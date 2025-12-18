Los 11 datos y curiosidades de Qatar 2022: de la premonición del Dibu Martínez a la frase de Messi tras el penal de Montiel

Postales de un título inolvidable

A tres años de la conquista de la selección argentina en Qatar, vuelven los recuerdos e imágenes a las redes sociales y la memoria. Hay miles de historias mínimas en torno a lo que fue aquella final casi perfecta de la Scaloneta frente a Francia, pero algunas curiosidades y datos valen la pena ser remarcados en una fecha que casi es patria: 18 de diciembre de 2022.

1. La frase premonitoria del Dibu Martínez a su familia. Después de alentar a la Selección como hincha en Rusia 2018, les juró en unas vacaciones: “Voy a atajar y hacer que me vean para que me convoquen. Quédense tranquilos, el arquero de la Selección en el próximo Mundial voy a ser yo”. Pero además, el arquero dejó otra perlita luego de la derrota ante Arabia Saudita: “2 a 0 a México, acordate. El mejor del Mundial voy a ser yo”, le dijo a una cámara interna durante un entrenamiento.

El Mensaje De Dibu Martínez En Pleno Mundial De Qatar Que Se Hizo Viral

2. Lo que le firmó De Paul a Messi en un cuaderno personal. “Hoy 20 de noviembre, te prometo que vamos a salir campeones”, le escribió el 7 al capitán en una hoja. Antes de jugar contra Países Bajos, De Paul le mostró el mensaje a Leo, que se enojó: “Sos un boludo, ahora ya lo leí”. Messi, De Paul y Leandro Paredes adquirieron una costumbre durante su estadía en la concentración en Doha. Esto fue revelado por el flamante refuerzo de Inter Miami: “Había un lugar donde había pasto, nos descalzábamos y decíamos que íbamos a agarrar buena energía ahí. Poníamos música y una ronda de mates. Estábamos un rato ahí y volvíamos a la pieza. Eran pequeñas cositas que nos gustaban”.

3. La carta de la esposa del Huevo Acuña. Julia Silva le entregó un papel que Marcos guardó antes del inicio del Mundial en su billetera. Lo abrió luego de la entrada en calor de la final contra Francia. Entre otras líneas, decía: “Me adelanto a escribirte esto porque sé que vas a estar el 18 de diciembre ahí, cumpliendo un sueño increíble. Lo sé, lo siento”.

Las confesiones de Marcos Acuña sobre el Mundial de Qatar

4. La apuesta de Agüero por Messi antes del Mundial. El Kun jugó 1.000 dólares a que su amigo iba a ser elegido como el mejor jugador de la Copa del Mundo. La apuesta fue hecha el 17 de noviembre, a cinco días del debut de Argentina. Por su vaticinio, se adjudicó 8.252,94 dólares.

5. Los mensajes de Griezmann a De Paul. El francés reconoció que se mensajeó a lo largo de toda la Copa del Mundo con su compañero en Atlético Madrid. Intentó “mufarlo”, pero no lo consiguió. Después del dolor de la derrota, aseguró sentirse contento por él, Ángel Correa y Nahuel Molina. “La derrota contra Argentina me hizo daño. Sobre todo la primera parte, porque jugué muy mal. No me encontraba, no sabía qué hacer o qué necesitaba de mi el equipo. Estuve muy perdido”, reconoció el francés.

6. La confesión de Omar Souto. El gerente de selecciones nacionales que falleció hace unas semanas reveló qué le dijo Di María antes de la final contra Francia: “Salimos campeones y nos retiramos juntos”. Eso fue, claro está, antes de que el Fideo tomara la decisión de hacerlo recién en la Copa América 2024.

Omar Souto revela la charla que tuvo con Di María antes de la final con Francia

7. La merienda del Dibu Martínez antes de la final. El arquero argentino reveló que logró conciliar el sueño sin problemas con una siesta de tres horas y que comió un sandwich de jamón y queso con mate previo al duelo definitorio con Francia.

8. Qué fue lo primero que dijo Messi tras ser campeón del mundo. El propio Paredes reveló que ante su abrazo, junto al de Otamendi, De Paul y los otros jugadores que se acercaron, el capitán les agradeció: “Los amo, gracias, gracias”. Messi no miró la Copa al salir al campo de juego. “Por las dudas no quise mirarla. Dicen que no se mira, no se toca, por las dudas hice todo”, reveló Messi sobre su ingreso al campo y el nulo contacto visual con el trofeo. Cuando lo llamaron para recibir el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial, no pudo contenerse y fue a tocarla y besarla: “Fue la primera vez que la vi. Tenía una luz, brillaba. Era impresionante. Dije: ‘Ya está, ya la puedo tocar’. Estaba hermosa”.

El momento que Messi vio el gol de penal de Montiel

9. Cuánto dinero ganaron los jugadores argentinos por el Mundial. Al margen del premio convenido con la AFA, cada futbolista recibió 10 mil dólares por día de estadía en Qatar. Es decir que cada uno embolsó 370 mil dólares, considerando que la cuenta comenzó días antes del debut. Por el logro conseguido por la selección argentina, la Asociación del Fútbol Argentino hizo 47 millones de dólares de caja. Por su parte, Francia recibió USD 30 millones. La FIFA repartió en total 440 millones de dólares.

10. Quién se llevó la pelota con la que Montiel convirtió el último penal. El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, se quedó con ese tesoro.

11. Los dos jugadores que se perdieron parte del festejo. Como fueron sorteados para el control antidopaje, los cordobeses Paulo Dybala y Cristian Romero se privaron de celebrar por varios minutos con sus compañeros hasta que lograron dejar la muestra de orina.