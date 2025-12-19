Deportes

Nueva convocatoria para profesores que quieran trabajar en la Universidad Nacional: estas son las vacantes y requisitos

La inscripción para estas plazas para docentes cierra el 20 de febrero de 2026 y los resultados finales se darán en septiembre del mismo año

Guardar
En este momento hay varias
En este momento hay varias vacantes para la universidad - crédito @ValenVolandoVa/X

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, lanzó una convocatoria para proveer cinco cargos docentes de cátedra en el Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial.

Estas plazas se dan con el objetivo de fortalecer su planta académica en áreas estratégicas y promover la excelencia en investigación, formación integral y servicio al país.

Los seleccionados deberán asumir no solo labores de docencia, sino también funciones misionales que abarcan la formación en pregrado y posgrado, investigación y extensión, lo que implica una disponibilidad académica integral más allá de la simple enseñanza.

El proceso de selección, según la información oficial publicada por la Universidad Nacional de Colombia, se desarrollará en varias etapas a lo largo de 2026.

La recepción de documentos cierra
La recepción de documentos cierra el 20 de febrero de 2026 - crédito Universidad Nacional

Tras el cierre de inscripciones, la Secretaría de la Facultad, junto con el comité de verificación y la Dirección de Personal Académico, verificará el cumplimiento de los requisitos entre el 2 y el 27 de marzo.

El 10 de abril se publicará la lista preliminar de admitidos y no admitidos, y los aspirantes podrán presentar reclamaciones entre el 13 y el 15 de abril, hasta las 4:59 p. m. La lista definitiva se dará a conocer el 8 de mayo.

Posteriormente, entre el 19 de mayo y el 12 de junio, se valorarán las hojas de vida, y el 2 de junio se citará a los aspirantes para la prueba oral.

La valoración de las pruebas de competencias, que incluye tanto el componente escrito como las presentaciones públicas de la prueba oral, se realizará entre el 16 de junio y el 17 de julio.

El concurso ofrece cuatro cargos con dedicación 0.3 y uno con dedicación 0.4, dirigidos a profesionales con maestría o doctorado en áreas como creación y gestión de empresas, industria 4.0, infraestructura computacional, computación social e ingeniería de software.

El proceso concluye el 25
El proceso concluye el 25 de septiembre de 2026, con la publicación de las resoluciones definitivas de ganadores, elegibles y cargos desiertos - crédito Universidad Nacional

La experiencia exigida: docente, investigativa o profesional, debe estar directamente relacionada con el área de desempeño del perfil al que se postula el aspirante.

Cada persona puede presentarse a un máximo de dos perfiles y, una vez inscrita, no podrá cambiar el perfil elegido durante el proceso.

El puntaje máximo total del proceso es de 1.000 puntos, distribuidos en 300 puntos para la hoja de vida, 300 para la prueba escrita y 400 para la prueba oral. Todo el proceso se ajusta a los criterios definidos en la guía para aspirantes y en la normativa vigente del Consejo Académico.

Los resultados preliminares de la valoración de la hoja de vida y de las pruebas de competencias se publicarán el 24 de julio de 2026. Los aspirantes podrán presentar reclamaciones entre el 27 y el 29 de julio, hasta las 16:59, y los resultados actualizados se publicarán el 21 de agosto.

La convocatoria está abierta a profesionales de las áreas convocadas que cumplan los requisitos mínimos, salvo quienes estén legalmente inhabilitados o sean personas pensionadas, sin importar si su pensión es nacional o extranjera.

La vacante es para cinco
La vacante es para cinco cargos docentes de cátedra en el Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial - crédito Universidad Nacional

Los interesados deben registrarse en la página web del concurso y subir toda la documentación exigida dentro de las fechas establecidas. Las inscripciones y el envío de documentos estarán habilitados del 15 de diciembre de 2025 al 20 de febrero de 2026, con cierre a las 5:00 p. m. del último día. Una vez finalizado este plazo, no se aceptará documentación adicional ni complementaria.

El proceso concluye el 25 de septiembre de 2026, con la publicación de las resoluciones definitivas de ganadores, elegibles y cargos desiertos. Contra las decisiones de adjudicación, los participantes podrán interponer recursos de reposición entre el 28 de agosto y el 11 de septiembre.

Además de la convocatoria en Ingeniería de Sistemas e Industrial, la Facultad de Ingeniería ha abierto concursos en los Departamentos de Ingeniería Civil y Agrícola, e Ingeniería Química y Ambiental, orientados a vincular docentes en temas como estructuras, recursos hídricos, ambiente, procesos químicos y sostenibilidad, impulsando proyectos de investigación y formación de alto impacto nacional.

