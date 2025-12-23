Deportes

Conmoción en el mundo del deporte: encontraron muerto en un hotel al biatleta Sivert Bakken, de 27 años

El caso, aún bajo investigación, llevó a la federación de su país a activar equipos de apoyo psicológico y coordinar la colaboración entre autoridades, mientras familiares piden respeto y privacidad

Guardar
Sivert Guttorm Bakken, de Noruega,
Sivert Guttorm Bakken, de Noruega, en acción durante la carrera de sprint masculino de 10 kilómetros (6,21 millas) (Bjorn Larsson Rosvall/Agencia de Noticias TT vía REUTERS)

El biatleta noruego Sivert Bakken, de veintisiete años, fue hallado muerto en su habitación de hotel en el paso de Lavazè, Italia, durante una concentración de entrenamiento en altura, según confirmó la Federación Noruega de Biatlón. Las autoridades aún no han esclarecido la causa del fallecimiento, que se mantiene bajo investigación. Este suceso generó conmoción, dado que Bakken era uno de los representantes destacados en el circuito internacional del biatlón.

La Federación Noruega informó oficialmente del hallazgo el martes, precisando que la causa de la muerte sigue siendo desconocida. Marca destacó la relevancia de Bakken para el equipo nacional noruego y el impacto inesperado de su pérdida. Las autoridades italianas, en colaboración con la federación noruega, continúan con las pesquisas para esclarecer las circunstancias del deceso.

En cuanto a su carrera, Sivert Bakken se destacó durante la temporada 2021-2022, finalizando en el noveno puesto de la clasificación general de la Copa del Mundo y obteniendo su primera victoria en una salida en masa de quince kilómetros en Oslo Holmenkollen. Asimismo, consiguió el pequeño globo de cristal en la especialidad de salida en masa y cerró su última participación con el puesto trece en la general, lo que consolidó su trayectoria en la élite del deporte.

El atleta noruego debió interrumpir su carrera tras ser diagnosticado en 2022 con miocarditis, un problema cardíaco que fue detectado en el epílogo de la pandemia de COVID-19, tal como informó la emisora noruega NRK. Después de superar ese episodio de salud, Bakken pudo reincorporarse a la alta competición y expresó su satisfacción por haber “perseverado” en su regreso, según una entrevista difundida por la Asociación Noruega de Biatlón a comienzos de diciembre.

Su última actuación internacional ocurrió la semana anterior a su fallecimiento, durante la Copa del Mundo en Le Grand Bornand, Francia, donde alcanzó el quinto lugar en el sprint, la decimoctava posición en la persecución y el vigésimo puesto en la salida en masa. Estos resultados demostraron el nivel competitivo que recuperó tras sus problemas de salud.

En un comunicado público, la secretaria general interina de la Federación Noruega de Biatlón, Emilie Nordskar, expresó: “Nuestros pensamientos están, ante todo, con la familia de Sivert y todos sus seres queridos, en Noruega y en el extranjero. Cooperamos plenamente con las autoridades locales”. La federación también comunicó que deportistas y familiares recibirán apoyo psicológico por medio de equipos de crisis y recursos internos, resaltando la importancia del acompañamiento ante la situación.

Sobre el estado de la investigación, las autoridades noruegas reiteraron que colaboran estrechamente con los organismos italianos para aclarar las circunstancias del fallecimiento, que por el momento permanece sin causa determinada.

En medio del dolor, el entorno de Sivert Bakken solicitó comprensión y respeto a la privacidad de la familia y de sus allegados, pidiendo un clima de tranquilidad para afrontar la pérdida.

El biatlón es una disciplina de invierno que incluye dos pruebas: tiro y esquí de fondo. La comunidad del deporte lamenta la muerte de uno de sus máximos exponentes tras haber recuperado su mejor forma.

Temas Relacionados

Sivert BakkenBiatlónFederación Noruega de BiatlónItaliaMiocarditisdeportes-argentina

Últimas Noticias

Fue campeón con Racing y rechazó una oferta de River Plate para jugar con Messi en el Inter Miami

El defensor tiene todo acordado con las Garzas para firmar un contrato por cuatro temporadas y ser dirigido por Javier Mascherano

Fue campeón con Racing y

Por qué el piloto de Red Bull Mattia Colnaghi tramita la licencia argentina: su decisión y el plan para llegar a la F1

El chico nacido en Italia e hijo de una argentina ya inició las gestiones en el ACA y todo avanza hacia buen puerto. Pasará las Fiestas en nuestro país. El trabajo para la Fórmula 3 y cómo la escudería austriaca se involucró para que corra con bandera albiceleste

Por qué el piloto de

Revelaron la razón detrás del vuelo en el que murieron la leyenda del NASCAR Greg Biffle y su familia: “Una tragedia absoluta”

Su amigo, Garrett Mitchell, contó que el día del accidente aéreo iban a encontrarse con el ex piloto para hacer un video vinculado a una particular consigna navideña

Revelaron la razón detrás del

Se definió el futuro del Diablito Echeverri: el club europeo donde continuará su carrera

El ex futbolista de River Plate no tuvo continuidad en el Bayer Leverkusen y Manchester City, dueño de su pase, le encontró un nuevo destino

Se definió el futuro del

La pieza clave que dejará la estructura de la selección argentina a fin de año

A seis años de su desembarco en la estructura nacional, Bernardo Romeo tiene encaminada su salida para iniciar una nueva travesía en un club del exterior

La pieza clave que dejará
DEPORTES
Por qué el piloto de

Por qué el piloto de Red Bull Mattia Colnaghi tramita la licencia argentina: su decisión y el plan para llegar a la F1

Revelaron la razón detrás del vuelo en el que murieron la leyenda del NASCAR Greg Biffle y su familia: “Una tragedia absoluta”

Se definió el futuro del Diablito Echeverri: el club europeo donde continuará su carrera

La pieza clave que dejará la estructura de la selección argentina a fin de año

Sorpresa en el mercado de pases: el arquero de élite que busca el Aston Villa del Dibu Martínez

TELESHOW
El primer viaje de novios

El primer viaje de novios de Fede Bal y Evelyn Botto: teatro, música en vivo y la magia de Nueva York

Luisana Lopilato celebró el Pancake Day en la escuela de Noah: fotos, anécdotas y tradición familiar

La regla que rige en la Ciudad de Buenos Aires y traba la salida de Mauro Icardi del registro de deudores alimentarios

Santiago del Moro adelantó un particular cambio adentro de la casa de Gran Hermano: “Gracias por tanto”

La inesperada decisión de Sofía Gonet luego del escándalo con Homero Pettinato: “Necesito desconectar”

INFOBAE AMÉRICA

Los 20 ebooks más vendidos

Los 20 ebooks más vendidos en BajaLibros del 2025

El cobre marcó un nuevo récord histórico por encima de los 12.000 dólares la tonelada

La confianza del consumidor en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo desde que Trump anunció los aranceles

Violentas protestas en Bolivia por el retiro del subsidio a los combustibles dejaron al menos cuatro policías heridos

Egipto impulsa su primer tren de alta velocidad para conectar el mar Rojo y el Mediterráneo en apenas tres horas