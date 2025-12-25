Deportes

Las particulares postales que subió Endrick de sus vacaciones navideñas tras confirmarse su salida del Real Madrid

El delantero brasileño de 19 años, que acordó su cesión al Lyon de Francia ante la escasa actividad que tenía en España, viajó a Suiza con su esposa Gabriely Miranda

Guardar
Endrick y Gabriely Miranda viajaron
Endrick y Gabriely Miranda viajaron a Suiza para disfrutar de la Navidad

La tan comentada estadía de Endrick en el Real Madrid entró en una instancia de puntos suspensivos. En las últimas horas, el brasileño fue confirmado como flamante fichaje del Olympique Lyon de Francia en condición de cedido hasta el final de la temporada que está en marcha.

En medio de esa esperada noticia, el delantero de 19 años decidió realizar una romántica escapada con su esposa Gabriely Miranda, con quien se casó a mediados de este 2025. El futbolista y la modelo eligieron esperar la Navidad en un pintoresco escenario de Suiza, rodeados por la nieve del invierno europeo.

El jugador brasileño subió a su cuenta seguida por 15 millones de usuarios un especial álbum de fotos realizado para la ocasión en diversos escenarios, donde también llevaron a sus perros. Gabriely, que tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram, mostró cómo vivieron la Navidad pero también difundió escenas del vuelo privado que tomaron para aterrizar en Suiza. “Vacaciones familiares”, detalló. “Los amo”, les respondió Endrick.

El vuelo privado que tomaron
El vuelo privado que tomaron Endrick con su esposa y sus perros para viajar a Suiza

Esta serie de imágenes las compartieron en sus perfiles de redes sociales apenas un par de horas después de que el Lyon lo confirmara como flamante refuerzo. “El Olympique Lyonnais está encantado de anunciar que ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid para la llegada, en forma de cesión remunerada de hasta 1 millón de euros, del delantero internacional brasileño Endrick hasta final de temporada”, comunicó el elenco francés en su sitio web.

Aunque apenas tiene 19 años, Endrick Felipe Moreira de Sousa se convirtió en uno de los nombres más comentados del fútbol mundial en los últimos años como un paradigma de los nuevos tiempos en los mercados de pases. En septiembre de 2023, Real Madrid acordó con Palmeiras comprar el pase del joven delantero por un negocio que, potencialmente, podría superar los 60 millones de euros. Sin embargo, el club Merengue debía esperar un año para sumarlo porque recién en julio del año siguiente iba a cumplir la mayoría de edad.

Tras ser confirmado como flamante
Tras ser confirmado como flamante refuerzo del Lyon, Endrick emprendió unas vacaciones familiares

En ese contexto, Endrick desembarcó para la temporada 2024 y tuvo un inicio de alto impacto al anotar un tanto en su estreno contra Valladolid. Pero poco a poco su desempeño en la Casa Blanca se fue diluyendo a punto tal de perder casi todo el protagonismo con el desembarco de Xabi Alonso al banco de suplentes. En el presente calendario europeo, apenas sumó 99 minutos de actividad entre los tres partidos que alcanzó a disputar.

Con el sueño de dar un golpe sobre la mesa en el fútbol francés que le permita jugar el Mundial 2026 con la selección brasileña, Endrick decidió acordar con Lyon hasta el 30 de junio del 2026 aunque recién se sumará a los entrenamientos de su nuevo club el próximo 29 de diciembre.

El combinado que está ubicado en la quinta colocación de la Ligue 1 con 27 puntos, a 10 unidades del líder Lens, de todos modos no tendrá a Endrick disponible para la visita al Mónaco del sábado 3 de enero por la 17ª fecha del certamen francés por un tema burocrático en la validación del contrato ante la DNCG, el organismo regulador financiero del fútbol francés. En ese marco, se espera que tenga su debut oficial el 11 de enero ante Lille por la Copa de Francia.

El atacante, que suma 14 presencias y 3 goles con la selección brasileña, llega a Francia tras contabilizar 82 apariciones (21 goles) con Palmeiras y 39 encuentros (7 goles) durante su estadía en Real Madrid.

LAS FOTOS QUE SUBIÓ ENDRICK DE SUS VACACIONES EN SUIZA

Temas Relacionados

Real MadridOlympique LyonEndrickLigue 1seleccion de brasilmundial 2026seleccion de brasil mundial 2026Gabriely Miranda

Últimas Noticias

El brutal cambio físico de Anthony Joshua a una semana del brutal nocaut a Jake Paul

El ex campeón de los pesos pesados afirmó que escaló nuevamente hasta las 260 libras tras haber pesado 243 lbs antes del combate en Miami

El brutal cambio físico de

La galería de fotos de la Navidad de los jugadores de la selección argentina a meses del Mundial 2026

Dibu Martínez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Cuti Romero, entre otros, disfrutaron de la celebración en familia

La galería de fotos de

¿“It’s time” hasta 2031? Bruce Buffer, la voz del octógono, pone fecha a su legado en la UFC

El legendario presentador confirma su permanencia con una meta clara: llegar al evento número 400 de la organización. Cómo será la despedida que marcará a fanáticos y luchadores

¿“It’s time” hasta 2031? Bruce

Los primeros 15 movimientos oficiales del mercado de pases de la Liga Profesional

Con River Plate dando dos golpes en el inicio del período de transferencias, los 30 equipos empiezan a armar sus planteles para el Torneo Apertura

Los primeros 15 movimientos oficiales

Los mundiales de ajedrez Rápido y Blitz en Qatar, los nuevos desafíos de Faustino Oro

Entre el 26 y el 30 de diciembre, el niño prodigio cerrará la temporada 2025. Junto a la joven Candela Francisco serán los únicos argentinos en la competencia que reúne a los mejores jugadores del mundo

Los mundiales de ajedrez Rápido
DEPORTES
El brutal cambio físico de

El brutal cambio físico de Anthony Joshua a una semana del brutal nocaut a Jake Paul

La galería de fotos de la Navidad de los jugadores de la selección argentina a meses del Mundial 2026

¿“It’s time” hasta 2031? Bruce Buffer, la voz del octógono, pone fecha a su legado en la UFC

Los primeros 15 movimientos oficiales del mercado de pases de la Liga Profesional

Los mundiales de ajedrez Rápido y Blitz en Qatar, los nuevos desafíos de Faustino Oro

TELESHOW
Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich pasaron su primera Navidad a puro baile y complicidad: “Las estrellas y vos”

Maxi López pasó Navidad con Daniela Christiansson y su hija Elle: un sentido mensaje y el guiño de Wanda Nara

La Navidad de Wanda Nara sin sus hijas: decoración minimalista, cocina fusión y un misterioso regalo

El video de Agustín Monzón y Julieta Rossi que confirma su relación: “Somos novios y estamos muy felices”

El verdadero motivo por el que Evangelina Anderson e Ian Lucas dejaron de seguirse en Instagram: “Queríamos ver”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia admite que no podrá

Rusia admite que no podrá recuperar su economía al menos hasta 2027 por más que termine la guerra con Ucrania antes

Disidencia y represión en la Franja de Gaza: un jefe miliciano rival a Hamas denuncio el secuestro de su esposa

Taylor Swift revela todos los secretos y desafíos del monumental “Eras Tour”

El expresidente Jair Bolsonaro confirmó a su hijo Flávio como precandidato presidencial en 2026 en Brasil

Nasry Asfura recibe nuevos saludos internacionales tras ser confirmado como presidente electo de Honduras