La “cinta protectora” que utilizó un futbolista en España para prevenir posibles problemas por cabezazos y abrió un debate

Nemanja Gudelj lució este objeto en varios encuentros del Sevilla, entre ellos ante Atlético de Madrid (Crédito: Reuters/Violeta Santos Moura)

El fútbol ha marcado una tendencia en los últimos años sobre el cuidado a los protagonistas en el campo de juego. Una muestra de eso es que los árbitros paran el juego de manera inmediata frente a un choque de cabezas entre dos jugadores y la salud comienza a ocupar un lugar más preponderante en el día a día. Con ese foco a la vista, Nemanja Gudelj sorprendió al interior de la disciplina por usar una “cinta protectora” con el objetivo de prevenir posibles problemas por cabezazos, ya sea por choques entre rivales o con la propia pelota de competición, y abrió un debate en España.

El volante central del Sevilla lució este objeto por primera vez el 24 de octubre pasado, cuando anotó un gol en la derrota 2-1 ante Real Sociedad como visitante, y se ha tornado habitual verlo con esa prenda, incluso en partidos de la selección de Serbia. Es el primero en utilizarla dentro de la liga española y con ella se busca reducir hasta un 93% el impacto de los golpes en la cabeza, según reza el sitio local ABC.

A propósito de esto, Rodrigo Cañete, director de marketing de Proteckthor, creadora del objeto, afirmó en una entrevista para el diario catalán Sport su intención de ampliar el abanico de futbolistas que utilicen este producto avalado y alineado con la normativa de la FIFA: “Que lo llevaran jugadores como Lamine Yamal o Mbappé sería increíble, por la enorme visibilidad que nos daría”.

Gudelj utilizó la cinta en el partido de Serbia ante Inglaterra de noviembre pasado por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 (Crédito: Reuters/Toby Melville)

La creencia y la confianza hacia el producto se vuelve vital para convencer a los protagonistas. Y eso fue crucial para atraer a Gudelj: “Empezamos a hablar con él, le encantó y decidió usarlo. Al fin y al cabo, apostamos por futbolistas que crean; no queremos que alguien lo lleve simplemente por llevarlo”.

El mediocampista serbio de 34 años se desempeña en el Sevilla desde julio de 2019 y acumula más de 241 partidos, en los cuales convirtió nueve goles y brindó tres asistencias con esta camiseta. Fue campeón de dos títulos con la escuadra de Andalucía: las Europa League de 2019/20 y 2022/23. A esto se suma que el capitán de los Sevillistas es un asiduo convocado por su selección, donde registra 74 compromisos. Disputó la Eurocopa 2024 (eliminado en fase de grupos), jugó el Mundial de Qatar 2022 y se quedó afuera de la cita de 2026.

La empresa llegó a esta versión final después de 17 intentos y su origen se retrotrae al análisis de más de “50 estudios”, incluso uno de ellos en colaboración con la FIFA, en los cuales se afirma que “los futbolistas tienen cinco veces más probabilidades de desarrollar Alzheimer, tres veces más de padecer una enfermedad de la neurona motora y el doble de riesgo de desarrollar Parkinson”.

Es el primer jugador de la liga española en utilizarla (Crédito: Reuters/Andrew Boyers)

En este sentido, la Universidad Favaloro en la Argentina ha manifestado que los últimos hallazgos en esta materia mantienen el interés por “dilucidar si la práctica prolongada del hockey, el rugby y el fútbol, entre otros, aumenta en forma notoria el riesgo” de padecer encefalopatía traumática crónica, que puede provocar problemas de memoria y de lenguaje, entre otros síntomas.

La principal función de la cinta protectora es "reducir los impactos que recibe el cerebro cuando se remata de cabeza o cuando se produce un golpe, ya sea en acciones de cabeza contra cabeza o cabeza contra un poste. Reduce el impacto que tienen los golpes y los remates en el cerebro“, declaró Cañete en la nota firmada por Marc Gázquez.

El elemento ya se puede utilizar desde el fútbol base, un área clave porque los niños son más “susceptibles” a este tipo de golpes porque su cerebro “aún está en desarrollo” y aseguró que “también les da confianza para ir al remate, a los choques y a los duelos, tanto aéreos como físicos. El ‘feedback’ que recibimos es muy positivo". Incluso, hay futbolistas de la Kings League, competición creada por Gerard Piqué con reglas distintas al fútbol, que han aceptado ser parte de la iniciativa.

“La idea sería que lo llevasen todos los jugadores, o al menos quienes sean conscientes de este problema, que por suerte cada vez son más. Cada vez hay más personas que conocen los riesgos reales que implica rematar de cabeza en el fútbol”, concluyó Rodrigo Cañete.