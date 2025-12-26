Faustino Oro y Candela Francisco no desentonaron en el arranque del Mundial de Ajedrez Rápido en Qatar

Los argentinos Faustino Oro y Candela Francisco

En el Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido, el prodigio argentino Faustino Oro, de 12 años, vivió su tarde de Disney. En la primera sesión del día, que incluyó cinco partidas, sus manitos sintieron, con el saludo protocolar que da comienzo al juego, el calor de cuatro de las mejores estrellas de esta actividad: el azerbaiyano Shakhriyar Mamedyarov y los norteamericanos, Leinier Domínguez (de origen cubano), Wesley So (filipino) y Levon Aronian (armenio). Cuatro Top 15 de una competencia en la que el pequeño Fausti -como lo llaman sus amigos y familiares- fue preclasificado N°134 entre los 247 participantes.

Como una muestra más del enorme talento que posee este pichón de crack, al que la prensa bautizó “El Messi del Ajedrez”, el niño Oro sumó dos empates, en las dos primeras ruedas (frente a Mamedyarov y Domínguez) y dos derrotas (con So y Aronian). En la cuarta, logró su primera y única victoria de la jornada; en gran forma se impuso al maestro sirio Manzen Fandi.

Acaso, por si no bastara para comprender el valor de lo conseguido por el niño nacido en 2013, en el barrio de San Cristóbal en la Ciudad de Buenos Aires, vale señalar que Mamedyarov es el N°16 del mundo en la especialidad de ajedrez rápido, y Domínguez, el N°18, además de haber logrado el Mundial Blitz en 2008. Incluso, Faustino estuvo muy cerca de vencer al azerbaiyano, pero se vio obligado a aceptar la propuesta de empate de su rival, porque disponía de solo 30 segundos en su reloj.

Las dos derrotas siguientes, acaso, fueron más dolorosas para el niño, que cayó sin contemplaciones, a pesar de sus esfuerzos por torcer un destino inevitable. En esta especialidad rápida, Aronian es el N°3 del ranking y So, el N°20.

De esta manera, Faustino Oro cerró su actuación del primer día con 2 puntos tras cinco ruedas. Mañana se jugarán otras cuatro, y el domingo habrá otras cuatro partidas con las que finalizarán la prueba. Mañana, desde las 8, de Buenos Aires, se llevará a cabo la sexta rueda, en la que el argentino llevará las piezas blancas ante el kazajo Daniyal Sapenov, de 17 años.

Faustino Oro, el niño prodigio del ajedrez, representa a la Argentina en el Mundial Rápido de Qatar

“Yo creo que Faustino está viviendo una tarde de ensueños; el fixture le regaló la posibilidad de enfrentarse con cuatro de los mejores ajedrecistas del mundo, y sin duda él rescatará una gran experiencia de todo esto. Tiene muy poco que perder y es la oportunidad que tiene para empezar a ganarse el respeto de los grandes jugadores”, le dijo a Infobae, el ocho veces campeón argentino Diego Flores.

En el torneo abierto están participando 247 ajedrecistas (164 de ellos tienen el título de gran maestro) y de 70 nacionalidades diferentes; entre ellos sobresalen las figuras del campeón mundial, el indio Dommaraju Gukesh, y el N°1 del mundo, el noruego Magnus Carlsen.

Aunque al cumplirse la primera sesión de cinco partidas, ningún jugador logró el 100% de los puntos disputados, apenas un grupo de cinco maestros están en la vanguardia de la competencia, con 4,5 puntos: Carlsen, Gukesh, el francés Maxime Vachier-Lagrave, el ruso Vladislav Artemiev y el indio Arjun Erigasi.

El Mundial de Ajedrez Rápido se trata de una de las principales citas anuales que organiza la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas); la prueba (con partidas con ritmo de juegos de 15 minutos más 10 segundos adicionales por cada movimiento para cada jugador) está dividida en dos secciones: el abierto y el femenino. Ambas competencias se desarrollan en el Complejo Deportivo y de Eventos, en el gigantesco campus de la Universidad de Qatar, en el norte de Doha (la capital de ese país).

Faustino Oro tiene 12 años y compite contra los mejores exponentes del ajedrez mundial

El Open se jugará a 13 ruedas (hoy se disputaron cinco, el 27 se jugarán cuatro, y el 28 otras cuatro más). El exclusivo de mujeres será a 11 ruedas (cuatro llevadas a cabo hoy, mañana otras cuatro, y el domingo las últimas tres). El Open repartirá 350 mil euros en premios, de los cuales 70 mil serán para el vencedor. En tanto, en el Femenino habrá 155 mil euros, y de ellos, 40 mil para la ganadora.

Por su parte, la joven Pilarense, Candela Francisco, arrancó el día con una valiosa victoria ante la mejor ajedrecista y de mayor proyección internacional de Países Bajos, la maestra Eline Roebers, de 19 años. En la rueda siguiente, Candela se enfrentó ante la norteamericana, de origen ucranio, Irina Krush (ocho veces campeona femenina de Estados Unidos). En una reñida partida, la jugadora argentina logró sumar un empate. Luego, acaso por el cansancio o la presión del juego, Candela Francisco, N°2 del ranking vernáculo, perdió dos partidas consecutivas, ante la búlgara Nurgyul Salimova y la india Agrawal Vantika.

Candela, preclasificada N°86 entre las 141 mujeres participantes, y que hace su debut en un campeonato mundial de esta especialidad, mañana será rival, en la quinta rueda, de la jugadora polaca, Katarzyna Dwilewicz.

La argentina Candela Francisco participa del Mundial de Ajedrez Rápido en Qatar (Instagram)

Durante la ceremonia inaugural, el presidente de la FIDE, el ruso Arkady Dvorkovich, tras los agradecimientos formales a la Federación de Ajedrez de Catar, y a su presidente Mohammed Al Mudahka, se refirió a la importancia de estas competencias en el calendario de la entidad que él dirige. “Los Mundiales Rápidos y Blitz tradicionalmente marcan un emocionante final de año, y esta vez no será la excepción. Les deseo a los jugadores, la mejor de las suertes, buenos partidos y que gane el mejor”.

También participó el campeón mundial, el indio Gukesh, que comentó: “Jugar bien en cualquier formato es bastante importante, pero en general, el rápido y el blitz han sido algo menos prioritarios para mí que los eventos clásicos.” Y completó, “Estoy aquí para jugar, para experimentar, para disfrutar y simplemente para jugar al ajedrez con el objetivo de aprender y adquirir experiencia."

La vigente campeona mundial femenina y campeona femenina de blitz, la china Ju Wenjun, también se refirió a la experiencia de competir en distintos formatos. “Hay tres formatos diferentes en el ajedrez, y todos son bastante difíciles de ganar”. Y, agregó: “Para mí, el rápido y el blitz son más divertidos y emocionantes”. Por último, el ex campeón mundial, y N°1 del mundo, el noruego Magnus Carlsen contó sobre su participación en Doha: “Estoy aquí para ganar, como siempre. Eso no cambia porque es la única forma que entiendo a la competencia”.

Mañana continuará el Mundial, con una delegación argentina integrada por dos de sus mejores estrellas con proyección internacional: el niño Faustino Oro –plusmarca mundial en precocidad en lograr el título de maestro internacional (en 2024), poseedor de dos normas de gran maestro y el ajedrecista que a más temprana edad superó los 2500 puntos de Elo (sistema de puntaje en el ranking del ajedrez)–, y la joven gran maestra femenina, Candela Belén Francisco Guecamburu, de 19 años –que posee los títulos de ex campeona mundial juvenil (en 2023) y el bicampeonato Continental de las Américas (en 2023 y en 2025), respectivamente–. Hay en qué confiar.