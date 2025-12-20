Deportes

Tras su salida de River Plate, Nacho Fernández tiene todo arreglado con otro club del futbol argentino

El experimentado mediocampista acordó un nuevo vínculo luego de quedar libre del Millonario

Nacho Fernández regresa a Gimnasia
Nacho Fernández regresa a Gimnasia tras 10 años (NA)

Aunque aún no ha terminado de manera oficial la temporada en el fútbol argentino, algunos equipos comenzaron a moverse dentro del mercado de pases y uno de los primeros goles tiene a Ignacio Nacho Fernández como protagonista. Luego de su salida de River Plate, el volante volverá a vestir la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata tras cerrar un acuerdo con la dirigencia del club, que oficializará su regreso el próximo lunes, según confirmó el Diario El Día de La Plata.

El mediocampista volverá a vestir la camiseta que usó en sus primeros pasos profesionales, a una década de su último partido con el equipo platense. El mediocampista firmará un contrato por un año con opción de extensión, y se sumará desde el inicio de la pretemporada, cuyo arranque quedó pautado para el 2 de enero.

A sus 35 años, Nacho Fernández venía de quedar libre de River Plate. La expectativa en Gimnasia creció en los últimos días, tras difundirse videos en redes sociales en los que se evidenciaba el deseo del jugador de regresar, incluso mostrando a su hijo con la camiseta del club. En la jornada del viernes, los directivos mantuvieron una nueva reunión con Damián Facciutto, representante del futbolista, y lograron destrabar los últimos detalles contractuales.

Nacho Fernández viene de quedar
Nacho Fernández viene de quedar libre de River Plate (REUTERS/Agustin Marcarian)

Así, el volante tendrá una nueva etapa con el Lobo, la institución en la que debutó y donde acumuló 89 partidos, 15 goles y 8 asistencias. Tras su primera experiencia en el club, su salida en 2016 marcó el inicio de una extensa trayectoria en River, donde disputó más de 300 encuentros, se consolidó como referente del mediocampo y conquistó títulos bajo la conducción de Marcelo Gallardo.

La vuelta de Fernández era una de las prioridades de la dirigencia de Gimnasia, presidida por Carlos Anacleto, quien ya había manifestado públicamente el interés por repatriar al ex River. El deseo se alinea con la estrategia del club para apuntalar el plantel, de cara a la competencia en la Liga Profesional y la Copa Argentina en 2025.

El futbolista actualmente se encuentra fuera del país y su regreso está previsto para el domingo, para firmar el acuerdo y ser presentado oficialmente ante la prensa el lunes a las 10 de la mañana.

La llegada de Nacho Fernández fue destacada por las voces oficiales del club en las últimas semanas. El técnico Fernando Zaniratto se refirió a lo que puede aportar el futbolista: “Lo que nos puede aportar está claro que es jerarquía. Es un jugador con un recorrido muy importante, más allá de sus características como jugador, su imagen y lo que podría aportar”, opinó en diálogo con el Diario El Día. Por su parte, el director deportivo Germán Brunatti subrayó a Cielo Sports: “Si viene una persona como Nacho no solamente le aporta al equipo o al club, también me aporta a mí y a la estructura. Para mí es muy valioso, más allá de lo que uno pueda esperar que haga en cancha”.

Fernández usará el dorsal número 8, el mismo que portó durante su primer ciclo en Gimnasia, y que quedó vacante por la salida de Bautista Merlini, quien no renovará su contrato. La coincidencia de número y la simbología de su regreso alimentan la expectativa de los hinchas.

En el primer semestre de 2025, Gimnasia y River Plate compartirán la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El calendario prevé un reencuentro temprano para Fernández con su ex club: la segunda fecha se disputará en el estadio Monumental, donde el mediocampista enfrentará al equipo de Marcelo Gallardo y a quienes fueron sus compañeros hasta la eliminación del equipo de Núñez en Torneo Clausura. El debut del Lobo en el campeonato será como local frente a Racing Club.

