La imponente bolsa millonaria para la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua que revoluciona al boxeo

El combate profesional en Miami entre el estadounidense y el campeón británico promete marcar un hito en el deporte

La impactante bolsa de la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua (REUTERS/Marco Bello)

La pelea profesional entre Jake Paul y Anthony Joshua, programada para este viernes 19 de diciembre de 2025 en Miami, se perfila como uno de los eventos más lucrativos en la historia del boxeo. Aunque el combate se celebrará en el Kaseya Center, un recinto más pequeño de lo habitual, las cifras que se manejan para las bolsas de ambos púgiles superan ampliamente los registros previos.

En la semana previa al enfrentamiento, surgieron estimaciones que sitúan la bolsa total en 140 millones de libras (184 millones de dólares), una suma que, de confirmarse, se repartiría a partes iguales entre los dos boxeadores, otorgando a cada uno 70 millones de libras (92 millones de dólares), según informaron medios británicos como Daily Mail y The Sun. El portal The Independent ratificó dicha cifra y aseguró que “no hemos visto un combate de boxeo con una bolsa de este nivel desde Mayweather vs. Pacquiao en 2015 o incluso desde Mayweather vs. McGregor en 2017. Es más alta que cualquier bolsa saudí hasta la fecha”.

Sin embargo, el propio Jake Paul alimentó la especulación al publicar en X: “Dejen de preguntarme. 267 millones de dólares”, lo que equivaldría a unos 200 millones de libras y elevaría la ganancia individual a cerca de 100 millones de libras. Por su parte, Anthony Joshua desestimó que este combate represente el mayor pago de su carrera, recordando que su récord personal es de 52 millones de dólares obtenidos en su pelea contra Francis Ngannou. “Desafortunadamente, no lo es”, contestó el británico cuando le consultaron si iba a ser la pelea en la que más dinero iba a recaudar, según indicó el portal estadounidense Sporting News.

La impactante diferencia física entre Jake Paul y Anthony Joshua, quien noqueó en 25 de sus 28 victorias profesionales (REUTERS/Marco Bello)

El propio Anthony Joshua reveló que el motivo principal para aceptar la pelea fue por el dinero que iba a recaudar. “Es todo. Desde que empecé a pelear, me he dado cuenta de lo que es. No soy un YouTuber ni un experto en redes sociales; ante todo, soy un luchador. Pero entendí cómo desenvolverme en esta industria y, desde el primer día, supe cómo ganar dinero. Antes de dedicarme al boxeo, sabía cómo ganar dinero. Es un legado. Es una lucha. Es una guerra. Por eso vamos a la guerra, para conseguir los bienes”, aseguró en una entrevista cara a cara en el canal oficial de Jake Paul.

El combate, pactado a ocho asaltos de tres minutos y con guantes de 10 onzas / 280g, no será una exhibición, sino que contará como pelea profesional y afectará el récord de ambos. En los días previos, Joshua debió ajustarse a un límite de peso de 111 kg, situación que generó inquietud entre sus seguidores, aunque el británico logró cumplir con la exigencia. Anthony, quien no pelea desde su derrota por nocaut ante Daniel Dubois en septiembre de 2024, llega con un historial de 28 victorias y 4 derrotas, mientras que Paul ostenta un récord profesional de 12-1.

Las cifras que rodean este enfrentamiento superan ampliamente las de combates anteriores de ambos. En su último evento, Jake Paul se midió con Mike Tyson y, según The Daily Mail, obtuvo 40 millones de dólares, mientras que Tyson se llevó 20 millones de dólares.

En el caso de Joshua, sus mayores ingresos provienen de la mencionada pelea con Francis Ngannou y sus victorias sobre Wladimir Klitschko en 2017, que le reportó 17 millones de dólares, y de la revancha contra Andy Ruiz Jr. en Arabia Saudita, donde se estima que cosechó casi 60 millones de dólares. Además, en sus dos peleas consecutivas contra Oleksandr Usyk en 2021, Joshua sumó 20 millones de dólares en la primera y más de 70 millones de dólares en la segunda entre todas las variables a considerar.

El insólito cara a cara entre Anthony Joshua y Jake Paul

El patrimonio neto de Jake Paul asciende a 200 millones de dólares, según CelebrityNetWorth, cifra que podría incrementarse notablemente si se confirman los montos rumoreados para la pelea con Joshua. El estadounidense construyó su fortuna principalmente a través de las redes sociales, la actuación y, más recientemente, el boxeo profesional. En sus primeras peleas, sus ingresos oscilaban entre 1 y 3 millones de dólares, pero el salto llegó con el combate ante Tyson.

Por su parte, Anthony Joshua cuenta con un patrimonio estimado de 150 millones de dólares, de acuerdo con CelebrityNetWorth, derivado en su mayoría de su carrera boxística y contratos de patrocinio. El británico, ex campeón mundial de peso pesado en dos ocasiones, ha sido objeto de críticas por aceptar este combate, aunque la recompensa económica parece justificar la decisión.

La magnitud de las bolsas para este enfrentamiento coloca a la pelea entre Paul y Joshua como una de las más rentables de la historia del boxeo, superando ampliamente los pagos obtenidos por ambos en sus combates previos y consolidando el atractivo comercial de los espectáculos que combinan figuras del deporte y el entretenimiento.

