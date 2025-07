Murió Hulk Hogan: quién era el ícono de la lucha libre

Hulk Hogan murió a los 71 años (Foto: Paul Kane/Getty Images)

El histórico peleador norteamericano Hulk Hogan murió a los 71 años, según informó el medio TMZ. Las primeras informaciones de los operadores médicos indican que la leyenda de la World Wrestling Entertainment (WWE) sufrió un paro cardíaco en su casa de Clearwater, Florida.

El portal de Estados Unidos detalló que “una serie de coches de policías y paramédicos” fueron vistos en la puerta de la casa de Hogan. Semanas atrás, su esposa había negado rumores sobre su salud y había asegurado que su corazón estaba “fuerte” tras recuperarse de una intervención médica en el cuello que se había realizado en mayo pasado.

Terry Gene Bollea, nacido en 1953, se transformó en sinónimo de la lucha libre desde que vinculó su nombre a ese evento a inicios de los años ochenta. Integró distintas empresas asociadas a esta disciplina, pero también creció como figura pública al ser llamado para actuar en películas o ser estrella de videojuegos.

Hulk Hogan fue una leyenda de la lucha libre, pero también actuó en películas y protagonizó videojuegos (Foto: Reuters/Carlos Barria/File Photo)

El mundo lo conoció como Hulk Hogan, una figura central que llevó la lucha libre profesional al estrellato global y redefinió el espectáculo deportivo en los años 80 y 90. Su muerte a los 71 años en Florida, tras un paro cardíaco, marcó el final de una era para generaciones enteras que crecieron bajo el influjo de su presencia.

Desde sus primeros días en la World Wrestling Federation (WWF, actual WWE) a finales de los años 70, Hogan forjó un personaje inconfundible: torso musculoso, bigote rubio, bandana y la ritual camiseta desgarrada antes de los combates. Su grito de guerra, “Whatcha gonna do, brother?”, rompió barreras y convirtió al luchador en una leyenda viva tanto dentro como fuera del cuadrilátero.

Durante la conocida “era dorada” de la lucha libre, encabezó varios de los principales eventos de WrestleMania, incluidos tres de los cinco primeros, y mantuvo intensas rivalidades con figuras como André the Giant, Randy “Macho Man” Savage, The Ultimate Warrior y The Rock. Acumuló doce títulos mundiales: seis veces campeón de la WWF/WWE y seis de la WCW, un récord que consolidó su estatus como uno de los más exitosos de la disciplina.

Al margen del ring, Hogan expandió su figura en la cultura popular. Participó en películas, series de televisión y numerosos comerciales. En la WCW, reinventó su carrera bajo el apodo de “Hollywood” Hogan, liderando la New World Order (nWo) y dando un giro a su personaje que impactó profundamente en el negocio y atrajo a nuevas audiencias.

Su ingreso al Salón de la Fama de la WWE llegó en 2005 pero, tras un escándalo por comentarios racistas, fue expulsado diez años después. La organización le concedió el perdón en 2018 y reinstaló su legado histórico.

En los últimos años, Hogan enfrentó complejos problemas de salud. En 2013 demandó por negligencia médica, alegando que operaciones de columna innecesarias agravaron su estado. En 2023 una cirugía de rutina afectó gravemente su movilidad por un incidente con un nervio. Su esposa, Sky, desmintió en reiteradas ocasiones rumores sobre un agravamiento irreversible.

El impacto de Hulk Hogan trasciende los títulos. Fue el primer luchador cuya influencia alcanzó la televisión, el cine y la mercadotecnia masiva, configurando el perfil del luchador-superestrella. La noticia de su muerte fue confirmada por TMZ el 24 de julio de 2025 y generó repercusión mundial, símbolo del vínculo imborrable entre el público y un hombre que supo encarnar el espíritu del entretenimiento deportivo.

Hulk Hogan en Rocky III

Hogan apareció en Baywatch, American Dad! y hasta tuvo su propio reality llamado Hogan Knows Best entre 2005 y 2007. Su figura también fue incorporada a distintos films como Rocky III, Suburban Commando o 3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain. Muchas generaciones alrededor del mundo quedaron marcadas por su imagen al ser elegido como el principal de diferentes videojuegos como Royal Rumble de la WWF, WWE Legends of WrestleMania o WWE 2K24 por citar algunos de los múltiples títulos que integró en distintas consolas.

En el último tiempo había sido uno de los fundadores de Real American Freestyle, una empresa destinada a organizar eventos de lucha libre que tendrá su evento inaugural en agosto próximo.

Hulk Hogan en la portada del Royal Rumble

El referente de la lucha libre profesional tuvo una aparición destacada en la reciente cartelera de UFC realizada en Tampa, Florida. Hogan no subió a competir, sino que acompañó a Colby Covington en su salida hacia la jaula para el combate ante Joaquín Buckley, que se llevó a cabo en el Amalie Arena.

La entrada de Covington estuvo marcada por la presencia de Hogan y por el icónico tema musical “Real American”, identificado durante años con el ex luchador. Pese al entusiasmo generado por la escena, Covington fue derrotado por nocaut técnico en el tercer asalto.

El propio sitio oficial de la WWE explicó el impacto que tuvo Hogan para el crecimiento meteórico de la lucha libre: “Figura clave en el ascenso de la WWE desde una atracción regional hasta líder mundial del entretenimiento en la década de 1980, el tamaño sobrehumano y el carisma innegable de The Hulkster’s establecieron el estándar de lo que debe ser una superestrella”.

Su indumentaria amarilla y roja convirtió a The Real American en un emblema para este tipo de eventos. Ganador de seis campeonatos de la WWE, en 1984 marcó uno de sus primeros hitos al vencer a The Iron Sheik. Ese suceso lo lanzó al estrellato y encabezó el cartel de la primera WrestleMania. Sus mayores rivales —Rowdy Roddy Piper, King Kong Bundy, Ultimate Warrior— se convirtieron en figuras más destacadas de la historia de la WWE cuando cruzaron las cuerdas para enfrentarse. Las presentaciones ante Andre the Giant en WrestleMania III, Randy Savage en WrestleMania V y The Rock en WrestleMania X8 quedaron grabadas en la historia.

En los 90 dio vuelta su historia cuando saltó a la WCW para convertirse en villano, entendiendo que su figura de héroe se había desgastado ante los fanáticos. En 2002 retornó con su esplendor en WWE para ganar su último título y firmar su ingreso al Salón de la Fama. The Hulkster regresó a la WWE en 2014, presentando WrestleMania 30

Hulk Hogan durante una de sus últimas apariciones en 2024 (Foto: Reuters/Brendan McDermid)