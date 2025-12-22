Explosivas declaraciones de Luciano Vietto contra Gustavo Costas tras su polémica salida de Racing

*La relación entre Vietto y Gustavo Costas

Luciano Vietto confirmó su salida de Racing. La decisión de no seguir fue tomada por el entrenador Gustavo Costas y la dirigencia encabezada por Diego Milito, presidente de la institución, y Sebastián Saja, director deportivo. El delantero de 32 años, que retornó a la Academia a mediados de 2024, se irá del equipo luego de no poder renovar su contrato. El jugador brindó una entrevista en la que expresó su decepción por no continuar en el cuadro de Avellaneda y lanzó una cruda reflexión sobre las diferencias futbolísticas con el entrenador.

Vietto dejó entrever que el estilo de juego del histórico director técnico de Racing influyó en la disminución de su participación en el equipo, al punto de que sus formas no se asemejan a cómo se desenvuelve en el campo. “Con Gustavo no fue fácil para mí. Creo que, en cuanto a lo futbolístico, somos polos opuestos. Por eso, tal vez, me costó mucho participar en la ideología que él tiene. Pero desde mi parte, siempre con respeto. Es un entrenador que a Racing en este último tiempo le ha dado mucho. Pero a mí, personalmente, por mis formas, no me ha ayudado mucho a la hora de entrar a la cancha”, argumentó el delantero en diálogo con ESPN y el periodista Tomás Dávila.

Pese a esto, Vietto dejó en claro que sus palabras únicamente se centran en el plano futbolístico, ya que tenían una gran relación fuera del terreno de juego: “No estoy culpando a Gustavo. Es desde lo futbolístico. Siempre me ha costado entrar a la cancha de la manera que él quería jugar o competir. Siempre me ha costado un poco más que a otros compañeros. Como dije recién, no estoy culpando a Gustavo, sino que estoy explicando un poco cómo yo me sentí durante todo este tiempo en el club con Gustavo como entrenador. Siempre, tanto a Gustavo como al cuerpo técnico, hubo un gran respeto de mi parte y les deseo lo mejor”.

La explicación de Vietto de su salida de la Academia

El atacante, que regresó a Racing a mediados de 2024 tras una década jugando en el exterior, fue contundente a la hora de relatar cómo se produjo su salida de la Academia, algo que, según sus palabras, llegó de manera inesperada y en un momento sensible del año. “Asimilándolo un poco. Ahora me tomaré unos días para descansar con la familia y los amigos. Ya veremos para donde me lleva el destino. Fue sorpresivo por la manera en la que se dio. Estamos a fin de año y me avisaron de un momento a otro la decisión. Lamentablemente, estaba en el club que quería estar, que es mi casa. Cuesta un poco procesarlo”, explicó un Vietto que se lo notaba conmovido.

En esta misma línea, sumó: “Obviamente, la idea era continuar. Yo vine a Racing para, prácticamente, poder terminar mi carrera futbolística acá. Lamentablemente, por lo ocurrido no se pudo dar. Tenía pensado quedarme mucho tiempo en el club. Yo ya hice mis años en Europa, estuve en Arabia, y la verdad que volver a Racing era como volver a mi casa. Evidentemente, soy joven y sé que quedan muchos años hasta que me retire. Pero el primer pensamiento era ese”.

Por su parte, fue tajante a la hora de asegurar que desde la dirigencia nunca le acercaron una propuesta para continuar y desmintió los rumores sobre su marcha. “Me enteré hace muy poco de la noticia. Tenía la esperanza y las ganas de que parte del club haya, aunque sea, un ofrecimiento o algo para poder continuar. De parte del club se estuvo diciendo por muchos lados que me llegan o que leo, que no acepté una rebaja salarial o que no estaba predispuesto a hacer un contrato de productividad. Y la verdad es que no hubo ningún ofrecimiento por parte del club. Están en todo su derecho. Yo a Racing lo respeto y siempre le deseo lo mejor. Me tocará estar del lado del hincha ahora”, comentó.

La calidad de Maravilla Martínez y su olfato goleador

Vale recordar que Luciano Vietto surgió de las inferiores de Racing y debutó de manera profesional en 2011. Después de tener un gran nivel futbolístico en Argentina, se fue a Europa y pasó por clubes como Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, Fulham y Sporting de Lisboa. Luego de jugar por varios años en Arabia Saudita, regresó a la Academia a mediados de 2024. En su segundo ciclo en el club, Vietto disputó 39 partidos y convirtió 8 goles, siendo el último ante Aldosivi por el Torneo Clausura.

“La mejor forma de agradecer para un futbolista es dentro de la cancha y metiendo goles. No me tocó estar mucho este año, por eso me expresé con el beso al escudo. Fue una forma de agradecerle al hincha porque siento que me tiene cariño. Ese beso al escudo es una imagen que tengo guardada para mí”, argumentó.

Por su parte, dejó en claro que pese a que las lesiones condicionaron su rendimiento, en particular una pubalgia que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios tramos de la temporada, no tiene una lesión crónica como se dejó entrever en alguna oportunidad: “Yo no tengo ningún problema crónico. Llevo 15 años jugando al fútbol. Solamente me pasó dos veces este problema. Lamentablemente, me pasó ahora. Se tardó en tener la autorización de Conmebol para hacerme un bloqueo. Pero desde que me lo hice, y todas las veces que estuvo convocado, si no entré fue por decisión técnica. Entiendo lo que se decía porque opinan desde lejos, no saben lo que uno sufre. Fue jodido salir de esa lesión. Pero desde el momento que salí, para mí fue un tema olvidado y estuve a disposición”.

El posteo de Racing en las redes sociales para despedir a Vietto (@RacingClub)

El vínculo emocional de Vietto con Racing Club y su hinchada quedó reflejado en sus palabras sobre el último año vivido en la institución. El futbolista compartió una anécdota familiar: “Hace unos días, cuando recibí la noticia, estaba con mi hijo en el living y él se puso a cantar ‘dale la Acadé’. Seguro el día de mañana él no se acuerde pero yo le voy a contar que jugué ahí y que fuimos a la cancha. Soy muy agradecido”.

Además, destacó el valor de las relaciones construidas en el vestuario y el significado especial de jugar en el estadio Presidente Perón: “Voy a extrañar mucho al grupo. Ellos me hicieron campeón. Van a pasar los años y lo más lindo que queda son las amistades que podés hacer en el camino. El Cilindro es mágico, son cosas que voy a extrañar. A mí me encantaba jugar de local. Quisiera que el hincha de Racing me recuerde desde el punto de que estuve siempre dando lo máximo. Si no fue suficiente, hacerle saber que siempre fue mi máximo”.

En el total de los dos ciclos en Racing, Luciano Vietto vistió la camiseta albiceleste en 112 oportunidades, donde marcó 26 goles y brindó ocho asistencias. Además, se consagró campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.