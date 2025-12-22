Los 7 jugadores más valiosos del fútbol argentino no pertenecen a Boca Juniors ni a River Plate: el sorprendente ranking

Kevin Castaño, Exequiel Zeballos y Lautaro Rivero, los jugadores de River y de Boca que figuran en el top ten de los más valiosos del país

El cierre de la temporada 2025 en el fútbol argentino dejó un escenario inédito: los jugadores más valiosos del país no pertenecen a Boca Juniors ni a River Plate, según el ranking actualizado por el sitio especializado Transfermarkt. Esta situación, que rompe con la tradición de dominio de los dos clubes más grandes, refleja un cambio en la distribución del capital futbolístico y anticipa movimientos relevantes en el mercado de pases.

En la cúspide de la lista se encuentran Juan Ignacio Nardoni (Racing Club), Kevin Lomónaco (Independiente) y Maher Carrizo (Vélez Sarsfield), cada uno con una cotización de 10 millones de dólares (9,2 millones de euros). Nardoni, de 23 años, se consolidó como una pieza estructural en el mediocampo de Racing tras formarse en Unión de Santa Fe, lo que lo posiciona como uno de los activos más importantes del campeonato. Lomónaco, defensor central de la misma edad, se destacó por su solidez, mientras que Carrizo, con apenas 19 años, es considerado una de las grandes irrupciones del torneo y ya está en la mira de clubes europeos.

Juan Nardoni, Kevin Lomónaco y Maher Carrizo, los tres jugadores más valiosos del fútbol argentino

El segundo escalón del ranking lo ocupan Santiago Sosa (Racing Club) y Cristian Medina (Estudiantes de La Plata), ambos con una valoración de 9 millones de dólares (8,3 millones de euros). Sosa y Medina surgieron de las divisiones inferiores de River y Boca, respectivamente, aunque hoy brillan en otros equipos. El capitán de Racing es reconocido por su versatilidad y capacidad de adaptación en el campo de juego, mientras que el mediocampista del Estudiantes se ha convertido en referente del Pincha.

En la franja media aparecen Felipe Loyola (Independiente), tasado en 8 millones de dólares (7,3 millones de euros), y Alan Lescano (Argentinos Juniors), con una cotización de 7,5 millones de dólares (6,9 millones de euros). Ambos futbolistas representan apuestas de sus clubes y han mostrado un crecimiento sostenido, lo que los coloca en el radar de los principales equipos del país y de Europa.

Recién en el octavo lugar del ranking figuran los primeros representantes de Boca Juniors y River Plate: Exequiel Zeballos (Boca), Kevin Castaño y Lautaro Rivero (ambos de River), todos con una valoración de 7 millones de dólares (6,4 millones de euros). Estos jugadores, con experiencia en Primera División y proyección internacional, completan el top 10 de los futbolistas más cotizados del fútbol argentino.

Nueve de los diez jugadores más valiosos tienen menos de 25 años, lo que subraya la importancia de la juventud como principal activo del mercado local. Esta tendencia responde tanto a la proyección deportiva como al potencial de venta, en un contexto donde la exportación de talento se ha vuelto fundamental para la economía de los clubes.

La actualización de valores de Transfermarkt no solo refleja el presente de los futbolistas, sino que también anticipa los movimientos que podrían marcar el próximo semestre. Con el mercado de pases en marcha, los clubes argentinos buscan capitalizar el interés internacional por sus jóvenes figuras, mientras que equipos como Racing, Independiente y Vélez Sarsfield se consolidan como los principales generadores de talento y patrimonio en la Liga Profesional.

El ranking de los jugadores más valiosos de Argentina:

El ranking de los jugadores más valiosos de Argentina (Fuente: Transfermarkt)