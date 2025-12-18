“Nunca lo conté”: Ruggeri confesó cómo eludió un control antidoping con la orina de un compañero

En un contexto relajado, el programa F90, por ESPN, realizó un programa especial: un asado con los integrantes del programa y algunos invitados de renombre, como Pipo Gorosito y Daniel Osvaldo. Entre carne, achuras y ensalada, Oscar Ruggeri realizó una confesión que generó controversia. El campeón del mundo con la selección argentina en México 86 reveló que en su paso por Vélez eludió un control antidoping con la orina de un compañero.

“Un día me tocó el doping y el doctor de Vélez (Ricardo Coppolecchia) me había dado una dorixina porque me dolía la cabeza. Tomé la dorixina y cuando voy a calentar, viene el médico y me dice ‘¿sabés que me equivoqué? Esa está prohibida’. Entonces le dije: ‘Bueno, andá viendo qué vas a hacer, que no salga el 6 (por su número de dorsal) en el sorteo del doping“, comenzó su narración el ex marcador central, de 63 años.

“Llego al entretiempo y le pregunto: ‘¿Tocó el 6?’. ‘Sí’, me responde. ‘La concha de tu hermana’, le dije. Me escondí un cosito de suero y dije ‘¿a quién hago mear?’. Esta nunca la conté. ‘¿A quién hago mear que esté sanito?’, insistí. Me dicen a ‘Chupete Vázquez. Vos quedaste tranquilo que solo alcohol te va a salir, pero está todo permitido’. Lo que chupaba Chupete… Era tremendo’“, concluyó la historia.

Carlos Chupete Vázquez, hoy de 63 años, es un ex defensor uruguayo que pasó por Peñarol, Bella Vista, Racing y el Fortín. También jugó en la selección mayor de su país y fue campeón de la Copa América de 1983. Habrá que esperar si en las próximas horas le responde al ex técnico de San Lorenzo e Independiente.

El Cabezón ya había estado enfrascado en una controversia este miércoles, cuando mantuvo un contrapunto con Juan Sebastián Verón por el pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central en ocasión del duelo por los octavos de final del Torneo Clausura en el Gigante de Arroyito. Fue luego de que la AFA y la Liga le entregaran al Canalla el título de campeón por haber sido el equipo que más puntos sumó a lo largo del año. La polémica se dio porque el cetro no aparecía en el reglamento y el Pincha fue obligado a realizar la ceremonia. Ante la protesta, el presidente resultó suspendido por seis meses y los jugadores recibieron dos fechas de sanción, que seguramente no cumplirán si se declara la amnistía habitual antes del inicio de cada certamen de Primera.

“Escuché algo en el programa de ustedes, esto del reconocimiento y cómo no se le va a hacer un reconocimiento a Di María, y me parece bárbaro. Un reconocimiento, pero no es un título. Eso tiene otro significado. Si alguien quiere darle un título a alguno, que tome la decisión y que se haga responsable. Porque así es fácil hacer parte a otros de algo que vos querés hacer”, enfatizó el titular del club, en relación a los dichos de Ruggeri respaldando a Fideo.

“Dijiste ahí lo de Di María y fui yo el que dijo que le haría 100 mil homenajes a Di María, yo no estaba de acuerdo con darse vuelta, porque nosotros entre los jugadores nos tenemos que respetar. Después, más arriba, que haya la pelea que tenga que haber, pero nosotros entre los jugadores no nos podemos faltar el respeto”.

El dirigente no se amilanó: “No coincido. Si hablamos de faltar el respeto, en esto se le falta el respeto al torneo, a lo que significa el fútbol, recibiendo un torneo que no lo es. Empieza desde más arriba, hay que pensar antes las cosas. Vos estás exponiendo a tus jugadores, recibiendo algo que no te correspondía y que no estaba. Porque ahí hay otra cosa, hay una amenaza y queriendo obligar a alguien a hacer algo que nunca fue por obligación hacer el pasillo a alguien. Detrás del pasillo hay un significado, de respeto, de honorabilidad, de representación, pero sobre algo que está falseado, en definitiva”, refutó Verón.