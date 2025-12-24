Red Bull eligió quién ocupará el puesto de Helmut Marko mientras crece la expectativa por la llegada de una figura de la Fórmula 1

Marko se despidió oficialmente de la escudería (Reuters)

La salida de Helmut Marko de Red Bull Racing marca un cambio en la estructura directiva del equipo de Fórmula 1. Alistair David Rew, director financiero de Red Bull GmbH, asume el rol de director en la organización tras la confirmación oficial del cese del histórico asesor, según el registro mercantil del Reino Unido.

El reemplazo de Marko se produce en un contexto de reestructuración interna en la escudería de los Dos Toros. Desde la muerte de Dietrich Mateschitz en 2022, la compañía ha atravesado una serie de cambios relevantes en su cúpula. La salida de figuras históricas como Adrian Newey y Christian Horner precedió la desvinculación de Marko, quien deja atrás más de dos décadas vinculadas al equipo. El propio Marko, en declaraciones recogidas por Kleine Zeitung, explicó: “Fue una gran decepción cuando no pudimos ganar el Mundial en Abu Dhabi. Este chasco me llevó a la decisión de que ahora era un buen momento para dejarlo”.

Según el medio especializado Racing News 365, que accedió a la información, Alistair David Rew, de 52 años, se desempeñaba hasta ahora como Chief Financial Officer (CFO) de Red Bull GmbH, la empresa matriz del equipo de Fórmula 1. Su nombre figura desde el 19 de diciembre en Companies House, el registro oficial de empresas del gobierno británico, como nuevo director de Red Bull Racing. Además, su cargo también se extiende a la dirección de otros departamentos como Tecnologías Avanzadas y Trenes Motrices dentro de la estructura de la compañía. Esta sería otra elección de Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de Proyectos Corporativos y Nuevas Inversiones de la empresa, clave en las salidas de los hombres fuertes del equipo hasta esta temporada.

El papel de Rew dentro del equipo de carreras aún no fue definido con precisión en términos operativos, según reportó Bild. En la actualidad, la gestión diaria y la responsabilidad última sobre el equipo de F1 estarían en manos de Laurent Mekies, quien continuará como cabeza visible en la estructura deportiva mientras Rew ocupa un cargo estatutario clave. El periódico austríaco Kleine Zeitung remarcó que la política interna de Red Bull favorece la existencia de varios directores y no concentra la autoridad en una sola persona.

Es importante recordar que uno de los candidatos a suplantar a Marko era uno de los grandes pilotos en la historia del equipo: Sebastian Vettel. Es más, hasta el propio ex asesor, en declaraciones a Sky, señaló que el campeón del mundo en cuatro ocasiones sería “el candidato ideal” para ocupar su lugar ya no sea parte de la estructura. ¿Estará Baby Schumi en el box durante 2026? Muchos creen que es una posibilidad latente.

Retirado en 2022, el ex piloto alemán se mantuco en cerca del paddock, aunque sin asumir roles formales en ninguna escudería. Más allá de su presencia ocasional en eventos como la Carrera de Campeones, quien se conoró al volante de Red Bull entre 2010 y 2013 exploró otras tareas fuera de pista, incluyendo su compromiso con causas medioambientales. No obstante, su nombre es cercano a la F1, en especial dentro del universo de la empresa de la bebida energizante.

Ambos dirigentes pusieron punto final a su paso por Red Bull (Reuters)

La etapa final de Marko en la escudería se vio marcada por la reestructuración tras la muerte de Mateschitz y por la imposibilidad de retener el campeonato mundial de pilotos en 2025. : “Creo que el equipo está muy bien posicionado y desde luego no dejo atrás un caos en Red Bull. Todo encaja y estoy seguro de que mejoraremos en algunas áreas”, mencionó el ahora ex asesor de RB en diálogo con el periódico austríaco. Su contrato con la compañía se extendía hasta finales de 2026, pero optó por finalizarlo antes, decisión que habría sido acompañada por una indemnización cercana a los 10 millones de euros, según cifras publicadas por el diario alemán Bild.

El proceso que derivó en la designación de David Rew como Director de Red Bull Racing siguió a una serie de movimientos internos recientes. Tras la renuncia de Horner, la empresa nombró a Stefan Salzer como director, quien dejó el cargo justo una semana antes de la salida formal de Marko. La decisión de que el relevo recayera en el CFO de la compañía responde a la política de la empresa de diversificar la autoridad entre varios ejecutivos.

Durante su paso por Red Bull, Helmut Marko fue reconocido por su labor al frente del programa júnior del equipo y por su trabajo como asesor deportivo. Su gestión resultó determinante en el desarrollo de talentos como Sebastian Vettel y Max Verstappen, ambos tetracampeones mundiales.

Con la salida del histórico asesor se diluyó la última pata de la interna que había en la escudería, la cual tenía del otro lado la presencia de Christian Horner. Las tensiones entre los dos bandos quedaron en evidencia a lo largo de los años. Sin embargo, Helmut Marko intentó restar la importancia a la supuesta lucha con el británico. “Así es como siempre se ha descrito en los medios, pero no fue nada personal”, declaró al portal neerlandés De Limburger, según informó el medio especializado Motorsport.

Durante la gestión que compartieron desde 2005, la escudería pasó de adquirir equipos sin victorias como Jaguar y Minardi a convertirse en una potencia dominante, con 14 títulos mundiales (ocho de pilotos y seis de constructores) y 130 victorias en 418 grandes premios, superando a escuderías históricas como Mercedes.