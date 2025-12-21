Deportes

Fue una de las figuras en los títulos de Estudiantes y confirmó su romance con una modelo argentina: “Sos enorme mi amor”

El colombiano Edwin Cetré, clave en el Pincha ante Platense y en la definición del Torneo Cclausura, se mostró junto a Ayelén Sebastián

Edwin Cetré celebrando con Ayelen
Edwin Cetré celebrando con Ayelen Sebastián, su pareja (@edwincetreoficial)

Estudiantes de La Plata cerró un intenso año 2025 en el que conquistó el Trofeo de Campeones luego de vencer por 2-1 a Platense en el Estadio Único de San Nicolás. El Pincha sumó un nuevo título de la mano de Eduardo Domínguez gracias al doblete de Lucas Alario y a la notable actuación de Edwin Cetré. El colombiano fue una de las grandes figuras del León a lo largo del año y, además de acaparar los flashes durante los festejos con su baile, disfrutó de la consagración junto a su flamante pareja, Ayelén Sebastián.

La cábala. Sos increíblemente enorme mi amor. Te amo”, escribió la modelo argentina en una historia de su Instagram personal. Esto estuvo acompañado de un video en el que el futbolista le está poniendo la medalla de campeón en su cuello, al mismo tiempo que se dan un fuerte abrazo. “¡Una más para casita!”, fue otra de las frases que dejó la modelo.

La pareja oficializó que estaban juntos hace algunas semanas y su unión quedó en evidencia en la pasada consagración del Torneo Clausura, donde Estudiantes venció en la tanda de penales al Racing de Gustavo Costas. Allí, Ayelén Sebastián acompañó al futbolista y dijo presente en la celebración en Santiago del Estero. “Qué compañía por dios. TE AMO”, comentó Cetré en la publicación de la modelo sobre los festejos. En sus redes sociales, se presenta como modelo, inversora y apasionada por los viajes.

Ayelén Sebastián acompañó a Cetré
Ayelén Sebastián acompañó a Cetré en las consagraciones de Estudiantes en Santiago del Estero y San Nicolás (@ayeesebastian)

“Cuando te hacen un gol en un partido tan cerrado, por mi cabeza siempre pasó que lo íbamos a empatar. Creo que eso es lo que nos ha llevado hasta la final anterior y a esta. La mentalidad de confiar siempre. Nos hicieron el gol, pero nunca dejamos de creer. Siempre estuvimos dispuestos a remontar el partido o empatarlo. Se dieron las dos y estamos contentos”, sostuvo el colombiano después de la final, en diálogo con Martín Souto y Morena Beltrán en ESPN.

Inmediatamente, sobre su conexión con Lucas Alario en los dos goles, comentó: “No estaba hablado. Son delanteros goleadores que son así... aparecen cuando tienen que aparecer. Uno como jugador de banda, cuando entra un delantero de esa magnitud, como Guido y él, es tirarles centros. El primer centro la pudieron bajar y la empujó. Y el segundo fue un tiro de esquina que le cayó ahí. Es jerarquía, es goleador. Me da mucha alegría por él que pueda aparecer en el momento indicado”.

Por su parte, fue tajante a la hora de hablar sobre el importante año de Estudiantes de La Plata: “Yo creo que, para nosotros y para cualquiera, el que sale campeón es el mejor. Y para mí nosotros siempre vamos a ser los mejores. Obviamente, con los pies en la tierra, pero siempre confiando que somos los mejores para poder seguir consiguiendo títulos”.

*La palabra de Edwin Cetré

Vale destacar que, al igual que a lo largo de la temporada, Cetré fue clave en la remontada de Estudiantes sobre Platense. Después de que el Calamar se ponga en ventaja con un tanto de Franco Zapiola —formado en las divisiones inferiores del propio Pincha—, el extremo cafetero participó de manera directa en los dos goles del León.

A los 79 minutos, el colombiano envió un centro preciso que encontró a Fabricio Pérez tras una buena jugada colectiva. Este último le cedió el balón con calidad para la llegada de Alario, quien aprovechó su posición y conectó de cabeza cerca del área rival.

Aunque la definición parecía encaminada al alargue, una nueva aparición de Cetré y Alario en el área de Platense sentenció la historia. El colombiano lanzó un tiro de esquina preciso para que el ex atacante de River Plate encontrara el balón solo frente al arco y asegurara el triunfo con un toque certero.

Este título no solo significa un cierre dorado para la campaña de Estudiantes de La Plata, sino que también le otorga la posibilidad de disputar nuevos títulos en el fútbol argentino durante el próximo año. Durante los festejos del título en la Plaza Moreno de La Plata, con los jugadores en el balcón municipal, Edwin Cetré acaparó los flashes con sus pasos de baile. Allí también estuvo presente Ayelén Sebastián.

Ayelén Sebastián, la pareja de
Ayelén Sebastián, la pareja de Edwin Cetré (@ayeesebastian)
La modelo argentina que acompaña
La modelo argentina que acompaña a Edwin Cetré (@ayeesebastian)
Ayelén Sebastián y Edwin Cetré
Ayelén Sebastián y Edwin Cetré celebraron los títulos de Estudinates (@ayeesebastian)
Ayelén Sebastián, la pareja de
Ayelén Sebastián, la pareja de Edwin Cetré (@ayeesebastian)

