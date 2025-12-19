Deportes

“Un final devastador”: el impactante KO en una pelea de boxeo que fue catalogado como el mejor del año

Un potente derechazo de Marlon Harrington culminó en apenas un asalto su combate ante Bryan Polaco

El KO fue nominado al mejor del año

Un potente derechazo de Marlon Harrington definió en apenas un asalto su combate ante Bryan Polaco en el War Memorial Auditorium de Fort Lauderdale, Florida, consolidando así su reputación como un noqueador fulminante y sumando su octava victoria por la vía rápida en el primer round en solo 14 peleas. El desenlace, que se produjo a los 2 minutos y 53 segundos del primer round, fue declarado como el “KO del año”.

El combate entre Harrington y Polaco, pactado a ocho asaltos en la categoría superwélter, comenzó con un ritmo vertiginoso impuesto por el púgil de Detroit. Polaco, zurdo y residente en Las Vegas pero originario de San Juan, Puerto Rico, respondió con algunos derechazos cortos para salir de la esquina y logró abrir un corte sobre la ceja izquierda de Harrington, aparentemente producto de un choque de cabezas.

A pesar de que Polaco parecía controlar la acción con varios golpes de derecha, Harrington encontró el momento preciso para conectar un gancho corto que dejó a su rival tendido de espaldas y obligó al árbitro a detener el enfrentamiento de inmediato, definiendo el pleito justo antes de la primera campana.

Con este triunfo, Harrington, de 33 años, mejoró su récord a 13-2, con 11 nocauts, mientras que Polaco, de 27, sufrió la primera derrota de su carrera y quedó con una marca de 7-1, con cinco victorias por la vía rápida.

Polaco quedó tendido en el piso y requirió atención

Las repercusiones en las redes sociales no se hicieron esperar. La cuenta de X (antes Twitter) de ESPN Knockout se hizo eco de la impactante definición y escribió: “¡No busquen más! Marlon Harrington nos regaló el KO del año". Incluso, ProBox TV, encargada de transmitir el evento, fue en la misma sintonía y posteó: “Candidato a noqueo del año. Puede que hayamos presenciado el KO de 2025 aquí mismo en Fort Lauderdale. ¡Un final absolutamente devastador!“.

Antes de este compromiso, la última pelea de Harrington databa del 19 de julio cuando se impuso por nocaut técnico ante el estadounidense Alfred Ratcliff en el Bridgeview Sports Dome. Aquel combate también se definió en el primer asalto y solo duró 1 minuto con 15 segundos. Sus únicas dos derrotas las sufrió ante Ardreal Holmes Jr., el 20 de febrero de 2024, y frente a Marquis Taylor, el 21 de octubre de 2022.

En la misma velada, el joven Kenyan Valle, de 21 años y oriundo de Lutz, Florida, también resolvió su compromiso en el primer asalto, logrando su primer nocaut profesional al superar a Taran Ward. Valle, el menor de los tres hermanos boxeadores de la familia, conectó un derechazo a mitad del round que envió el protector bucal de Ward fuera del ring y lo hizo caer de rodillas, marcando la primera caída. Poco después, tras una ráfaga de cinco golpes sin respuesta, el árbitro intervino para detener la pelea a los 2 minutos y 58 segundos del asalto inicial.

En el caso de Valle, su actuación ante Ward, boxeador de San Luis con un historial de 5-15 (3 KOs), mostró su capacidad para alternar entre guardia ortodoxa y zurda, lo que le permitió dominar a su rival y forzar la detención del combate en menos de tres minutos. Tras este resultado, Valle elevó su registro a 2-0, con un nocaut.

