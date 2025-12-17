Cuánto dinero ganó cada escudería de F1 por su posición en el Campeonato Constructores: la abismal diferencia entre McLaren y Alpine

McLaren, ganadora del Mundial de Constructores, fue la escudería que más dinero ganó en 2025 (REUTERS/Jakub Porzycki)

La forma de repartir los fondos en la Fórmula 1 volvió a quedar en el centro de atención con la confirmación de los montos que Liberty Media distribuirá entre los equipos en la temporada 2025. Según datos obtenidos por RacingNews365, los equipos de F1 recibirán el 45% de los ingresos totales generados por la máxima categoría, lo que supone un acercamiento a cifras récord en la historia reciente del campeonato.

En el reparto económico de la Fórmula 1 para 2025, la suma reservada exclusivamente para premios sin incluir bonificaciones alcanza los 1.250 millones de dólares, sobre un total de ingresos de 3.700 millones de dólares. Este volumen de recursos refleja el crecimiento comercial sostenido bajo la gestión de Liberty Media, que continua cimentando el atractivo financiero del Mundial. De acuerdo con el mencionado sitio, el sistema de distribución define porcentajes que premian el rendimiento en pista según una escala descendente, mientras atribuye el resto de los pagos a conceptos de bonificación por desempeño u otros acuerdos particulares.

La estructura detallada de la repartición contempla que el campeón del mundo de constructores se adjudica el 14% del fondo de premios, mientras el equipo que termina décimo en la clasificación absorbe el 6%. Así, la diferencia entre la cúspide y la base de la tabla consolida la brecha de recursos entre los equipos, fenómeno que incide en la competitividad del campeonato y en las estrategias a largo plazo de cada escudería.

El desglose de montos previstos para la temporada 2025 ubica a McLaren a la cabeza con una suma estimada de 175 millones de dólares. Este logro se produce luego de una campaña en la que el equipo británico superó a sus rivales directos y obtuvo el campeonato de constructores, lo que dispara la diferencia respecto a los ingresos percibidos el año anterior. La escudería británica tuvo a Lando Norris como campeón y a Oscar Piastri finalizando en la tercera colocación, lo que les permitió levantar el premio de Constructores con algunas fechas de antelación.

Alpine, que finalizó en el último lugar, será la escudería que menos dinero percibirá (@AlpineF1Team)

Detrás de McLaren se posiciona Mercedes, con un ingreso que asciende a 164 millones de dólares, tras dejar el cuarto puesto de 2024 producto del buen rendimiento de George Russell y Kimi Antonelli. Red Bull, dominante en temporadas recientes, aparece en la tercera ubicación con una asignación de 152 millones de dólares, manteniendo la consistencia de sus resultados, ya que en el torneo anterior también fue tercero en constructores. Max Verstappen quedó a solo dos unidades de ganar el título mundial, pero la escudería nunca encontró un segundo piloto consistente a lo largo de la temporada.

En el cuarto lugar queda Ferrari con 141 millones de dólares, desplazado fuera del podio tras ser subcampeón el calendario anterior, ya que fue muy irregular el nivel de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Williams, en una de las mayores subidas de la tabla, salta al quinto puesto y asegura 130 millones de dólares, en contraste con la novena plaza alcanzada en 2024.

Completando el reparto, Racing Bulls se posiciona sexto con un ingreso estimado de 119 millones de dólares, seguido por Aston Martin con 107 millones y Haas con 96 millones. El noveno lugar corresponde al equipo Sauber, con una asignación de 85 millones de dólares. Al final de la tabla figura Alpine, que experimenta una caída significativa respecto al año anterior y recibirá 75 millones de dólares tras ubicarse décimo en el Mundial de Constructores.

La mecánica de distribución, con un 75% destinado al premio monetario y el resto en bonos de desempeño o acuerdos particulares, se mantiene como pilar del modelo comercial desarrollado por Liberty Media. A pesar de que la cantidad de equipos subirá a once en 2026, el sistema conservará el mismo principio de proporcionalidad ligado a la obtención de resultados.

Este esquema económico no solo premia el rendimiento, sino que influye en el desarrollo de nuevas inversiones tecnológicas y en la capacidad de atraer socios comerciales al ecosistema de la competencia.

El dinero que recibirá cada escudería de la Fórmula 1:

McLaren - 175 millones de dólares Mercedes - 164 millones de dólares Red Bull - 152 millones de dólares Ferrari - 141 millones de dólares Williams - 130 millones de dólares Racing Bulls - 119 millones de dólares Aston Martin - 107 millones de dólares Haas - 96 millones de dólares Sauber - 85 millones de dólares Alpine - 75 millones de dólares