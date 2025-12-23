“Absurdo”: el fuerte descargo de Maravilla Martínez tras perder con Pepi Staropoli en Párense de Manos III

El descargo de Sergio Maravilla Martínez por su derrota ante Pepi en Párense de Manos 3

El histórico ex campeón Sergio “Maravilla” Martínez calificó como “absurdo” el fallo de los jueces que determinó su derrota ante Laureano “Pepi” Staropoli en Párense de Manos III, evento realizado el sábado 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán. El pugilista argentino manifestó en sus redes sociales que, tras analizar las tarjetas, el resultado adecuado debió ser un empate, y sostuvo que los puntajes fueron “mal leídos”.

En los días posteriores al combate, “Maravilla” Martínez profundizó su crítica al sistema de puntuación: “Con esas tarjetas, el resultado real era empate. Las leyeron mal. No pasa nada, sé por dónde vienen los tiros”, publicó el excampeón mundial en su cuenta de Instagram. Además, detalló los criterios divergentes del jurado: Leo Benatar lo vio ganador, el amateur Leandro Gómez marcó empate y Yesica Palmetta otorgó los cuatro asaltos a Staropoli, calificación que Martínez calificó de “un poquito absurdo” en tono irónico.

La diferencia de edad, de 18 años, sumó expectación al duelo, que se constituyó en uno de los principales atractivos del evento organizado por el programa de streaming Paren La Mano. En un ambiente de “velada histórica”, Martínez ingresó al cuadrilátero después de que el periodista Walter Nelson narrara un video repasando los mejores momentos de su carrera.

Durante los cuatro rounds de tres minutos, la pelea presentó un desarrollo parejo, aunque Martínez se impuso con claridad en los dos primeros asaltos, mostrando precisión, movilidad de cintura y cabeza y su tradicional guardia baja. Staropoli reaccionó en el tercer round, mientras que el cuarto se definió por la paridad, con ambos peleadores intercambiando golpes en el centro del ring. El público respondió con aplausos y el combate concluyó con gestos de respeto entre los competidores.

Pepi se impuso ante Maravilla Martínez en Párense de Manos

El fallo dividido que consagró a Staropoli como vencedor sorprendió al propio Martínez, quien de todos modos felicitó con deportividad a su adversario. Más allá del reclamo sobre la lectura de las tarjetas, el veterano boxeador destacó las virtudes de su rival: “Trabajó bien y estuvo activo” y describió la pelea como “un combate de puta madre”.

Por su parte, Staropoli buscó aliviar la tensión tras la controversia. El artista marcial elogió la actitud de Martínez dentro y fuera del cuadrilátero: “Un caballero adentro y afuera del ring”, además de reconocer el peso de la trayectoria del quilmeño al afirmar: “Si te hubiese enfrentado cuando tenías treinta años, no tenía nada que hacer”.

De acuerdo con la explicación aportada por Martínez en sus descargos, el propio reglamento de boxeo avala que, ante la combinación de una tarjeta a favor, una en contra y otra de empate, el resultado correcto es “empate dividido”. A pesar de la disconformidad, el excampeón optó por no escalar la polémica y desdramatizó el desenlace de la velada, manteniendo el respeto y la valoración por Staropoli.

LOS CUATRO ROUNDS DE LA PELEA ENTRE PEPI Y MARAVILLA MARTÍNEZ

Maravilla Martínez-Pepi Staropoli en Párense de Manos - Round 1

Maravilla Martínez-Pepi Staropoli en Párense de Manos - Round 2

Maravilla Martínez-Pepi Staropoli en Párense de Manos - Round 3

Maravilla Martínez-Pepi Staropoli en Párense de Manos - Round 4