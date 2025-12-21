Arreglo de 22 partidos y corrupción: el caso por el que un jugador recibió 12 años de suspensión para jugar al tenis

El tenista estará fuera del circuito por amaño de partidos

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) impuso una sanción de 12 años de suspensión y una multa de 110.000 dólares a Pang Renlong, tenista profesional de China, tras determinar que estuvo involucrado en el arreglo de 22 partidos entre mayo y septiembre de 2024. Este caso, reportado por South China Morning Post y Tennis TourTalk, constituye uno de los episodios más recientes de manipulación dentro del circuito internacional.

Según confirmó la ITIA, el jugador admitió haber manipulado el resultado de cinco partidos propios en torneos del ITF World Tennis Tour de las categorías M15, M25 y en un torneo ATP Challenger 50. Además, la investigación reveló que Pang Renlong realizó 17 propuestas corruptas a otros profesionales, lo que favoreció el amaño de seis encuentros adicionales.

La sanción implica que Pang Renlong, quien alcanzó en noviembre de 2024 el puesto 1.316 del ranking mundial individual, queda inhabilitado para competir, entrenar o asistir a cualquier evento avalado por organismos como la ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA hasta el 6 de noviembre de 2036. El monto total de la multa asciende a 110.000 dólares estadounidenses, con 70.000 bajo suspensión. El tiempo transcurrido en suspensión provisional, vigente desde el 7 de noviembre de 2024, será acreditado al periodo de castigo.

Según informaron las fuentes consultadas, el ahora sancionado eligió aceptar la penalización y renunció expresamente a su derecho de defensa ante un Oficial de Audiencias Anticorrupción (AHO) independiente. La ITIA, entidad creada para resguardar la transparencia y legalidad en la actividad profesional del tenis, detalló que Pang Renlong cooperó con la investigación, admitiendo la infracción de las normas de integridad del circuito.

Durante los meses que constituyeron el periodo investigado, Pang Renlong disputó torneos de la ITF en países como Turquía, China y Hong Kong. En uno de los encuentros más recientes, el jugador perdió 6-0, 6-2 contra Shin Woo-bin, posición 697 del ranking mundial. La repercusión del caso ha generado atención en la comunidad tenística internacional por la dimensión de los actos constatados y por la severidad de la sanción que se impuso.

Nacido en 1992, Pang Renlong desarrolló su carrera dentro del circuito ITF, compitiendo tanto en la modalidad individual como en dobles. Su trayectoria estuvo marcada por una amplia presencia en torneos regionales y por una participación sostenida en eventos Challenger. Aunque nunca logró ascender a la élite del tenis internacional, figuró durante más de una década entre los jugadores chinos más activos en materia competitiva.

La sanción a Pang Renlong se inscribe en una tendencia reciente donde la ITIA ha aplicado medidas severas ante infracciones similares en el circuito. En noviembre de 2023 una red de amaño de partidos en Bélgica derivó en la suspensión de por vida de los mexicanos Alberto Rojas Maldonado y José Antonio Rodríguez, así como del guatemalteco Christopher Díaz, todos multados con sumas que superaron los 75.000 dólares. En la misma fecha, siete tenistas belgas –incluido Arthur de Greef– recibieron suspensiones de hasta tres años y nueve meses y multas de hasta 45.000 dólares.

En mayo de 2024, el boliviano Alejandro Mendoza Crespo fue suspendido de por vida y multado con 250.000 dólares, y el peruano Jorge Panta Herreros recibió tres años de sanción y una multa de 10.000 dólares por sucesos similares. También en agosto, las argentinas Melina Ferrero y Sofía Luini fueron sancionadas con tres y siete años respectivamente, además de multas que en conjunto alcanzaron los 45.000 dólares.

Algunos de los casos más recientes ocurrieron en septiembre de 2024, cuando fueron suspendidos cinco jugadores latinoamericanos –entre ellos el ecuatoriano Iván Endara y los mexicanos Mauricio Reséndiz Domínguez y Raúl Isaías Rosas-Zarur– por participación en arreglos de partidos, con sanciones que llegaron hasta los cinco años de suspensión y multas de 44.000 dólares. En diciembre de 2024, el argentino Agustín Moyano fue suspendido 15 años y multado con 10.000 dólares.

El caso más reciente fue el del francés Quentin Folliot, acusado de cometer 27 infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis. El tenista fue parte de una investigación que concluyó con una pena de 20 años fuera del deporte y tuvo a otros implicados penados con sanciones menos duras. El europeo nacido el 31 de diciembre de 1998 deberá permanecer alejado de la disciplina y solo podrá regresar a partir del 16 de mayo de 2044, cuando ya tenga 45 años.

El COMUNICADO DE LA ITIA :

La ITIA es un organismo independiente establecido por sus miembros del tenis para promover, fomentar, mejorar y salvaguardar la integridad de sus eventos profesionales de tenis.