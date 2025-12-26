La posible salida de una pieza clave para Red Bull y Verstappen mantiene en vilo a la F1: “Lucharán duro por retenerlo”

Gianpiero Lambiase, la pieza clave de Red Bull que podría marcharse a Aston Martin (REUTERS/Jakub Porzycki)

En un contexto en el que Red Bull atraviesa profundas transformaciones estructurales que involucran tanto a figuras clave del box como a piezas trascendentales del engranaje técnico, el equipo de la bebida energizante podría sufrir una nueva salida en la antesala de la temporada 2026 de la Fórmula 1: Aston Martin habría entablado negociaciones para quedarse con Gianpiero Lambiase, histórico ingeniero de pista de Max Verstappen y jefe de ingeniería de carreras de la escudería austriaca. Los rumores se enaltecieron después de un cierre de temporada en el que se comenzó a especular que dejaría el cargo al lado del neerlandés, algo que puso incertidumbre en su continuidad.

Según reveló el portal especializado The Race, Aston Martin mantuvo conversaciones con Lambiase para ofrecerle un puesto directivo de alto nivel. “Se entiende que Aston Martin ha discutido con Lambiase la posibilidad de un puesto gerencial allí, potencialmente a nivel de director de equipo o CEO, como parte de una estructura renovada”, explicó dicho medio. Las especulaciones también se centran en la experiencia de Gianpiero en el paddock y su antiguo vínculo profesional con Adrian Newey, recientemente anunciado como futuro director del equipo a partir de 2026.

Aunque aún no existe un acuerdo, la llegada de Lambiase permitiría a Newey, hombre clave en la aerodinámica de los monoplazas y que Aston Martin desembolsó una importante suma para quedarse con sus servicios desde Red Bull, concentrarse en el avance de los autos sin diluir su foco, una preocupación que el propio ingeniero expresó en Sky Sports al declarar: “Eso es realmente lo que quiero y necesito hacer. Es lo que me motiva a levantarme por las mañanas. Así que estoy decidido a no diluirlo”.

“Si Aston puede conseguir la firma de Lambiase, una posibilidad podría ser que Newey cumpla el rol de director del equipo de manera interina hasta que el italiano pueda unirse y se reorganicen los roles. Es casi seguro que Red Bull luchará duro para retener a Lambiase debido a las obvias fortalezas que aporta a la organización”, destacó The Race.

Gianpiero Lambiase, que acompaña a Verstappen desde su debut en 2015, está en constante comunicación con el neerlandés durante la carrera y lo ayuda con la puesta a punto del monoplaza (REUTERS/Ricardo Arduengo)

El último tramo de la temporada pasada alimentó las especulaciones sobre el futuro de Gianpiero Lambiase, especialmente después del Gran Premio de Abu Dhabi. Allí, Verstappen y el británico compartieron un emotivo intercambio radial. “Puedes estar orgulloso de eso, amigo, mantén la cabeza en alto”, soltó el ingeniero, mientras que Max respondió de forma enigmática: “Les mostramos una última vez quién manda”.

Tras la bandera a cuadros, Gianpiero Lambiase rompió en lágrimas y su reacción ante los micrófonos y el muro de boxes reforzó la impresión de que su ciclo junto al neerlandés podría haber llegado a su fin. El propio Verstappen expresó tras el cierre del campeonato en Yas Marina su valoración y afecto hacia el ingeniero por el esfuerzo sostenido durante un año que habría sido complicado a nivel personal para el británico.

“Ha sido un año muy emotivo. Olvídense de los resultados de este año y no quiero entrar en demasiados detalles, pero ha sido difícil. Estoy muy contento de poder trabajar con alguien tan apasionado. Claro que es mi ingeniero de carrera, pero lo considero un amigo. Hemos vivido muchas experiencias emotivas juntos y hemos alcanzado logros fantásticos”, argumentó Verstappen.

Además, agregó: “Seguro que se emocionó un poco después de la bandera. Así que tengo muchas ganas de irme de aquí y ponerme al día con él, porque a veces no ha sido fácil para él. Estoy muy orgulloso de poder trabajar con alguien tan bueno. Un ejemplo perfecto de alguien que nunca se rindió esta temporada, incluso en los momentos difíciles”.

Gianpiero Lambiase podría sumarse a Helmut Marko como uno de los miembros claves de Red Bull que se marchan antes de la temporada 2026 (REUTERS/Shawn Thew)

Según indican los medios especializados, si Red Bull encuentra un nuevo ingeniero de carreras adecuado para Verstappen y logra consensuar la nueva estructura interna, Lambiase podría alejarse de sus funciones actuales y continuar en la escudería en un cargo superior, posiblemente aún ligado a las operaciones en pista. Vale destacar que desde 2022 también es el jefe de ingeniería de carreras.

La eventual salida de Lambiase se sumaría a una serie de partidas que afectan al entorno de Verstappen en Red Bull. Además del retiro anunciado de Helmut Marko, asesor ejecutivo y pieza clave en la delimitación de las duplas de pilotos, al concluir la campaña 2025, el cuatro veces campeón de Fórmula 1 perdió en las últimas semanas al jefe de mecánicos Matt Caller —quien acompañará a Jonathan Wheatley en Audi—, al ingeniero de rendimiento Tom Hart, que apunta a Williams, así como a Michael Manning y David Mart, ambos ingenieros del área de motores.

En este escenario de relevos técnicos, Aston Martin explora la firma de Lambiase para recomponer su cúpula, mientras que Red Bull valora las implicancias de redefinir su estructura sin una de sus piezas fundamentales en el muro de boxes. La escudería con sede en Silverstone apuntó sus focos a la nueva normativa técnica en la que prometen ser uno de los equipos que pelee por las victorias.