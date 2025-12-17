Alerta por la denuncia de Nigeria que cambiaría el mapa clasificatorio al Mundial 2026: qué selección podría ser descalificada

Brian Cipenga de la República Democrática del Congo en accióncon Benjamin Fredrick de Nigeria (REUTERS/Abdelmjid Rizkou)

La clasificación de la República Democrática del Congo para la repesca internacional del Mundial 2026 se encuentra bajo seria amenaza tras la denuncia formal presentada por Nigeria ante la FIFA, que alega la alineación indebida de nueve futbolistas congoleños en el reciente playoff africano. El caso, que podría alterar el destino de la plaza africana en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, generó incertidumbre a solo meses de que se dispute la repesca en México, donde RD Congo espera rival entre Jamaica y Nueva Caledonia.

El secretario general de la Federación de Fútbol de Nigeria, Mohammed Sanusi, confirmó al medio AS que la queja formal exige la descalificación de RD Congo y la asignación de la plaza a Nigeria, tras perder en la tanda de penales del decisivo playoff. Sanusi sostiene que nueve jugadores congoleños, entre ellos Wan-Bissaka (nacido en Inglaterra) y Masuaku (nacido en Francia), no completaron correctamente el proceso de cambio de nacionalidad, lo que, según la denuncia, vulnera tanto la legislación congoleña como los estatutos de la FIFA.

La investigación se centra en el hecho de que la República Democrática del Congo no reconoce la doble nacionalidad. Por tanto, los futbolistas que adquieren otra ciudadanía deben renunciar formalmente a la original, un requisito que cobra especial relevancia para quienes ya han superado la edad límite para elegir nacionalidad deportiva. Además, la FIFA establece que la posesión de un pasaporte no basta para representar a una selección nacional: los jugadores deben cumplir tanto los requisitos legales nacionales como las normas internacionales sobre cambios de nacionalidad. Los informes indican que algunas de estas condiciones podrían no haberse cumplido plenamente, y existen dudas adicionales sobre la documentación de al menos un jugador que previamente había rechazado una convocatoria internacional.

La FIFA ya examina el caso y su veredicto será determinante para establecer si se produjeron infracciones y qué sanciones podrían aplicarse. Las posibles consecuencias van desde la pérdida del partido por parte de RD Congo hasta sanciones disciplinarias más amplias, dependiendo de la gravedad de las irregularidades confirmadas. Aunque la expulsión directa se considera una medida extrema, la investigación ha puesto en entredicho la presencia de RD Congo en la repesca y mantiene vivas las esperanzas de Nigeria de acceder al Mundial.

El precedente más cercano es el caso de Chile contra Ecuador en la anterior clasificación mundialista, donde la FIFA desestimó la petición de descalificación y optó por sancionar a Ecuador con la resta de tres puntos en las siguientes eliminatorias. En este contexto, Nigeria solicita que se le otorgue la victoria en el playoff de la CAF y la oportunidad de disputar en marzo la repesca internacional ante el vencedor del duelo entre Jamaica y Nueva Caledonia, cuyo ganador integrará el Grupo H junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

La decisión de la FIFA, que se espera en los próximos días, definirá si la denuncia de Nigeria prospera y si la República Democrática del Congo mantiene su lugar en la repesca internacional del Mundial 2026.