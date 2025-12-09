El viaje espiritual de un referente del Barcelona por su salud mental: “Está pensado para que pueda desconectarse”

Ronald Araujo, defensor del Barcelona, realizó un viaje espiritual a Israel para retomar fuerzas y volver mejor al equipo (REUTERS/Albert Gea)

El defensor uruguayo del Barcelona Ronald Araújo no atraviesa un buen momento personal desde lo emocional y, tras pedir una licencia por un tiempo para priorizar su salud mental, se confirmó que realizó un viaje espiritual a Tel Aviv, Israel.

El futbolista de 26 años, capitán y referente del club catalán, decidió tomarse un descanso por un delicado momento anímico que está atravesando y que se agravó luego de su expulsión ante Chelsea, por la fecha 5 de la Champions League. Esta situación, generó agobio en Araújo, por lo que las autoridades del Barcelona permitieron al jugador reponerse y esperarlo.

De hecho, el entrenador alemán Hansi Flick reconoció la situación de Ronald Araújo y decidió priorizar el bienestar personal del jugador por encima de cualquier urgencia deportiva. En el tramo final de la semana pasada, los representantes del defensor uruguayo se reunieron con el portugués Deco, director deportivo del FC Barcelona, para transmitir la necesidad de concederle al central unos días de calma.

Ronald Araujo emprendió un viaje espiritual a Israel (Instagram @ronaldaraujo_4)

El propio Flick abordó la situación en rueda de prensa, donde enfatizó: “Es un tema privado”, subrayando la voluntad de la entidad de proteger al futbolista en un momento especialmente delicado de salud mental.

Según publicó el portal del diario catalán Sport, Ronald Araújo, conocido por su profunda fe, partió desde Barcelona a las 11 de la mañana con destino a Israel, donde planea visitar diversos lugares de interés espiritual y cultural. “La estancia será breve y está pensada para que el jugador pueda desconectarse, realizar algo de turismo y hallar un espacio de calma que le permita recomponer sensaciones y reencontrarse consigo mismo”, agregaron. El club ha dejado claro que el regreso del jugador solo se producirá cuando él mismo se sienta preparado, mostrando una postura de apoyo incondicional.

Según fuentes consultadas por el medio, el uruguayo se encuentra bien físicamente, pero considera que lo más honesto para él y para el equipo es apartarse temporalmente hasta recuperar su plenitud psicológica.

Ronald Araujo da una arenga a sus compañeros del Barcelona (Instagram @ronaldaraujo_4)

En la conferencia de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid el pasado 1 de diciembre, Hansi Flick abordó la situación de Araujo. El entrenador del Barcelona afirmó: “Ahora mismo no está preparado para jugar. Es una situación privada y el club le da todo el apoyo que necesita”. El alemán subrayó la importancia de respetar el proceso personal del jugador y reiteró la disposición del club para acompañarlo en su recuperación.

El entorno futbolístico ha mostrado una amplia comprensión ante la situación de Araújo, reconociendo que se trata de un aspecto humano que trasciende lo estrictamente deportivo. En tanto que el Barça mantiene plena confianza en el central y en la convicción de que pronto volverá la versión más reconocible de un jugador comprometido y siempre dispuesto a defender el escudo con entrega. Mientras tanto, el club ha aceptado plenamente el proceso de recuperación anímica del uruguayo, priorizando su salud y ofreciéndole el tiempo necesario para sanar y volver en las mejores condiciones posibles.