El tenista del año: Horacio Zeballos supo reinventarse y alcanzó la gloria a los 40

Con dos Grand Slams ganados junto al español Marcel Granollers en 2025, el marplatense llegó a la cima de su carrera a una edad en la que la mayoría baja el telón

Horacio Zeballos y Marcel Granollers
Horacio Zeballos y Marcel Granollers posan con uno de los títulos de Grand Slam que coronaron la mejor temporada de sus carreras como dupla

A los 40 años, Horacio Zeballos atraviesa el momento más alto y simbólico de su carrera. Lejos de ser una excepción, su temporada 2025 confirma una tendencia que se fue consolidando con el paso del tiempo: la capacidad de reinventarse, sostener la ambición y alcanzar la gloria en una etapa en la que muchos comienzan a pensar en el final del recorrido. Junto al español Marcel Granollers, el marplatense escribió las páginas más doradas de su recorrido profesional al consagrarse campeón de Roland Garros y del US Open, sus primeros títulos de Grand Slam, una conquista que llegó tras años de perseverancia y finales perdidas.

La consagración en París y Nueva York tuvo un valor especial. La dupla había quedado a las puertas de la gloria en el US Open 2019 y en las finales de Wimbledon 2021 y 2023, derrotas que lejos de quebrarlos los fortaleció como parejas. El trofeo de los Mosqueteros y el título en Flushing Meadows no fueron un golpe de suerte, sino la recompensa a un trabajo sostenido y a una sociedad que aprendió a crecer en la adversidad.

Zeballos y Granollers llevan más de cinco temporadas compartiendo cancha. Desde que comenzaron a jugar juntos en 2019, construyeron una de las parejas más estables y respetadas del circuito, combinando experiencia, solidez mental y una notable regularidad en los grandes torneos.

La historia de los dos tiene un punto en común: el camino hacia la élite del dobles comenzó después de haber transitado el circuito como singlistas. Antes de convertirse en un referente de la especialidad, Zeballos llegó a ocupar el puesto 39° del ranking mundial y obtuvo su único título individual en el ATP 250 de Viña del Mar en 2013, cuando sorprendió al derrotar en la final al español Rafael Nadal.

Granollers, por su parte, fue número 19° del mundo y conquistó cuatro títulos en singles: Houston 2008, Valencia 2011, Gstaad 2011 y Kitzbühel 2013. Con el paso del tiempo, ambos entendieron que el dobles no era un plan alternativo, sino un nuevo escenario para poder seguir compitiendo de forma profesional.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers
Horacio Zeballos y Marcel Granollers celebran en Flushing Meadows el US Open, el Grand Slam que completó su revancha tras la final perdida en 2019 (Credit0: Geoff Burke-Imagn Images)

Juntos, el argentino y el barcelonés acumulan 15 títulos ATP, con Roland Garros y el US Open como las joyas más recientes y significativas. A ese logro se suman ocho Masters 1000: Canadá en 2019 y 2024, Roma en 2021 y 2024, Cincinnati en 2021, Madrid en 2021 y 2025, y Shanghai en 2023. También levantaron trofeos en los ATP 500 de Río de Janeiro en 2020, Halle en 2022 y Basilea en 2025, además de los ATP 250 de Buenos Aires en 2020 y Bucarest en 2025. Para Zeballos, estos éxitos elevaron su cuenta personal a 27 títulos de dobles a lo largo de su carrera, una cifra que lo ubica entre los grandes referentes argentinos de la especialidad.

El recorrido también tuvo un hito histórico en 2024. Tras consagrarse campeones en mayo sobre el polvo de ladrillo de Madrid, la pareja alcanzó la cima del ranking mundial, convirtiéndose por primera vez en sus carreras en números uno del mundo. Para Zebolla, ese logro tuvo un significado adicional: se transformó en el primer tenista argentino en la historia en llegar al número uno del ranking de dobles, un registro inédito para el tenis albiceleste.

No obstante, el 2025 se completó con el regreso del marplatense a la Selección Argentina YPF de Copa Davis. Zeballos, que había debutado en el equipo nacional en 2010, volvió a vestir la camiseta en esta temporada y fue parte del recorrido que incluyó las victorias en las dos primeras rondas de los Qualifiers frente a Noruega y Países Bajos. El equipo argentino alcanzó el Final 8, donde cayó en el debut de manera ajustada por 2-1 ante Alemania, en una serie que se definió por detalles.

La temporada de Zeballos ratificó que en el tenis la edad pasa a un segundo plano cuando hay convicción, capacidad de adaptación y una ambición intacta por seguir compitiendo. Reconstruido como especialista en dobles, consagrado como número uno del mundo y campeón de Grand Slam, el marplatense cerró un año inolvidable.

