Una leyenda de la NBA reveló el motivo por el cual se distanció de Michael Jordan: “Era mi mejor amigo y lo extraño”

El ex jugador habló de la ruptura de la relación con Jordan

La revelación de Charles Barkley sobre el quiebre de su amistad con Michael Jordan saca a la luz nuevas tensiones y límites entre la honestidad profesional y los vínculos personales en el baloncesto estadounidense. Según relató el propio Barkley en el programa de Tom Tolbert, la relación se fracturó tras una discusión telefónica en 2012, cuando Barkley criticó públicamente la labor de Jordan como propietario del equipo de Charlotte en la NBA. La noticia fue replicada por Bleacher Report, que ha seguido los pormenores del distanciamiento entre dos de las figuras más notorias del deporte.

El ex jugador y actual analista de ESPN, conocido por su estilo frontal, compartió que la última conversación con su amigo de más de dos décadas sucedió poco después de expresar en televisión su opinión sobre el desempeño de Jordan en la franquicia entonces llamada Charlotte Bobcats. “Me llamó esa noche y se puso furioso conmigo”, declaró Barkley. En ese intercambio, Jordan expresó su malestar por las declaraciones de su antiguo compañero: “‘¿Se supone que eres mi mejor amigo y vas a hacer esa estupidez?’”. Pese al enojo de la superestrella de los Chicago Bulls, Barkley explicó ante la audiencia que decidió mantener su posición como comentarista: “Le dije que tengo que hacer mi trabajo y que no has sido un buen gerente general”.

La discusión escaló en tono por la negativa de Barkley a suavizar su crítica. El analista sostuvo que no podía diferenciar entre amigos y otros colegas cuando se trataba de evaluar errores en la gestión deportiva: “¿Cómo puedo criticar a otros y dejarlo pasar? Cuando otros hacen malas elecciones, también les echo la culpa”. Según el relato difundido, la llamada telefónica terminó en un monólogo de insultos de Jordan, quien tomó las críticas de Barkley de manera personal, abriendo así una distancia que nunca se cerró.

Michael Jordan se había mostrado molesto por una crítica que recibió (Reuters)

El contexto de esta ruptura se sitúa en 2012, cuando Jordan ejercía como propietario gerente de la franquicia de Charlotte. Durante una emisión cuando era parte del programa Inside de NBA que se emitía por la cadena TNT, Barkley sugirió que Jordan necesitaba rodearse de personas capaces de decirle la verdad y no de simples aduladores, una observación que ocasionó la reacción inmediata del seis veces campeón de la NBA. “Lo último que escuché fue ‘hijo de puta, que te jodan, se supone que eres mi chico’”, había relatado Barkley en otra entrevista en el pódcast ‘All The Smoke’.

Pese a las palabras duras y la distancia, Barkley admitió que sigue sintiendo cariño y admiración por Michael Jordan. En declaraciones recogidas por Bleacher Report, el exjugador había dicho que le gustaría dejar atrás estos problemas: “Eso es culpa suya. Era mi mejor amigo en aquel entonces, y lo quiero mucho y lo extraño”. Además, reconoció que ambos poseen una personalidad fuerte: “Para ser sincero, pensé que se me pasaría. Y él es terco, y yo soy terco, y punto”.

La gestión de Jordan en Charlotte ha acumulado repetidas críticas por los resultados deportivos del equipo, que sólo registró dos apariciones en los playoffs desde la compra de la franquicia por Jordan en 2010. Este historial alimentó las observaciones que detonaron la charla definitiva entre ambas leyendas.

Barkley fue elegido entre los mejores 50 jugadores de la NBA de todos los tiempos

Barkley jugó 16 temporadas en la NBA, de 1984 a 2000. Con 1,98 metros de altura, ocupó la posición de ala-pívot y se destacó por su capacidad reboteadora y anotadora pese a no contar con una gran estatura para su puesto. Fue apodado “El Gordo” debido a su peso, pero ello no impidió que liderara la liga en rebotes en la temporada 1986-87 con los Philadelphia 76ers.

Durante su carrera, formó parte de los Philadelphia 76ers, Phoenix Suns y Houston Rockets. Fue elegido una vez como Jugador Más Valioso (MVP) de la liga (1993), integró el mejor quinteto de la NBA en cinco ocasiones y el segundo en otras cinco. Fue incluido entre los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA en 1996 y participó en 11 All-Star Games. En Philly, Barkley tuvo su etapa más fructífera en cuanto a rebotes y liderazgo de equipo. Tras solicitar su traspaso, recaló en los Suns, donde ganó el MVP y alcanzó las Finales de la NBA en 1993, que perdió contra los Bulls de Jordan. Más tarde, su paso por Houston marcó su último intento por conseguir un anillo de campeón, aunque las lesiones limitaron su rendimiento en esa etapa.

En la selección de Estados Unidos, Barkley ganó dos medallas de oro olímpicas como parte del “Dream Team” en Barcelona 1992 y Atlanta 1996, liderando ambas veces la ofensiva del equipo. Después de su retiro en 2000, inició una exitosa carrera como analista televisivo y en 2006 ingresó al Basketball Hall of Fame.