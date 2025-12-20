Deportes

El nieto de Ringo Bonavena le ganó al de Carlos Monzón en la primera pelea de Párense de Manos III: el show de los últimos dos minutos

Los herederos de los míticos pugilistas se enfrentaron en el estadio Tomás Adolfo Ducó

Franco Bonavena se consagró campeón tras vencer a Agustín Monzón

El Palacio Tomás Adolfo Ducó fue el escenario de un acontecimiento inédito para el boxeo argentino: Agustín Monzón y Franco Bonavena, nietos de Carlos Monzón y Oscar Bonavena, respectivamente, se enfrentaron en la velada Párense de Manos III, concretando un duelo que sus abuelos, leyendas del deporte nacional, nunca disputaron. El ganador del combate fue el heredero de Ringo, por decisión unánime.

El primero en ingresar al cuadrilátero, en el rincón azul, fue Bonavena y lo hizo con la camiseta de Huracán, en un claro homenaje a la figura de Ringo, reconocido simpatizante del Globo de Parque Patricios. Por su parte, Monzón entró, a la esquina roja, al ritmo de “Yo soy sabalero”, la emblemática canción de Colón de Santa Fe.

Ambos mostraron sus cartas en el primer round. Monzón aprovechó el largo de sus brazos para mantener la distancia y hacer mella en su rival mediante jabs; mientras que Bonavena buscó el espacio e intentó conectar al cuerpo, aunque no pudo hacerlo con regularidad.

El festejo de Bonavena
El festejo de Bonavena

El segundo asalto fue favorable para el nieto de Ringo, que pudo impactar un uppercut a mitad del round, lo que le permitió dominar. Monzón, al no poder mantener la distancia, se defendió con clinchs.

En el tercer round se hizo notable el cansancio en ambos pugilistas, lo que repercutió en la calidad de los golpes. Sin embargo, Bonavena mantuvo la iniciativa y acorraló a su rival varias veces contra las cuerdas.

Los últimos dos minutos de la pelea mostraron un buen espectáculo. Ambos se plantaron en medio del cuadrilátero e intercambiaron varios golpes para desatar la emoción del público en el Palacio Ducó.

Finalmente, el ganador de la primera pelea de la velada especial fue Bonavena, quien se impuso por decisión unánime de los jueces.

“Es muy emocionante, luché por estar acá. Todo lo que me esforcé hoy se ve reflejado acá”, expresó Monzón. “Dimos un peleón, honrando los dos apellidos, nos cumplieron un sueño”, sostuvo Bonavena.

La historia de la rivalidad entre Monzón y Bonavena se remonta a la noche del 12 de diciembre de 1974, durante una cena previa a una pelea de José “Mantequilla” Nápoles en Ciudad de México. Aquella vez, las bromas de Ringo Bonavena encendieron la tensión con Monzón, quien llegó a levantarse con una botella en la mano, aunque la pelea nunca se concretó. 51 años después, sus nietos se enfrentaron en el mismo estadio donde Ringo forjó parte de su leyenda.

Carlos Monzón, considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, fue campeón mundial mediano durante más de siete años, defendiendo su título de la AMB en 14 ocasiones. Su figura, imbatible en el ring y polémica fuera de él, sigue siendo objeto de admiración y controversia.

Por su parte, Ringo Bonavena se ganó el corazón popular con su carisma y potencia, y su combate contra Muhammad Ali en 1970, donde resistió hasta el decimoquinto asalto, quedó grabado en la historia del boxeo argentino. Aunque nunca obtuvo un título mundial, su trágico final en 1976 lo convirtió en una figura de culto.

En la actualidad, Agustín Monzón, de 24 años, es hijo de Silvia y nieto del campeón mundial. No llegó a conocer a su abuelo y su vínculo con la figura de Monzón se construyó a través de archivos y videos. “De chiquito, recuerdo muy fuerte dos cosas de mi abuelo: ver la estatua en Santa Fe y una película suya que me dejó fascinado”, declaró a TyC Sports.

Tras mudarse a Buenos Aires a los diecisiete años, trabajó en diversos oficios y se formó como actor, participando en la obra “Fájense” y en series como “El Eternauta”, “Coppola” y “Monzón”, además de competir en el reality “Survivor” en Colombia.

En tanto, Franco Bonavena, hijo de Natalio y nieto de Ringo, tiene 29 años y es estudiante de diseño. Su acercamiento al boxeo llegó después de una etapa dedicada al rugby, deporte que practicó durante seis meses en Irlanda en 2018, hasta que una lesión lo llevó a cambiar de rumbo. Hace dos años comenzó a entrenar boxeo amateur y, para prepararse para el “Párense de Manos III”, fue sparring de Maravilla Martínez.

Bonavena dejó su trabajo como habitual para enfocarse completamente en la pelea. “Estaba laburando de programador. Si uno tiene la cabeza en muchas cosas, sale mal. Preferí cortar algo que yo sentí que ya no me sumaba para dedicarme a fondo a algo nuevo, que me llegó por algo”, explicó a TyC Sports.

