Deportes

“Nunca lo conté”: Ruggeri confesó cómo eludió un control antidoping con la orina de un compañero

El campeón del mundo reveló que la historia ocurrió en Vélez, luego de que el médico le diera por error un medicamento prohibido

Guardar

En un contexto relajado, el programa F90, por ESPN, realizó un programa especial: un asado con los integrantes del programa y algunos invitados de renombre, como Pipo Gorosito y Daniel Osvaldo. Entre carne, achuras y ensalada, Oscar Ruggeri realizó una confesión que generó controversia. El campeón del mundo con la selección argentina en México 86 reveló que en su paso por Vélez eludió un control antidoping con la orina de un compañero.

“Un día me tocó el doping y el doctor de Vélez (Ricardo Coppolecchia) me había dado una dorixina porque me dolía la cabeza. Tomé la dorixina y cuando voy a calentar, viene el médico y me dice ‘¿sabés que me equivoqué? Esa está prohibida’. Entonces le dije: ‘Bueno, andá viendo qué vas a hacer, que no salga el 6 (por su número de dorsal) en el sorteo del doping“, comenzó su narración el ex marcador central, de 63 años.

“Llego al entretiempo y le pregunto: ‘¿Tocó el 6?’. ‘Sí’, me responde. ‘La concha de tu hermana’, le dije. Me escondí un cosito de suero y dije ‘¿a quién hago mear?’. Esta nunca la conté. ‘¿A quién hago mear que esté sanito?’, insistí. Me dicen a ‘Chupete Vázquez. Vos quedaste tranquilo que solo alcohol te va a salir, pero está todo permitido’. Lo que chupaba Chupete… Era tremendo’“, concluyó la historia.

Carlos Chupete Vázquez, hoy de 63 años, es un ex defensor uruguayo que pasó por Peñarol, Bella Vista, Racing y el Fortín. También jugó en la selección mayor de su país y fue campeón de la Copa América de 1983. Habrá que esperar si en las próximas horas le responde al ex técnico de San Lorenzo e Independiente.

El Cabezón ya había estado enfrascado en una controversia este miércoles, cuando mantuvo un contrapunto con Juan Sebastián Verón por el pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central en ocasión del duelo por los octavos de final del Torneo Clausura en el Gigante de Arroyito. Fue luego de que la AFA y la Liga le entregaran al Canalla el título de campeón por haber sido el equipo que más puntos sumó a lo largo del año. La polémica se dio porque el cetro no aparecía en el reglamento y el Pincha fue obligado a realizar la ceremonia. Ante la protesta, el presidente resultó suspendido por seis meses y los jugadores recibieron dos fechas de sanción, que seguramente no cumplirán si se declara la amnistía habitual antes del inicio de cada certamen de Primera.

“Escuché algo en el programa de ustedes, esto del reconocimiento y cómo no se le va a hacer un reconocimiento a Di María, y me parece bárbaro. Un reconocimiento, pero no es un título. Eso tiene otro significado. Si alguien quiere darle un título a alguno, que tome la decisión y que se haga responsable. Porque así es fácil hacer parte a otros de algo que vos querés hacer”, enfatizó el titular del club, en relación a los dichos de Ruggeri respaldando a Fideo.

“Dijiste ahí lo de Di María y fui yo el que dijo que le haría 100 mil homenajes a Di María, yo no estaba de acuerdo con darse vuelta, porque nosotros entre los jugadores nos tenemos que respetar. Después, más arriba, que haya la pelea que tenga que haber, pero nosotros entre los jugadores no nos podemos faltar el respeto”.

El dirigente no se amilanó: “No coincido. Si hablamos de faltar el respeto, en esto se le falta el respeto al torneo, a lo que significa el fútbol, recibiendo un torneo que no lo es. Empieza desde más arriba, hay que pensar antes las cosas. Vos estás exponiendo a tus jugadores, recibiendo algo que no te correspondía y que no estaba. Porque ahí hay otra cosa, hay una amenaza y queriendo obligar a alguien a hacer algo que nunca fue por obligación hacer el pasillo a alguien. Detrás del pasillo hay un significado, de respeto, de honorabilidad, de representación, pero sobre algo que está falseado, en definitiva”, refutó Verón.

Temas Relacionados

Oscar RuggeriVélezRicardo Coppolecchiadeportes-argentina

Últimas Noticias

Se estrelló un avión que pertenece a la leyenda del NASCAR Greg Biffle: “Ha habido víctimas mortales”

El siniestro tuvo lugar en Carolina del Norte. Un viejo amigo del piloto confirmó que Biffle viajaba junto a su familia en el interior de la aeronave

Se estrelló un avión que

River Plate acordó el primer refuerzo del mercado de pases: el mediocampista que se sumará al plantel de Marcelo Gallardo

El Millonario concretó la incorporación de un volante de jerarquía proveniente del Atlético Mineiro de Brasil

River Plate acordó el primer

“120 minutos de escalofríos y lágrimas”: el llamativo recuerdo de Francia a tres años de perder la final del Mundial contra Argentina

La cuenta del seleccionado subcampeón en Qatar 2022 hizo mención al partido del 18 de diciembre ante la Scaloneta

“120 minutos de escalofríos y

El presidente de Rosario Central habló por primera vez de la sorpresiva salida de Holan: “La eliminación rápida no nos gustó”

Gonzalo Belloso resaltó que quedar afuera de forma prematura en el Clausura resultó determinante. Además, le dio la bienvenida a Jorge Almirón: “Era el técnico que queríamos”

El presidente de Rosario Central

Le pegó desde atrás de mitad de cancha y la clavó en un ángulo: el golazo de Marruecos ante Jordania para ser campeón de la Copa Árabe

Oussama Tannane estampó un tanto sensacional para abrir el marcador ante los asiáticos, que serán rivales de Argentina en el Mundial 2026

Le pegó desde atrás de
DEPORTES
Se estrelló un avión que

Se estrelló un avión que pertenece a la leyenda del NASCAR Greg Biffle: “Ha habido víctimas mortales”

River Plate acordó el primer refuerzo del mercado de pases: el mediocampista que se sumará al plantel de Marcelo Gallardo

“120 minutos de escalofríos y lágrimas”: el llamativo recuerdo de Francia a tres años de perder la final del Mundial contra Argentina

El presidente de Rosario Central habló por primera vez de la sorpresiva salida de Holan: “La eliminación rápida no nos gustó”

Le pegó desde atrás de mitad de cancha y la clavó en un ángulo: el golazo de Marruecos ante Jordania para ser campeón de la Copa Árabe

TELESHOW
Quién es Thiago Silvero, la

Quién es Thiago Silvero, la joven promesa de Vélez que conquistó a Indiana Cubero

Wanda Nara canceló las grabaciones de MasterChef y tuvo un ataque de llanto tras enterarse de que no pasará Navidad con sus hijas

José María Muscari celebró sus dos años como papá de Lucio: “Todo el amor que cabe en mi corazón”

Homero Pettinato aseguró que alguien intentó extorsionarlo y apuntó contra Sofía Gonet: “Mi ex no te gasta un mango”

El primer parte médico oficial sobre el estado de salud de Christian Petersen: “Falla multiorgánica”

INFOBAE AMÉRICA

La capacidad del ajolote de

La capacidad del ajolote de regenerar un timo funcional tras su extirpación inspira terapias en medicina regenerativa

Tambalea el acuerdo Unión Europea - Mercosur: Lula presentará al bloque un pedido de Meloni para postergar la firma

El héroe de Sídney, Ahmed al Ahmed, recibió más de 2 millones de euros tras desarmar al atacante en el atentado de la playa de Bondi

Estados Unidos sancionó a 29 buques por operar en la “flota en la sombra” del petróleo iraní

El papa León XIV designó al obispo Ronald Hicks como nuevo arzobispo de Nueva York