad: el Samsunspor falló dos penales seguidos con menos de diez minutos de diferencia tras las ejecuciones del camerunés Olivier Ntcham, quien le pegó al travesaño en el primero tras intentar picarla y tiró el segundo por arriba del arco.

En ese marco, a la media hora del primer tiempo, Aytac Kara marcó de cabeza el 1-0 para el dueño de casa, pero en el complemento todo se revirtió. Carlo Holse firmó el empate a los 67 minutos con un remate desde afuera del área y, menos de 20 minutos más tarde, Flavien Tait señalaba ya la victoria 4-1 tras un tanto de Holse de tiro libre para el segundo y la definición de Soner Aydogdu luego de una jugada preparada para el tercero. En total, el duelo tuvo también seis amonestados.

El informe de la Fiscalía General de la República indica que tras una serie de hallazgos en el marco del proceso conocido como “Investigación sobre apuestas en el fútbol” se obtuvieron pruebas clave: “Seis sospechosos que apostaron en el partido de fútbol entre Kasımpaşa y Samsunspor del 26/10/2024, que se considera que influyó en el resultado del partido”.

Hay que destacar que, por el momento, no se conocieron nombres de jugadores sospechados de estar emparentados a apuestas en este duelo puntual. En la lista de nombres que replicaron los medios turcos figuran futbolistas del ascenso de Turquía, empresarios, gerentes de restaurantes, funcionarios públicos y hasta un ex policía.

El documento público aclara que los datos se obtuvieron de “sitios web de apuestas legales, investigaciones de fuentes abiertas, decisiones de la Comisión Disciplinaria de la Federación Turca de Fútbol (PFDK), análisis de HTS y el examen de los dispositivos digitales incautados a otros sospechosos en las dos operaciones anteriores”.

Eso también permitió identificar a “siete sospechosos relacionados con un sospechoso detenido en las dos operaciones simultáneas de detención, arresto, registro y confiscación anteriores, y cuyas transacciones financieras se consideran sospechosas en relación con los delitos objeto de la investigación”. Y también a poner bajo la lupa a un sospechoso “que en el pasado ocupó un cargo directivo en el Galatasaray Spor Kulübü (Erden Timur)”, ya que se examinaron sus cuentas bancarias y determinaron que tenía “transacciones financieras sospechosas y una cuenta de apuestas relacionada con ellas”.

“Se han llevado a cabo hoy simultáneamente en un total de 11 provincias diferentes, con sede en Estambul, operaciones de detención, arresto, registro y retención contra un total de 29 sospechosos, entre ellos 14 futbolistas que realizaron apuestas que podrían influir en el resultado de los partidos (apostando a que el equipo rival ganaría el partido de su propio equipo)”, planteó la documentación.

Esta causa que conmociona al deporte turco se conoció públicamente en octubre pasado cuando el presidente de la Federación Turca de Fútbol (TFF), İbrahim Hacıosmanoğlu, confirmó en una conferencia de prensa que estaban investigando a 152 árbitros por apuestas deportivas que habían realizado. En ese contexto, 149 jueces terminaron con suspensiones de entre 8 y 12 meses por apostar.