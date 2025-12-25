ATP publicó la lista de los tenistas que más dinero recaudaron en el circuito en 2025: el único argentino dentro de los 30 primeros

Carlos Alcaraz es el tenista que más dinero recaudó en el 2025 en premios metálicos (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La temporada 2025 de la ATP cerró con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner consolidando su dominio financiero en el circuito después de ser los grandes protagonistas de la temporada. El español fue el tenista que más dinero recaudó en premios metálicos por su desempeño en la cancha y se asentó como uno de los jugadores que más millones ganó en un mismo año, según el informe anual que difundió la propia ATP. Respecto a los argentinos, Francisco Cerundolo (21°) se posicionó como el albiceleste mejor ubicado en el ranking oficial vinculado a la recaudación en premios por el rendimiento dentro de la cancha que emitió el ente organizador del deporte.

En el 2025, Alcaraz alcanzó la cifra de 21.354.778 dólares, una marca inédita en el circuito para jugadores que nacieron desde el año 2000, lo que refuerza su posición como uno de los referentes indiscutibles de la nueva generación. Carlitos sentenció su hegemonía en el circuito al terminar la temporada en el primer puesto del ranking ATP y ganar dos Grand Slam (Roland Garros y US Open), además de perder la final de Wimbledon con Sinner. A todo esto le agregó otros seis títulos (tres Masters 1000 y tres ATP 500).

Todo esto también le permitió superar los 60 millones de dólares acumulados a lo largo de toda su carrera y, a sus 22 años, ya es el quinto tenista que más dinero recaudó en toda la historia. Los únicos que los supera son Novak Djokovic ($191.252.375), Rafael Nadal ($134.594.100), Roger Federer ($130.594.339) y Andy Murray ($64.687.542).

Francisco Cerundolo fue el argentino que más dinero recaudó en el circuito ATP en el 2025 (REUTERS/Yves Herman)

Sinner, por su parte, cerró el año con 19.120.641 dólares en premios pese a haberse perdido varios torneos por la sanción de doping. Su solidez se vio refrendada al lograr el segundo registro más elevado para una sola temporada después del propio Alcaraz, además de ser el primer tenista en franquear los 19 millones de dólares en dos temporadas distintas. El italiano tuvo una destacada actuación en el 2025: ganó dos Grand Slam (Australian Open y Wimbledon) y perdió en la final contra Alcaraz en los dos restantes. A esto le sumó los Masters 1000 de París, las ATP Finals y los ATP 500 de Viena y Pekín.

En el desglose del Top 10 de premios de la ATP en 2025, el tercer escalón corresponde a Alexander Zverev, con 7.468.230 dólares, una cifra notablemente inferior a la alcanzada por los dos líderes, que hasta triplican los montos del resto de sus competidores.

Completan la lista Alex de Minaur (6.666.087 dólares), Taylor Fritz (5.938.539 dólares), Felix Auger-Aliassime (5.820.031 dólares), Ben Shelton (5.672.734 dólares), Novak Djokovic (5.140.175 dólares) y Casper Ruud (3.971.374 dólares). El serbio, múltiple campeón de Grand Slam y líder histórico del circuito en premios totales, descendió hasta la novena posición después de varios años.

El ranking ATP de los tenistas que más dinero recaudaron en la temporada 2025 (ATP)

En el plano de los tenistas argentinos, Francisco Cerundolo terminó en el puesto 21° del ranking general con un premio de $2.683.442. Fran logró destacadas actuaciones en varios Masters 1000, con el de Madrid como su mejor resultado al perder en las semifinales contra Casper Ruud. Sin embargo, tuvo malos desempeños en los Grand Slam, ya que su registro más alto en la temporada fue llegar a la tercera ronda del Australian Open.

El siguiente en la lista es Horacio Zeballos, quien finalizó en la plaza 49 con una suma de 1.527.730. No obstante, esta cifra la consiguió únicamente participando en dobles, donde finalizó como el quinto tenista que más dinero recaudó en dicha modalidad de juego. En pareja con el español Marcel Granollers se impusieron en Roland Garros y el US Open.

El resto de los tenistas argentinos que más dinero ganaron por sus resultados deportivos en el circuito ATP son Martín Etcheverry ($1.460.283 - 53°), Sebastián Báez ($1.456.361 - 54°), Camilo Ugo Carabelli ($1.193.740 - 72°) y Mariano Navone ($1.024.278 - 85°).

El ranking histórico de los tenistas que más dinero recaudaron en premios metálicos de la ATP (ATP)

El repaso a los máximos premios en la historia de la ATP evidencia que el registro de Novak Djokovic en 2015, con 21.646.145 dólares, sigue siendo la marca más alta en una misma temporada, inmediatamente seguido por la temporada récord de Alcaraz. Sinner se inserta entre las mayores gestas económicas con dos ejercicios sobresalientes: 19.735.703 dólares en 2024 y 19.120.641 en 2025. Este escenario contrasta significativamente con las cifras de hace apenas unos años, cuando Roger Federer, en 2017, celebró la conquista de 11.754.077 dólares, tras doblete de Grand Slam y triunfos en Indian Wells y Miami. En ese ranking histórico de tenistas que más dinero recaudaron a lo largo de sus carreras figuras Juan Martín del Potro en el puesto 22° con más de 25 millones de dólares en ganancias.

El formato de premios de la ATP, al margen de los Grand Slams, incorpora suculentos bonos por regularidad y participación en los principales torneos, favoreciendo a quienes muestran constancia a lo largo del calendario. Según informó la propia ATP, el reparto económico en el tenis profesional concentra las mayores sumas en un pequeño grupo: aquellos que acceden con frecuencia a rondas finales en Grand Slams y torneos de alto nivel, pueden superar la barrera de los siete dígitos en una sola temporada, una élite a la que sólo acceden unos pocos.

EL RANKING DE LOS 10 TENISTAS QUE MÁS PREMIOS ECONÓMICOS GANARON EN 2025

Carlos Alcaraz: $21.354.778 Jannik Sinner: $19.120.641 Alexander Zverev: $7.468.230 Alex de Minaur: $6.666.087 Lorenzo Musetti: $6.345.640 Taylor Fritz: $5.938.539 Félix Auger-Aliassime: $5.820.031 Ben Shelton: $5.672.734 Novak Djokovic: $5.140.175 Casper Ruud: $3.971.374

LOS TENISTAS ARGENTINOS QUE MÁS DINERO RECAUDARON EN EL CIRCUITO 2025 DE LA ATP

21° - Francisco Cerundolo: $2.683.442

49° - Horacio Zeballos: $1.527.730*

53° - Martín Etcheverry: $1.460.283

54° - Sebastián Báez: $1.456.361

72° - Camilo Ugo Carabelli: $1.193.740

85° - Mariano Navone: $1.024.278

*Único que ganó todo el premio metálico en modalidad dobles