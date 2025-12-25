Las particulares postales que subió Endrick de sus vacaciones navideñas tras confirmarse su salida del Real Madrid

Endrick y Gabriely Miranda viajaron a Suiza para disfrutar de la Navidad

La tan comentada estadía de Endrick en el Real Madrid entró en una instancia de puntos suspensivos. En las últimas horas, el brasileño fue confirmado como flamante fichaje del Olympique Lyon de Francia en condición de cedido hasta el final de la temporada que está en marcha.

En medio de esa esperada noticia, el delantero de 19 años decidió realizar una romántica escapada con su esposa Gabriely Miranda, con quien se casó a mediados de este 2025. El futbolista y la modelo eligieron esperar la Navidad en un pintoresco escenario de Suiza, rodeados por la nieve del invierno europeo.

El jugador brasileño subió a su cuenta seguida por 15 millones de usuarios un especial álbum de fotos realizado para la ocasión en diversos escenarios, donde también llevaron a sus perros. Gabriely, que tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram, mostró cómo vivieron la Navidad pero también difundió escenas del vuelo privado que tomaron para aterrizar en Suiza. “Vacaciones familiares”, detalló. “Los amo”, les respondió Endrick.

El vuelo privado que tomaron Endrick con su esposa y sus perros para viajar a Suiza

Esta serie de imágenes las compartieron en sus perfiles de redes sociales apenas un par de horas después de que el Lyon lo confirmara como flamante refuerzo. “El Olympique Lyonnais está encantado de anunciar que ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid para la llegada, en forma de cesión remunerada de hasta 1 millón de euros, del delantero internacional brasileño Endrick hasta final de temporada”, comunicó el elenco francés en su sitio web.

Aunque apenas tiene 19 años, Endrick Felipe Moreira de Sousa se convirtió en uno de los nombres más comentados del fútbol mundial en los últimos años como un paradigma de los nuevos tiempos en los mercados de pases. En septiembre de 2023, Real Madrid acordó con Palmeiras comprar el pase del joven delantero por un negocio que, potencialmente, podría superar los 60 millones de euros. Sin embargo, el club Merengue debía esperar un año para sumarlo porque recién en julio del año siguiente iba a cumplir la mayoría de edad.

Tras ser confirmado como flamante refuerzo del Lyon, Endrick emprendió unas vacaciones familiares

En ese contexto, Endrick desembarcó para la temporada 2024 y tuvo un inicio de alto impacto al anotar un tanto en su estreno contra Valladolid. Pero poco a poco su desempeño en la Casa Blanca se fue diluyendo a punto tal de perder casi todo el protagonismo con el desembarco de Xabi Alonso al banco de suplentes. En el presente calendario europeo, apenas sumó 99 minutos de actividad entre los tres partidos que alcanzó a disputar.

Con el sueño de dar un golpe sobre la mesa en el fútbol francés que le permita jugar el Mundial 2026 con la selección brasileña, Endrick decidió acordar con Lyon hasta el 30 de junio del 2026 aunque recién se sumará a los entrenamientos de su nuevo club el próximo 29 de diciembre.

El combinado que está ubicado en la quinta colocación de la Ligue 1 con 27 puntos, a 10 unidades del líder Lens, de todos modos no tendrá a Endrick disponible para la visita al Mónaco del sábado 3 de enero por la 17ª fecha del certamen francés por un tema burocrático en la validación del contrato ante la DNCG, el organismo regulador financiero del fútbol francés. En ese marco, se espera que tenga su debut oficial el 11 de enero ante Lille por la Copa de Francia.

El atacante, que suma 14 presencias y 3 goles con la selección brasileña, llega a Francia tras contabilizar 82 apariciones (21 goles) con Palmeiras y 39 encuentros (7 goles) durante su estadía en Real Madrid.

LAS FOTOS QUE SUBIÓ ENDRICK DE SUS VACACIONES EN SUIZA