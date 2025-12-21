Histórico: Acassuso le ganó a Armenio la final del Reducido y ascendió a la Primera Nacional tras 79 años

Se definió el segundo ascenso a la Primera Nacional

Tras un encuentro en el que se mantuvo la tensión hasta el final, Acassuso logró el ascenso a la Primera Nacional y jugará en la segunda categoría del fútbol argentino tras 79 años de ausencia. En el estadio Armenia de Maschwitz, el Quemero igualó 1-1 frente a Deportivo Armenio en la revancha por el Reducido.

La victoria por 1-0 en el partido de ida le permitió al conjunto de San Isidro confirmar su ascenso, que se suma al de Ferrocarril Midland, que se había consagrado tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura y había consumado el primer ascenso de la temporada de la categoría.

El primer gol del partido llegó temprano, cuando David Escalante convirtió de penal a los nueve minutos del primer tiempo, adelantando a Acassuso y obligando a Armenio a tomar la iniciativa, ya que en ese momento el resultado global mostraba un 2-0.

En el tramo final, Nahuel Troxler marcó el segundo gol del encuentro a los 25 minutos del segundo tiempo, igualando el marcador y devolviendo la esperanza a Armenio, que hasta ese momento caía por la mínima diferencia en el acumulado.

Finalmente, pese a los intentos de Armenio por pasar al frente en este partido e igualar el global, la visita resistió los embates con gran determinación y pudo sostener la ventaja. Incluso, Acassuso tuvo algunas ocasiones para liquidar el resultado, pero la ineficacia en los metros finales lo privó de transitar los últimos minutos con tranquilidad.

De todos modos, el periplo de 79 años sin pisar la segunda categoría tuvo su fin cuando el árbitro Hernán Mastrángelo hizo sonar el último silbatazo, lo que desató la emoción de todo el elenco de Acassuso. Tras eso, hubo algunos incidentes entre los jugadores, pero no pasó a mayores por la intervención de ambos cuerpos técnicos.

El recorrido de ambos equipos hasta la final del Reducido fue exigente: Deportivo Armenio superó a Deportivo Italiano con un global de 2-1 en cuartos de final y accedió a la serie decisiva tras empatar 1-1 en el agregado con Argentino de Merlo, avanzando gracias a la ventaja deportiva. Por su parte, Acassuso venció 1-0 a Villa San Carlos en cuartos y luego igualó 1-1 con Real Pilar, clasificando también por ventaja deportiva.

El historial reciente de ambos clubes en las categorías de ascenso refleja trayectorias marcadas por la perseverancia. Deportivo Armenio ha transitado varias temporadas en la B Metro e incluso descendió a la Primera C, mientras que Acassuso no solo pasó por la Primera C, sino que también tuvo una etapa en la Primera D. La última presencia de Acassuso en la Primera Nacional data de 1946.

Formaciones:

Acassuso: Federico Tursi, Juan Cruz Ponce de León, Lucas Pioli, Joel Ghirardello, Alex Ruiz, Lucas Rey, David de Estefano, Kevin Dubini, Agustín Hermoso, Felipe Senn, David Escalante. DT: Ángel Darío Lema

Suplentes : Juan Pablo Domínguez, Juan Pablo Serrizuela, Bruno Dordoni, Elián Robles, Jonathan Raccio, Santiago Scacchi, Bruno Miño, Yair Gómez, Tomás Habib.

Armenio: Iván López, Nahuel Troxler, Imanol Segovia, Lucas Medina, Simón Ávalos, Gonzalo Maldonado, Nahuel Sica, Santino Lagomarsino, Diego Barrionuevo, Gonzalo Figueroa, Jonathan Herrera. DT: Marcelo Fuentes

Suplentes : Nahuel Nistal, Julián Echeverria, Iván Cardozo, Cristian Goméz, Ramón Gerez, Tobías Luna, Maximiliano Orellana, Luciano Villalva, Tomás Jerez Sayago.