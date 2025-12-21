Deportes

El áspero discurso de Almeyda tras ser expulsado ante el Real Madrid: “No soy el payaso de ningún circo”

El entrenador argentino acusó al árbitro Alejandro Muñiz Ruiz de no permitir el diálogo. Su equipo, el Sevilla, perdió 2-0 ante el Merengue por la Liga de España

El técnico del Sevilla se quejó del arbitraje

La expulsión de Matías Almeyda durante el partido entre el Real Madrid y el Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga, generó una fuerte polémica por las declaraciones del técnico argentino y la publicación del acta arbitral que detalla los motivos de su salida. El entrenador, visiblemente molesto tras el encuentro, criticó abiertamente el arbitraje y defendió su postura ante los medios, mientras el documento oficial del colegiado Alejandro Muñiz Ruiz ofreció su propia versión de los hechos.

El acta arbitral, publicada por la Real Federación Española de Fútbol y citada por El Desmarque, especifica que Almeyda recibió la primera tarjeta amarilla a los 34 minutos “por realizar observaciones de forma insistente a una de mis decisiones”. La segunda amonestación, que derivó en su expulsión, se produjo en el túnel de vestuarios durante el descanso, también “por realizar observaciones de forma insistente en el túnel de vestuarios, habiendo sido advertido previamente en reiteradas ocasiones”. Según el mismo documento, la reiteración de protestas fue el motivo determinante para que el técnico abandonara el banco antes del inicio de la segunda parte.

Tras el partido, el Pelado, de 52 años, no ocultó su indignación en conferencia de prensa: “Alguna vez habrá que preguntarles a los árbitros. Reclamé una falta y cuando me amonestaron pregunté por qué, para que luego me dijeran que estaba expulsado. Es triste tanta soberbia”. El ex River insistió en la necesidad de diálogo en el fútbol y cuestionó la actitud del colegiado, en un discurso sobre el tema de tres minutos y medio: “Ellos tienen micrófonos. Cada partido que jugamos y yo dirijo, los entrenadores reclamamos. Pero el reclamo cuando es con respeto es válido para mí. Este señor dijo que estaba cansado de que yo hablara de respeto. Me gustaría que escuchen los audios, porque si no es fácil echar gente. Hay testigos, siempre hay que tenerlos en la vida, aprendí eso. No voy a hacer ningún descargo, esto queda en la conciencia. Duermo tranquilo”.

Almeyda, que defendió su trayectoria y su derecho a manifestarse, añadió: “Yo no soy el payaso de ningún circo, tengo mi historia en el fútbol. Es ridículo lo de hoy, me da hasta vergüenza tener que decirlo. No va a cambiar nada porque soy el entrenador del Sevilla. Somos el equipo que más amarillas tiene. Los hombres dialogan. El que calla es un traidor y yo traidor no soy. Cuando la falta de humildad de este señor supera un diálogo cordial, hacemos del deporte autoritarismo. Me duele mucho. No quería hablar de esto, pero estoy obligado. Por favor, ustedes periodistas pidan audios. En algún momento van a tener que suspender a un árbitro. Nunca vi que en dos minutos pitaran dos penales, se arbitró muy mal. Felicito al Madrid por su victoria, no digo que ganaran por eso, ahí están los títulos”.

“Entre el que calla y el que habla con respeto, toda la vida me voy a quedar con el que habla por más que se equivoque. El que calla es un traidor, y yo traidor no soy”. subrayó luego del triunfo de la Casa Blanca por 2 a 0, con goles de Jude Bellingham y Kylian Mbappé.

El momento en el que
El momento en el que Almeyda fue amonestado

En el plano deportivo, Almeyda valoró el desempeño de su equipo pese a la derrota: “Estoy orgulloso de mis jugadores. Hicieron un partido más que correcto. Tengo alguna bronca por motivos extrafutbolísticos”. El técnico destacó la actitud del Sevilla en el Bernabéu: “Jugamos como si estuviéramos en casa. Es nuestra idea, lo que tratamos de hacer este semestre. Algunas veces ha salido bien y otras menos, pero hay una idea de amor propio”.

Hace diez días, el ex volante central ya había protagonizado una discusión con el cuerpo arbitral en ocasión del encuentro ante el Valencia. Tras la caída, el conjunto andaluz quedó noveno en la tabla de posiciones de la Liga de España, con 20 unidades. El Real Madrid, en tanto, surge segundo con 42, a una unidad del Barcelona, el líder.

