El fuerte enfrentamiento de Matías Almeyda con una jueza: “No les falto el respeto a las mujeres”

El director técnico argentino de Sevilla recibió una amonestación ante Valencia y mantuvo un acalorado intercambio con la terna arbitral

La discusión de Matías Almeyda con los árbitros

Tras el empate 1-1 entre Valencia y Sevilla en Mestalla, la atención se desvió del campo al túnel de vestuarios, donde Matías Almeyda, entrenador argentino de Sevilla, protagonizó un cruce con la jueza asistente Guadalupe Porras y el árbitro principal Guillermo Cuadra Fernández. La situación derivó en una controversia sobre la interpretación de respeto y trato entre los protagonistas en el fútbol profesional español.

Todo comenzó en los minutos previos a la reanudación del encuentro. Mientras los equipos regresaban al campo, Almeyda buscó al árbitro para discutir la amonestación recibida en el primer tiempo.

“Nosotros te lo queremos explicar, tú quieres llevar razón, pues llevas razón. Ya está”, expresó el árbitro principal del encuentro. Ante esto, el ex River Plate esbozó: “No, pero la razón la estás llevando vos. Me estás explicando por qué amonestaste a uno, que era lo que le decía (a la árbitro asistente). Te dijo: ‘Me estás faltando al respeto’”.

El árbitro, en su intento de finalizar la discusión, soltó: “Ya está, ya está: tenés razón”. A lo que Almeyda redobló: “Pero tengo razón, entonces. Sacame la amarilla”. Tras insistir en los motivos de la tarjeta amarilla, intervino Guadalupe Porras con un “Ya está que no...”, A lo que el técnico argentino completó: “Pero, ¿por qué me amonestó? Tengo tres hijas mujeres, señorita. El respeto pasa por el otro lado”.

Matías Almeyda, tras ser acusado de realizar un comentario machista

Según quedó registrado en el acta arbitral, Guillermo Cuadra Fernández argumentó que la amonestación obedeció a que el técnico del Sevilla realizó “observaciones de carácter técnico” a una de sus decisiones, desligando la medida de cualquier otro factor externo. La secuencia en el túnel, además, dejó latente la incomodidad entre los protagonistas y evidenció la dificultad para llegar a un consenso sobre el motivo real de la sanción.

Posteriormente, tras el encuentro, Matías Almeyda fue consultado por la prensa española sobre el episodio. El técnico negó haber faltado el respeto a la jueza asistente y profundizó en su postura: “Yo hablo con respeto y me gusta ser respetado. Solo le pregunté a la asistente por qué amonestaban a Peque y no me supo responder. Me dijo que le estaba faltando al respeto. Tengo tres hijas mujeres, una mujer, madre, no les falto al respeto a las mujeres. Me gusta que me contesten bien. Y por eso fui amonestado. Después intenté hablar con el árbitro y me dijo, nada, que era por eso”.

El entrenador remarcó el principio de igualdad dentro y fuera del campo: “Somos iguales. Si estamos en fútbol somos iguales, ¿no? En la vida somos iguales”. Su posición buscó enfatizar que sus reclamos se hicieron en el plano profesional y que la sanción, en su opinión, no guardó relación con comentarios o actitudes explícitamente irrespetuosas.

Sevilla, tras la igualdad 1 a 1 contra Valencia en condición de visitante, bajó algunos peldaños en la tabla de posiciones al recalar al puesto 13° con 17 unidades, lo que lo posicionó a siete de su clásico rival Betis, último en clasificar a una competencia internacional (Conference League). Esta igualdad cortó una racha de dos caídas en fila (Betis y Espanyol) por el torneo local, aunque en el medio superó a Extremadura por la Copa del Rey.

La próxima presentación de los andaluces será este domingo, cuando reciba al Real Oviedo (anteúltimo, con 10 unidades) en el Ramón Sánchez Pizjuán.

