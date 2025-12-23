Conmoción en el mundo del deporte: encontraron muerto en un hotel al biatleta Sivert Bakken, de 27 años

Sivert Guttorm Bakken, de Noruega, en acción durante la carrera de sprint masculino de 10 kilómetros (6,21 millas) (Bjorn Larsson Rosvall/Agencia de Noticias TT vía REUTERS)

El biatleta noruego Sivert Bakken, de veintisiete años, fue hallado muerto en su habitación de hotel en el paso de Lavazè, Italia, durante una concentración de entrenamiento en altura, según confirmó la Federación Noruega de Biatlón. Las autoridades aún no han esclarecido la causa del fallecimiento, que se mantiene bajo investigación. Este suceso generó conmoción, dado que Bakken era uno de los representantes destacados en el circuito internacional del biatlón.

La Federación Noruega informó oficialmente del hallazgo el martes, precisando que la causa de la muerte sigue siendo desconocida. Marca destacó la relevancia de Bakken para el equipo nacional noruego y el impacto inesperado de su pérdida. Las autoridades italianas, en colaboración con la federación noruega, continúan con las pesquisas para esclarecer las circunstancias del deceso.

En cuanto a su carrera, Sivert Bakken se destacó durante la temporada 2021-2022, finalizando en el noveno puesto de la clasificación general de la Copa del Mundo y obteniendo su primera victoria en una salida en masa de quince kilómetros en Oslo Holmenkollen. Asimismo, consiguió el pequeño globo de cristal en la especialidad de salida en masa y cerró su última participación con el puesto trece en la general, lo que consolidó su trayectoria en la élite del deporte.

El atleta noruego debió interrumpir su carrera tras ser diagnosticado en 2022 con miocarditis, un problema cardíaco que fue detectado en el epílogo de la pandemia de COVID-19, tal como informó la emisora noruega NRK. Después de superar ese episodio de salud, Bakken pudo reincorporarse a la alta competición y expresó su satisfacción por haber “perseverado” en su regreso, según una entrevista difundida por la Asociación Noruega de Biatlón a comienzos de diciembre.

Su última actuación internacional ocurrió la semana anterior a su fallecimiento, durante la Copa del Mundo en Le Grand Bornand, Francia, donde alcanzó el quinto lugar en el sprint, la decimoctava posición en la persecución y el vigésimo puesto en la salida en masa. Estos resultados demostraron el nivel competitivo que recuperó tras sus problemas de salud.

En un comunicado público, la secretaria general interina de la Federación Noruega de Biatlón, Emilie Nordskar, expresó: “Nuestros pensamientos están, ante todo, con la familia de Sivert y todos sus seres queridos, en Noruega y en el extranjero. Cooperamos plenamente con las autoridades locales”. La federación también comunicó que deportistas y familiares recibirán apoyo psicológico por medio de equipos de crisis y recursos internos, resaltando la importancia del acompañamiento ante la situación.

Sobre el estado de la investigación, las autoridades noruegas reiteraron que colaboran estrechamente con los organismos italianos para aclarar las circunstancias del fallecimiento, que por el momento permanece sin causa determinada.

En medio del dolor, el entorno de Sivert Bakken solicitó comprensión y respeto a la privacidad de la familia y de sus allegados, pidiendo un clima de tranquilidad para afrontar la pérdida.

El biatlón es una disciplina de invierno que incluye dos pruebas: tiro y esquí de fondo. La comunidad del deporte lamenta la muerte de uno de sus máximos exponentes tras haber recuperado su mejor forma.