Deportes

Los 11 datos y curiosidades de Qatar 2022: de la premonición del Dibu Martínez a la frase de Messi tras el penal de Montiel

El repaso de una serie de perlitas en torno a la final de la Copa del Mundo que ganó Argentina

Guardar
Postales de un título inolvidable
Postales de un título inolvidable

A tres años de la conquista de la selección argentina en Qatar, vuelven los recuerdos e imágenes a las redes sociales y la memoria. Hay miles de historias mínimas en torno a lo que fue aquella final casi perfecta de la Scaloneta frente a Francia, pero algunas curiosidades y datos valen la pena ser remarcados en una fecha que casi es patria: 18 de diciembre de 2022.

1. La frase premonitoria del Dibu Martínez a su familia. Después de alentar a la Selección como hincha en Rusia 2018, les juró en unas vacaciones: “Voy a atajar y hacer que me vean para que me convoquen. Quédense tranquilos, el arquero de la Selección en el próximo Mundial voy a ser yo”. Pero además, el arquero dejó otra perlita luego de la derrota ante Arabia Saudita: “2 a 0 a México, acordate. El mejor del Mundial voy a ser yo”, le dijo a una cámara interna durante un entrenamiento.

El Mensaje De Dibu Martínez En Pleno Mundial De Qatar Que Se Hizo Viral

2. Lo que le firmó De Paul a Messi en un cuaderno personal. “Hoy 20 de noviembre, te prometo que vamos a salir campeones”, le escribió el 7 al capitán en una hoja. Antes de jugar contra Países Bajos, De Paul le mostró el mensaje a Leo, que se enojó: “Sos un boludo, ahora ya lo leí”. Messi, De Paul y Leandro Paredes adquirieron una costumbre durante su estadía en la concentración en Doha. Esto fue revelado por el flamante refuerzo de Inter Miami: “Había un lugar donde había pasto, nos descalzábamos y decíamos que íbamos a agarrar buena energía ahí. Poníamos música y una ronda de mates. Estábamos un rato ahí y volvíamos a la pieza. Eran pequeñas cositas que nos gustaban”.

3. La carta de la esposa del Huevo Acuña. Julia Silva le entregó un papel que Marcos guardó antes del inicio del Mundial en su billetera. Lo abrió luego de la entrada en calor de la final contra Francia. Entre otras líneas, decía: “Me adelanto a escribirte esto porque sé que vas a estar el 18 de diciembre ahí, cumpliendo un sueño increíble. Lo sé, lo siento”.

Las confesiones de Marcos Acuña sobre el Mundial de Qatar

4. La apuesta de Agüero por Messi antes del Mundial. El Kun jugó 1.000 dólares a que su amigo iba a ser elegido como el mejor jugador de la Copa del Mundo. La apuesta fue hecha el 17 de noviembre, a cinco días del debut de Argentina. Por su vaticinio, se adjudicó 8.252,94 dólares.

5. Los mensajes de Griezmann a De Paul. El francés reconoció que se mensajeó a lo largo de toda la Copa del Mundo con su compañero en Atlético Madrid. Intentó “mufarlo”, pero no lo consiguió. Después del dolor de la derrota, aseguró sentirse contento por él, Ángel Correa y Nahuel Molina. “La derrota contra Argentina me hizo daño. Sobre todo la primera parte, porque jugué muy mal. No me encontraba, no sabía qué hacer o qué necesitaba de mi el equipo. Estuve muy perdido”, reconoció el francés.

6. La confesión de Omar Souto. El gerente de selecciones nacionales que falleció hace unas semanas reveló qué le dijo Di María antes de la final contra Francia: “Salimos campeones y nos retiramos juntos”. Eso fue, claro está, antes de que el Fideo tomara la decisión de hacerlo recién en la Copa América 2024.

Omar Souto revela la charla que tuvo con Di María antes de la final con Francia

7. La merienda del Dibu Martínez antes de la final. El arquero argentino reveló que logró conciliar el sueño sin problemas con una siesta de tres horas y que comió un sandwich de jamón y queso con mate previo al duelo definitorio con Francia.

8. Qué fue lo primero que dijo Messi tras ser campeón del mundo. El propio Paredes reveló que ante su abrazo, junto al de Otamendi, De Paul y los otros jugadores que se acercaron, el capitán les agradeció: “Los amo, gracias, gracias”. Messi no miró la Copa al salir al campo de juego. “Por las dudas no quise mirarla. Dicen que no se mira, no se toca, por las dudas hice todo”, reveló Messi sobre su ingreso al campo y el nulo contacto visual con el trofeo. Cuando lo llamaron para recibir el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial, no pudo contenerse y fue a tocarla y besarla: “Fue la primera vez que la vi. Tenía una luz, brillaba. Era impresionante. Dije: ‘Ya está, ya la puedo tocar’. Estaba hermosa”.

El momento que Messi vio el gol de penal de Montiel

9. Cuánto dinero ganaron los jugadores argentinos por el Mundial. Al margen del premio convenido con la AFA, cada futbolista recibió 10 mil dólares por día de estadía en Qatar. Es decir que cada uno embolsó 370 mil dólares, considerando que la cuenta comenzó días antes del debut. Por el logro conseguido por la selección argentina, la Asociación del Fútbol Argentino hizo 47 millones de dólares de caja. Por su parte, Francia recibió USD 30 millones. La FIFA repartió en total 440 millones de dólares.

10. Quién se llevó la pelota con la que Montiel convirtió el último penal. El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, se quedó con ese tesoro.

11. Los dos jugadores que se perdieron parte del festejo. Como fueron sorteados para el control antidopaje, los cordobeses Paulo Dybala y Cristian Romero se privaron de celebrar por varios minutos con sus compañeros hasta que lograron dejar la muestra de orina.

Temas Relacionados

Selección ArgentinaFranciaQatar 2022Mundial 2022Mundial Qatar 2022Lionel MessiDibu MartínezLionel ScaloniAntoine Griezmann

Últimas Noticias

El camino de los campeones del mundo con Argentina a tres años de la estrella en Qatar

Cómo se encuentran los integrantes del histórico plantel que comandó Lionel Scaloni. Solo dos dieron un paso al costado con la Albiceleste

El camino de los campeones

El campeón del mundo al que llora toda la Selección a tres años de la gesta en Qatar: sus inolvidables gestos

Hace poco menos de un mes, Omar Souto, histórico gerente de selecciones nacionales y un segundo padre para los héroes de La Scaloneta, falleció a los 73 años. Llevaba casi 30 en el predio de Ezeiza, donde dejó su huella en cada habitante

El campeón del mundo al

El insólito motivo por el cual despidieron al hijo de Carlo Ancelotti como técnico del Botafogo a cinco meses de haber asumido

Davide se aleja del cuadro brasileño en medio de una racha positiva que incluyó diez partidos consecutivos sin derrotas y la consolidación del equipo en la sexta posición del Brasileirao

El insólito motivo por el

Fue Nº 37 del mundo, ganó más de USD 2 millones en premios y sorprendió al retirarse a los 28 años: “No tengo el mismo hambre”

Bernabé Zapata Miralles se derrumbó en 2025, al punto que terminó en el puesto 451 del ranking. Y anunció su decisión con un llamativo mensaje cargado de autocrítica

Fue Nº 37 del mundo,

La llamativa teoría detrás de la titularidad de Kylian Mbappé en el Real Madrid ante el modesto Talavera por la Copa del Rey

El crack francés marcó un doblete en el triunfo sobre el equipo de la Tercera División

La llamativa teoría detrás de
DEPORTES
El camino de los campeones

El camino de los campeones del mundo con Argentina a tres años de la estrella en Qatar

El campeón del mundo al que llora toda la Selección a tres años de la gesta en Qatar: sus inolvidables gestos

El insólito motivo por el cual despidieron al hijo de Carlo Ancelotti como técnico del Botafogo a cinco meses de haber asumido

Fue Nº 37 del mundo, ganó más de USD 2 millones en premios y sorprendió al retirarse a los 28 años: “No tengo el mismo hambre”

La llamativa teoría detrás de la titularidad de Kylian Mbappé en el Real Madrid ante el modesto Talavera por la Copa del Rey

TELESHOW
Los productores ejecutivos de Percy

Los productores ejecutivos de Percy Jackson y los dioses del Olimpo hablan de la segunda temporada: “Superó las expectativas”

Mario Pergolini cuestionó el rol de Esteban Lamothe como galán de ficción: “Lindo no sos”

Momi Giardina y La Joaqui se enfrentaron en MasterChef Celebrity: “Hay que ganar no tirándole tierra al otro”

Lissa Vera contó detalles de la escandalosa vuelta de Bandana a los escenarios: “No somos las mismas”

Lola Latorre contó el “problema de millonaria” que sufre: “Me duele en el alma”

INFOBAE AMÉRICA

La OEA instó a los

La OEA instó a los partidos políticos de Honduras a sumarse al conteo especial de las actas para “evitar confrontaciones”

Camboya denunció que el ejército tailandés bombardeó el centro de casinos de la ciudad fronteriza de Poipet

El primer ministro indio instó a Etiopía a renovar las relaciones bilaterales: “El Sur Global está escribiendo su propio destino”

Noruega anunció la adquisición de un nuevo paquete de armas estadounidenses para Ucrania valoradas en 267 millones de euros

Peter Lamelas, embajador norteamericano: “Estados Unidos hará lo necesario para que Argentina se desarrolle económicamente”