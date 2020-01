En una carta que difundió el sitio oficial de la Asociación del Fútbol Argentino, el ex futbolista se despidió de su puesto y explicó los motivos. “Por cuestiones personales, he decidido dar un paso al costado en el cargo de Coordinador de las Selecciones Juveniles. Me voy lleno. Un abrazo enorme a todos y gracias. La selección amerita todo el esfuerzo y espero haber estado a la altura de lo que se me exigió”, dijo Desio en su escrito.