Crece el misterio en Europa tras la muerte de una estrella del deporte a los 27 años: “Fue hallado con una máscara de altitud”

Se había alejado del biatlón a causa de una miocarditis (Crédito: Bjorn Larsson Rosvall/TT News Agency via Reuters)

El universo del biatlón continúa en un profundo estupor por la muerte del noruego Sivert Bakken a los 27 años, quien fue hallado sin vida en su habitación de hotel en el paso de Lavazè, Italia. Todo ocurrió en medio de una concentración de entrenamiento en altura dentro de una región ubicada a más de 1.800 metros sobre el nivel del mar. Ahora, la Federación Noruega de Biatlón emitió un nuevo comunicado este miércoles con novedades sobre el curso de la investigación.

El mensaje resumió la información a disposición de la entidad en un compendio de seis puntos, siendo el primero de ellos el siguiente: “Cuando Sivert Bakken fue encontrado muerto, llevaba una máscara de altitud. La Asociación Noruega de Biatlón desconoce actualmente las circunstancias de la adquisición y el uso de esta máscara. En los próximos días, la asociación intentará esclarecer los hechos”.

Esta noticia disparó un sinfín de preguntas sobre el elemento encontrado en la escena de la muerte de uno de los principales prospectos del circuito internacional de la disciplina de invierno, que incluye dos pruebas: tiro y esquí de fondo. Cabe mencionar que el periódico noruego Dagbladet informó que el uso de altitud simulada estuvo prohibido en los deportes de ese país hasta 2021, cuando el Consejo de Deportes levantó la prohibición.

Este tipo de máscaras se utiliza para reducir el contenido de oxígeno en el aire y simular de esta manera la permanencia a diferentes latitudes, según explicó Oyvind Sandbakk, profesor de la Escuela de Ciencias del Deporte de la UiT, al medio citado. “Vivir y entrenar con bajos niveles de oxígeno puede, en teoría, provocar que el cuerpo aumente la producción de glóbulos rojos, aumentando así la resistencia. Sin embargo, se debate hasta qué punto estos métodos tienen un efecto positivo en el rendimiento”, explicó. Todavía no está claro si este objeto tiene alguna relación con la muerte de Bakken.

La Federación manifestó que se le realizará una autopsia al cuerpo durante el “periodo navideño” en Italia y seguirán con su cooperación a la Policía, que ya se puso en contacto con los familiares del atleta. Además, los colegas afectados por la noticia reciben apoyo psicológico, al igual que la familia de la víctima, divulgó el periódico francés L’Équipe.

Sivert Guttorm Bakken tenía 27 años (Crédito: Grosby)

La secretaría general del organismo, Emilie Nordskar, emitió un mensaje de condolencias a través de la misiva oficial: “Es una situación trágica con muchas preguntas sin respuesta. Nuestros pensamientos están ante todo con la familia y los amigos cercanos de Sivert, que ahora se enfrentan a un momento muy difícil en plena época festiva. Entendemos la necesidad de información de los medios de comunicación, pero al mismo tiempo es fundamental que la policía y las autoridades forenses locales tengan la tranquilidad necesaria para llevar a cabo su trabajo y llegar a respuestas concretas”.

Por otro lado, el diario europeo VG se hizo eco de las emotivas despedidas a Sivert Bakken. Un compatriota y colega, Ole Einar Bjorndalen, exhibió su angustia: “Tan trágico como puede ser. Ha sido la persona más paciente del mundo. Ha descansado, descansado y descansado, su cuerpo se ha recuperado. Ha empezado a entrenar, lo ha hecho paso a paso, ha vuelto a la cima del mundo. Y entonces llega esta noticia… Es tan trágico como puede ser”.

En este mismo sentido, la figura italiana Tommaso Giacomel tenía pactado pasar las fiestas junto a él. “Querido Sivert, estoy completamente destrozado, pero sé que esto no solo me afecta a mí, sino a toda la familia del biatlón. Habíamos planeado entrenar juntos hoy, pero no viniste. También habíamos planeado celebrar la Nochevieja juntos, pero ahora no estarás”, lamentó a través de una publicación en Instagram.

El ex exponente del biatlón Johannes Thingnes Bo ofreció su testimonio a VG: “Me cuesta expresarlo con palabras. Me pone muy triste y creo que es muy injusto que un chico tan bueno y fantástico como Sivert ya no esté con nosotros. Estuvo al margen durante unos años, pero luchó para volver a la cima y demostró a sí mismo y a todos que podía hacerlo. Es increíblemente triste”.

Sus compañeros lo hallaron sin vida en su cuarto después de que se habían preocupado porque no asistió al desayuno a la hora prevista (Crédito: Grosby)

Sivert Bakken nació en Lillehammer el 18 de julio de 1998 y se quedó con dos medallas doradas en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2016 (los organizó su ciudad de nacimiento), una en relevo individual y otra en relevo mixto, ganó su primera y única carrera de la Copa del Mundo de biatlón en Holmenkollen en 2022 y ese año interrumpió su carrera por ser diagnosticado con miocarditis, un problema cardíaco que fue detectado en el epílogo de la pandemia de COVID-19, tal como informó la emisora noruega NRK. Pasaron casi dos años hasta que pudo volver a entrenar con regularidad, precisó Dagbladet.

Luego de posicionarse en el equipo noruego de desarrollo en biatlón, nivel inmediatamente inferior al equipo de élite, cosechó algunas victorias y podios en la Copa IBU, la escala por debajo de la Copa del Mundo. Intentaba recuperar su mejor versión, la que lo llevó a conquistar una medalla de plata y dos de bronce en los Campeonatos Mundiales Juveniles de 2018 y 2019 y la Copa del Mundo de Salida en Masa en 2022. En esa categoría, registró una victoria, y se le agregan las tres logradas en relevos, repasó el matutino italiano Corriere della Sera.

Su última actuación ocurrió la semana previa a su fallecimiento, durante la Copa del Mundo en Le Grand Bornand, Francia, donde cerró en el quinto lugar en el sprint, en la decimoctava posición en la persecución y en el vigésimo puesto en la salida en masa.

Ganó dos medallas doradas en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2016 (Crédito: Olivier CHASSIGNOLE/AFP)

Fue encontrado sin vida por algunos de sus compañeros, quienes se preocuparon porque no asistió al desayuno a la hora prevista, reconstruyó La Gazzetta dello Sport. Se encontraban en Trentino con vistas a la preparación para el Mundial de enero y los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina (comenzarán el 6 de febrero de 2026).

El Corriere della Sera afirmó que murió tras sufrir un “malestar”, pero no están claras las causas de su deceso. Este martes se celebró un servicio conmemorativo en la iglesia de Lillehammer, donde asistieron más de un centenar de personas. Su entorno solicitó comprensión y respeto para afrontar la pérdida.