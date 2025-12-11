Histórica suspensión por 20 años a un tenista acusado de corrupción y arreglo de partidos: “Sindicato criminal”

Quentin Folliot fue considerado una "figura central en una red de jugadores que operaban en nombre de un sindicato de arreglo de partidos" (Captura: Tennis Stars)

El mundo del tenis amaneció este jueves con una noticia que llenó de conmoción a la disciplina por la suspensión a 20 años del francés Quentin Folliot acusado de cometer 27 infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis (TACP, por sus siglas en inglés). El sancionado fue parte de una investigación de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), que concluyó en este fallo y tuvo a otros implicados penados con sanciones menos duras. El europeo nacido el 31 de diciembre de 1998 deberá permanecer alejado de la disciplina y solo podrá regresar a partir del 16 de mayo de 2044, cuando ya tenga 45 años.

Folliot, quien llegó a ser número 488 del ranking ATP en agosto de 2022, había sido suspendido de manera provisional desde el 17 de mayo de 2024 y la sentencia comunicada por la ITIA lo caratula como una “figura central en una red de jugadores que operaban en nombre de un sindicato de arreglo de partidos”. Fue castigado con una multa de USD 70.000, sumado a que fue ordenado a reembolsar “pagos corruptos” por un total superior a los USD 44.000. Estos montos superan lo ganado por el tenista de 26 años, ya que según se desprende de los registros de la ATP acumula poco más de USD 60.000 recaudados en el circuito.

En primera instancia, el deportista negó 30 cargos relacionados a 11 partidos entre 2022 y 2024, en los cuales jugó en ocho de esos casos. Solo tres de esos cargos fueron desestimados y corresponden a un juego de dobles de enero de 2024, luego de una audiencia remota con el Oficial de Audiencias Anticorrupción (AHO) independiente, Amani Khalifa, el 20 y 21 de octubre de 2025. Fue acusado por “manipular el resultado de partidos, recibir dinero para no realizar sus mejores esfuerzos en apuestas, ofrecer dinero a otros jugadores para amañar partidos, proporcionar información privilegiada, conspiración para corromper, no cooperar con una investigación de la ITIA y destrucción de pruebas”.

En la sentencia final, Khalifa definió a Quentin Folliot como “un vector para un sindicato criminal más amplio, que recluta activamente a otros jugadores e intenta incrustar la corrupción más profundamente en los circuitos profesionales”. Su obstrucción a una investigación del organismo actuó como un factor agravante en la sanción.

El tenista condenado afrontará un castigo que lo empuja al retiro porque “tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional”. No registra títulos ni finales en la ATP y la ITF.

Quentin Folliot podrá regresar a la disciplina a partir del 16 de mayo de 2044 (Crédito: Reuters/Andrew Boyers)

Este organismo independiente, que fue creado por los miembros del tenis para promover y cuidar la integridad de sus eventos profesionales, también incluyó otras suspensiones por esta misma causa. Por un lado, el francés Jaimee Floyd-Angele quedó afuera del circuito por cinco años y tres meses (puede volver a competir el 18 de diciembre de 2029) por admitir “haber orquestado un partido a cambio de pago en 2022, no cooperar con una investigación de la ITIA y destruir pruebas”.

En segundo orden, hubo otros cuatro implicados, con el detalle de tener la misma nacionalidad del país europeo. Paul Valsecchi aceptó una sanción acordada con la ITIA por “haber facilitado la manipulación de pruebas por parte de otras personas, además de no denunciar los intentos de corrupción y tener conocimiento o sospecha de corrupción activa”. Ya cumplió el tiempo de ilegibilidad de cuatro meses y medio el pasado 15 de septiembre.

Luc Fomba, quien llegó a ser 967 del mundo y ahora ocupa el N° 1.781 del ranking, fue apartado dos meses de la actividad profesional por dos infracciones al TACP. El 14 de octubre de 2025 finalizó su periodo sin poder pisar las pistas. “No declaró tener conocimiento ni sospecha de que otro jugador amañara un partido de tenis en 2022, ni tampoco denunció una maniobra corrupta de ese mismo individuo en 2023”, remarcó el fallo.

Lucas Bouquet (ex N° 488 y actual N° 598 del escalafón) fue penado con seis semanas (hasta el 30 de octubre) porque no reportó “conocimiento o sospecha de corrupción activa, proporcionar información privilegiada y no reportar un enfoque corrupto”. Por último, Enzo Rimoli (llegó a ser N° 2.267 en dobles en mayo de 2025) fue penalizado con dos meses de parate hasta el 11 de julio pasado.

La decisión de sacar a Quentin Folliot del circuito por las próximas dos décadas no es la decisión más dura que llegó a tomar la ITIA, ya que el mexicano Alberto Rojas Maldonado fue vetado de por vida tras ser declarado culpable de 92 infracciones, “el segundo mayor número de infracciones por un solo individuo”, según el informe de la entidad en otra causa que también registró cuatro jugadores condenados.

Jaimee Floyd-Angele, Paul Valsecchi, Luc Fomba, Lucas Bouquet y Enzo Rimoli fueron condenados en la investigación que Folliot (Crédito: Reuters/Sarah Meyssonnier)

EL COMUNICADO COMPLETO DE LA ITIA

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) confirmó hoy que el tenista francés Quentin Folliot ha sido suspendido del deporte por un período de 20 años, multado con $70,000 y ordenado a reembolsar pagos corruptos por un total de más de $44,000 después de cometer 27 infracciones del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP). Folliot, de 26 años, fue descubierto a través de una investigación de la ITIA como una figura central en una red de jugadores que operaban en nombre de un sindicato de arreglo de partidos. Folliot es el sexto jugador en ser sancionado como resultado de la investigación, después de los casos de Jaimee Floyd-Angele, Paul Valsecchi, Luc Fomba, Lucas Bouquet y Enzo Rimoli.

Folliot, quien alcanzó el puesto 488 en el ranking mundial de individuales, su mejor marca personal, en agosto de 2022, negó 30 cargos relacionados con 11 partidos de tenis entre 2022 y 2024, ocho de los cuales jugó. Los cargos incluían manipular el resultado de partidos, recibir dinero para no realizar sus mejores esfuerzos en apuestas, ofrecer dinero a otros jugadores para amañar partidos, proporcionar información privilegiada, conspiración para corromper, no cooperar con una investigación de la ITIA y destrucción de pruebas. Los días 20 y 21 de octubre de 2025, se celebró una audiencia remota ante el Oficial de Audiencias Anticorrupción (AHO) independiente, Amani Khalifa, quien confirmó 27 de los 30 cargos, relacionados con 10 de los 11 partidos. Tres cargos (proporcionar información privilegiada, no informar sobre un enfoque corrupto y manipular el resultado de un partido) relacionados con un partido de dobles en enero de 2024 fueron desestimados.

En la decisión escrita, fechada el 1 de diciembre de 2025, AHO Khalifa caracterizó a Folliot como “un vector para un sindicato criminal más amplio, que recluta activamente a otros jugadores e intenta incrustar la corrupción más profundamente en los circuitos profesionales”.

Al determinar la sanción, el AHO Khalifa también tuvo en cuenta factores agravantes, como la obstrucción deliberada por parte de Folliot de una investigación de la ITIA. El tiempo cumplido bajo suspensión provisional se computará en el período de inelegibilidad del jugador. Tras estar suspendido provisionalmente desde el 17 de mayo de 2024 , la suspensión de Folliot finalizará el 16 de mayo de 2044, sujeto al pago de las multas pendientes. Durante el período de inelegibilidad, Folliot tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional.

La ITIA es un organismo independiente creado por sus miembros de tenis para promover, alentar, mejorar y salvaguardar la integridad de sus eventos de tenis profesional.