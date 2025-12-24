River Plate continúa con la renovación del Monumental: el cambio de apariencia que tendrá un lugar del estadio

River Plate comenzó con la instalación de la nueva fachada de la tribuna Belgrano

La fachada Belgrano del estadio Monumental exhibe la primera etapa de la nueva bandera de aluminio blanca y roja, un avance en el plan de modernización que impulsa el Club Atlético River Plate. Esta intervención integra innovación arquitectónica con elementos históricos, reafirmando la identidad del club en uno de los sectores más reconocibles del recinto.

El proyecto contempla la implementación de una nueva fachada de vidrio tipo curtain wall, acompañada por tres franjas de aluminio en blanco y rojo, que simulan la bandera institucional. Según información difundida por la institución de Núñez, esta obra marca el inicio de una transformación más amplia sobre la tribuna Belgrano y corresponde a la primera de seis etapas planificadas para ejecutarse en los próximos meses.

Durante esta fase inicial, la fachada incorpora 191 metros cuadrados de superficie vidriada y 86 metros cuadrados de tiras de aluminio, cifras que representan el 21% del total proyectado de vidrios y el 14% del aluminio contemplado para la totalidad de la obra. El revestimiento tipo piel de vidrio, además de modernizar la estética del estadio, proporciona mayor luminosidad natural y eficiencia energética, factores que mejoran el confort interior y contribuyen a reducir los costos de climatización y mantenimiento.

La entidad señaló que la iniciativa no solo responde a criterios de funcionalidad, sino que también refuerza los símbolos y colores tradicionales del club, integrando la nueva bandera de aluminio como un emblema visible desde el exterior. La obra se ejecuta en el marco del plan integral de renovación que el Millonario lleva adelante desde hace varios años en el estadio Monumental, con el objetivo de adecuar sus instalaciones a los estándares arquitectónicos contemporáneos y optimizar la experiencia de los asistentes.

Además de las obras en la fachada Belgrano, River Plate aprovechó el parate en el torneo local y avanzó con trabajos de renovación en el campo de juego del estadio Monumental. De cara a la temporada 2026, el club inició un proceso integral para mejorar el césped, que incluye la utilización de maquinaria especializada como la Koro Field Top Maker, encargada de eliminar la materia vegetal acumulada y optimizar la superficie. El procedimiento contempla también la renovación de la fibra sintética y la nivelación del perfil del campo, con el objetivo de mantener los más altos estándares de calidad y rendimiento deportivo. Este tipo de mantenimiento, similar al aplicado en estadios internacionales con superficies híbridas, busca asegurar condiciones óptimas tanto para los futbolistas como para la realización de eventos en el estadio.

En los últimos años, el estadio Monumental, que ahora ostenta una capacidad para 85.018 espectadores, atravesó una serie de transformaciones que redefinieron tanto su estructura como los servicios para socios y espectadores. Entre las obras más destacadas figura la integración del anillo 360, que eliminó los espacios de separación entre las tribunas y convirtió al estadio en una estructura cerrada, mejorando la acústica y sumando 1.100 nuevas plateas. Además, el club renovó por completo el vestuario visitante, equipándolo con tecnología de última generación y comodidades similares a las del vestuario local, siguiendo estándares internacionales.

La modernización también alcanzó el hall central y el anillo interno, que fue renovado con nuevos pisos, luminarias LED y mejoras estructurales. Se sumaron innovaciones tecnológicas como una pantalla gigante de alta resolución y un anillo digital 360 que brinda información en tiempo real. El estacionamiento fue ampliado y rediseñado, ahora con capacidad para más de 1.200 vehículos y una fachada que simula la bandera de River, mientras que los palcos históricos y las zonas interiores se modernizaron por completo. El Monumental también incorporó espacios inclusivos, como un palco sensorial para personas con sensibilidad sensorial, y continuó renovando áreas sociales, gastronómicas y sanitarias, reforzando su compromiso con la accesibilidad y la experiencia integral del público.