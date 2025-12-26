El impactante descubrimiento del FBI en la búsqueda del ex atleta olímpico fugitivo, apodado el “Pablo Escobar moderno”

Compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno 2002 (Foto: COC/Andre Forget)

Ryan Wedding, de 44 años, llegó a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, organizados por Salt Lake City, en representación de Canadá y salió en el 24° puesto dentro de la categoría eslalon gigante paralelo. Más allá de esta aparición, su nombre desapareció del plano deportivo con rapidez y, a más de dos décadas de ese momento, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) lo tiene entre los 10 prófugos más buscados del mundo por la acusación de liderar una organización dedicada a la exportación de cocaína. Debido a esto, en vísperas de la Navidad se realizaron una serie de allanamientos que arrojaron impactantes descubrimientos sobre el estilo de vida del antiguo atleta.

Bajo la presunción de las autoridades de los Estados Unidos de que Wedding opera desde México en alianza con el Cártel de Sinaloa, se procedieron a realizar una serie de cuatro allanamientos en la capital y el Estado de México. El Gobierno mexicano divulgó un comunicado, que fue publicado por TV Azteca, ESPN, EFE y diferentes medios, donde afirma que los domicilios investigados están “relacionados con un ex atleta olímpico” y “uno de los 10 fugitivos más buscados por autoridades estadounidenses“. No mencionaron explícitamente a Ryan Wedding, pero es el único atleta olímpico buscado por el FBI, explicó el diario británico The Sun.

La misiva arrojada desde el Ejecutivo explicó que se mantuvo una cooperación bilateral con el país del Norte y se analizaron líneas de investigación en torno al canadiense vinculadas a sus actividades delictivas de carácter transnacional. De esta manera, se reunieron las pruebas suficientes y un juez dio la orden para los cateos.

La pesquisa arrojó el hallazgo de dosis de metanfetamina y marihuana, 62 motocicletas de alta gama, dos vehículos, obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos, un cargador y diversa documentación. Los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo de las autoridades, mientras que los objetos decomisados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Las obras de arte incautadas en los allanamientos en domicilios vinculados a Wedding (Foto: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana)

El director del FBI, Kash Patel, dijo que Ryan Wedding era el responsable de “un programa de narcotráfico y narcoterrorismo sin precedentes en mucho tiempo” y el propio organismo lo describió como “uno de los mayores proveedores de cocaína en Canadá”. En marzo se anunció una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

Se lo apunta por dirigir una organización multinacional que importaría unas 60 toneladas métricas de cocaína anualmente, generando más de 1.000 millones de dólares en ingresos. Según los investigadores, el tráfico comenzaba desde Colombia, con la droga atravesando México antes de cruzar la frontera hacia EEUU y Canadá. La red, según las autoridades estadounidenses, empleaba empresas fachada y redes logísticas en Los Ángeles y Ontario, facilitadas por la protección del Cártel de Sinaloa.

Ryan Wedding es buscado intensamente por el FBI (@USEmbassyMEX)

En estas últimas semanas se han producido diferentes detenciones en las ciudades de Quebec, Ontario y Alberta sobre personas presuntamente ligadas al Cártel. De igual manera, el FBI sostiene que Wedding todavía tiene acceso a una “red de sicarios” con plena capacidad para ordenar ataques. De hecho, su situación judicial se agravó por su presunta vinculación al asesinato de testigos claves para la investigación en Norteamérica.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, manifestó que el hombre “orquestó el asesinato de un testigo federal al publicar su imagen en un sitio web de noticias falsas, The Dirty Newz”. Jonathan Acebedo-García fue ejecutado en Medellín y había sido un colaborador central del FBI para desmantelar la organización de Wedding, que llegó a mantener reuniones clandestinas en México, Canadá y Dubái, precisó la prensa canadiense citando fuentes judiciales.

Las agencias federales de EEUU siguen reforzando la búsqueda internacional de “el Pablo Escobar moderno”, como se lo apodó por el alcance de sus operaciones y métodos violentos. Por lo pronto, permanece prófugo y, según informes recientes del diario canadiense Toronto Star, podría estar bajo la protección de organizaciones criminales en México.

Se realizaron una serie de cuatro allanamientos en la Ciudad de México y el Estado de México (Foto: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana)

Las autoridades consideran que el ex atleta intentó modificar su apariencia física y alertaron que “podría cambiar su color de cabello, su apariencia y hacer cualquier cosa para evitar ser capturado”, según destacaron agentes federales.

La última aparición de Ryan Wedding en un evento deportivo, según detalló el sitio Fis-sky, fue el 31 de marzo del 2002, cuando disputó el Campeonato Nacional en la misma categoría. En aquella oportunidad no concluyó la prueba (DNF). Su último gran rendimiento fue en febrero de ese año, cuando acabó en el primer lugar durante la Copa del Mundo de Snowboard FIS.

Foto: SSPC

El canadiense es señalado por las autoridades como aliado del Cártel de Sinaloa. (Crédito: AP/Damian Dovarganes)