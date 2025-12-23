Deportes

“Estuvo a punto de perder el ojo”: el insólito accidente con pirotecnia que sufrió un jugador en un partido de futsal

El ruso Dmitry Khusainov intentó evitar un gol y las chispas de los fuegos artificiales impactaron en su rostro

El insólito suceso ocurrió en la liga de futsal de Rusia

Un partido de futsal en Rusia casi termina con una grave lesión para un jugador que sufrió un insólito accidente con pirotecnia dentro del estadio. Las imágenes recorrieron el mundo y se hicieron virales al mostrar el momento exacto en que las chispas que salieron de un mortero con fuego artificial se desplegaron en el rostro del deportista.

El incidente ocurrió durante un encuentro correspondiente a la Copa de la Liga de Fútbol Sala de Rusia en el que se enfrentaron los equipos de Ukhta y Novaya Generatsiya, en la ciudad de Kémerovo, al sur del país. La curiosa situación se desató cuando Dmitry Khusainov, jugador de Ukhta, recibió el impacto directo de un dispositivo de “fuegos artificiales fríos” sobre su rostro tras uno de los goles del equipo rival, lo que provocó un momento de alarma generalizada y la interrupción del partido durante varios minutos.

De acuerdo a la información que publicó el medio Nexta TV, que difunde noticias de Europa del Este, el jugador se encontró directamente encima de una instalación pirotécnica. “Los fuegos artificiales lanzaron chispas directamente a su cara. Después de un tiempo, pudo regresar al partido”, escribieron junto al video.

Más tarde, la organización responsable del evento deportivo ofreció declaraciones públicas poco después del incidente. “Los organizadores se disculpan por el lanzamiento tardío de los fuegos artificiales fríos durante el gol, que podrían haber perjudicado la salud de Khusainov”, declararon los responsables del campeonato en un comunicado oficial difundido tras el partido. La situación adquirió mayor visibilidad cuando las imágenes del accidente circularon ampliamente en redes sociales.

El jugador de futsal Dmitry
El jugador de futsal Dmitry Khusainov casi pierde la vista tras un incidente con pirotecnia

De acuerdo con el reporte posterior al suceso, Khusainov no advirtió la ubicación de la instalación pirotécnica y se posicionó accidentalmente sobre el artefacto, lo que hizo que las chispas impactaran directamente en sus ojos. Tras la atención inmediata que recibió en la cancha, el jugador logró reincorporarse y completó la totalidad del encuentro, que finalizó con una victoria 6-5 para el Ukhta.

Sin embargo, la gravedad del accidente se confirmó solo después del partido, cuando las evaluaciones médicas revelaron el riesgo extremo que corrió el atleta. Según el comunicado difundido en los medios, Khusainov “estuvo a punto de perder un ojo como consecuencia del accidente”.

El resultado del encuentro quedó opacado por preguntas renovadas acerca de la seguridad en este tipo de eventos, especialmente en lo referido a protocolos de uso de pirotecnia en espacios cerrados y la protección de los deportistas.

