Sorpresa en la Supercopa de Italia: Bologna eliminó al Inter de Lautaro Martínez y jugará la final ante Napoli

El Rossoblu, con presencia del argentino Santiago Castro, se impuso en la definición por penales ante el equipo del Toro

Bologna dio el golpe y
Bologna dio el golpe y eliminó al Inter (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El Bologna logró una histórica clasificación a la final de la Supercopa de Italia tras superar al Inter de Milán en una dramática definición por penales, resultado que le permitirá disputar el título ante el Napoli, vigente campeón de la Serie A. El encuentro decisivo se celebrará el próximo lunes, a las 16 (hora argentina), en el King Saud University Stadium de Riad, Arabia Saudita.

El desenlace del partido se resolvió desde los 12 pasos, luego de que el tiempo reglamentario concluyera igualado 1 a 1. En la tanda, el Inter tomó la delantera con el penal convertido por Lautaro Martínez, pero la serie se inclinó a favor del Bologna tras los fallos de Alessandro Bastoni, Nicolo Barella y Ange Bonny. Por el lado del ganador, Lewis Ferguson abrió la cuenta, mientras que Nikola Moro y Juan Miranda no lograron convertir, pero Jon Rowe y Ciro Immobile aseguraron el triunfo con sus ejecuciones.

El formato actual de la Supercopa de Italia, disputado bajo la modalidad de Final Four en Arabia Saudita, reunió a los campeones y subcampeones de la Serie A y la Copa Italia. En esta edición, además del Bologna y el Inter, participaron el Milan y el Napoli. La final reeditará el enfrentamiento tradicional entre el campeón de la Serie A, Napoli, y el campeón de la Copa Italia, Bologna, como ocurría antes de la modificación del formato.

El marcador se abrió rápidamente con el gol de Marcus Thuram para el Neroazurro al primer minuto de juego, pero a los 35, Riccardo Orsolini igualó las acciones desde el punto penal. La igualdad se mantuvo hasta el final, forzando la definición desde los once metros.

Lautaro no fue titular
Lautaro no fue titular (REUTERS/Daniele Mascolo)

Durante el partido, el delantero argentino Santiago Castro, que fue titular en el Bologna y dejó el campo a los 30 minutos del segundo tiempo, fue determinante para la victoria, ya que a él le cometieron la falta que derivó en el penal que permitió igualar el partido; mientras que Benjamín Domínguez permaneció en el banco de suplentes. En el Inter, Lautaro Martínez ingresó a los 25 minutos del complemento y fue responsable de ejecutar el primer penal de su equipo.

La ausencia del Toro en el 11 inicial llamó la atención. Pese a que se rumoreó que podría deberse a alguna molestia física, luego se confirmó que permaneció en el banco por cuestiones tácticas del DT Cristian Chivu.

El Napoli, por su parte, aseguró su pase a la final de la Supercopa de Italia tras imponerse por 2-0 al Milan. El encuentro, marcado por la intensidad y la fricción, se resolvió gracias a los goles de David Neres y Rasmus Højlund, quienes capitalizaron las oportunidades en un partido con escasas llegadas claras.

El primer tanto llegó en la etapa inicial, cuando Neres abrió el marcador y puso en ventaja al Napoli. Ya en el complemento, Højlund amplió la diferencia, sentenciando el resultado y asegurando el pase a la final. El partido se caracterizó por la falta de claridad en ataque de ambos equipos, con pocas situaciones de peligro real.

