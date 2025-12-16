Deportes

FIFA entregó los primeros premios de la gala The Best y dio a conocer quién fue el mejor arquero del mundo

Gianluigi Donnarumma se quedó con la estatuilla y se impuso en la votación al Dibu Martínez, entre otros nominados

Guardar
Gianluigi Donnarumma ganó esta temporada
Gianluigi Donnarumma ganó esta temporada el Trofeo Yachine entregado por France Football (Crédito: Reuters/Benoit Tessier)

Los premios The Best ya tienen sus primeros ganadores confirmados de cara una velada que galardonará a los mejores exponentes del fútbol, tanto dentro como afuera de la cancha en el Fairmont Katara Hall de Doha, en la antesala a la definición de la Copa Intercontinental, que se pondrá en juego este miércoles entre PSG y Flamengo en el Estadio Ahmad Bin Ali, localizado en Rayán, Qatar.

Gianluigi Donnarumma se quedó con la estatuilla a mejor arquero del año después de haber tenido un primer semestre estupendo con la camiseta del París Saint-Germain. El arquero fue la gran figura del plantel de Luis Enrique para coronar con la primera Champions League en la historia de la entidad y se llevó todos los laureles a nivel local para ser el gran dominador en su puesto. Se impuso en la votación al Dibu Martínez, Alisson Becker, Thibaut Courtois, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny.

El arquero italiano de 26 años mantiene su status como el mejor arquero del mundo, luego de quedarse con el Trofeo Yashine, que es entregado por la revista France Football, y que se lo adueñó en 2021 y 2025. En términos del The Best, terminó segundo en la votación del 2021, por detrás del francés nacionalizado senegalés Édouard Mendy.

Por otro lado, Santiago Montiel se quedó con el premio Puskás al mejor gol del año. El extremo de Independiente marcó un tanto de colección, luego de ensayar una chilena desde afuera del área para que el Rojo le gane 1-0 a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Apertura 2025. En la rama femenina, esta categoría quedó en poder de Lizbeth Ovalle, debido a una definición de taco y de espaldas con la camiseta de Tigres de México que dio la vuelta al mundo.

Hannah Hampton se quedó con el galardón a mejor arquera del mundo de la FIFA, siendo la segunda inglesa en ganarlo después de Mary Earps en 2022 y 2023. Fue campeona de la Eurocopa Femenina, incluso siendo figura de su selección tapando dos penales en las tandas desde los doce pasos en cuartos y en la final. Estas actuaciones le valieron ser nombrada como la mejor portera del torneo continental. A nivel clubes, también ganó el triplete local con Chelsea, luego de levantar la Superliga, la FA Cup y la Copa de la Liga.

Además, los hinchas del club Zakho de Iraq fue condecorados con el premio a la afición de la FIFA. Según explicó la FIFA, la nominación se dio después de que los simpatizantes de ese equipo hayan tirado miles de peluches al campo antes de un partido, los cuales fueron recogidos y donados a niños enfermos. “Lanzar juguetes infantiles al estadio demostró un espíritu humanitario ejemplar, reconocido por la comunidad deportiva de Kurdistán, Irak y Asia. Nuestra afición es la columna vertebral del equipo y siempre llama la atención con sus actividades creativas. Esperamos que su apoyo continúe mientras luchamos por alcanzar mayores éxitos”, declaró el club.

Competía con Alejandro Ciganotto, argentino que sigue a Racing a cada cancha que va en todo Sudamérica, y Manolo el del Bombo, quien falleció a los 76 años después de más de cuatro décadas animando a la selección de España.

TODOS LOS NOMINADOS

Premio The Best al Arquero de la FIFA

  • Alisson Becker, Brasil y Liverpool FC
  • Thibaut Courtois, Bélgica y Real Madrid
  • Gianluigi Donnarumma, Italia y París Saint-Germain/Manchester City -GANADOR-
  • Emiliano Martínez, Argentina y Aston Villa
  • Manuel Neuer, Alemania y Bayern de Múnich
  • David Raya, España y Arsenal
  • Yann Sommer, Suiza e Inter de Milán
  • Wojciech Szczęsny, Polonia y Barcelona

Premio Puskás

  • Santiago Montiel (Independiente) -GANADOR-
  • Pedro De La Vega (Seattle Sounders)
  • Alerrandro(Vitória)
  • Alessandro Deiola(Cagliari)
  • Amr Nasser(Pharco)
  • Carlos Orrantía(Atlas)
  • Lucas Ribeiro(Mamelodi Sundowns)
  • Declan Rice(Arsenal)
  • Rizky Ridho(Persija Jakarta)
  • Kévin Rodrigues(Kasımpaşa)
  • Lamine Yamal(Barcelona)

Premio Marta

  • Kishi Núñez (Argentina)
  • Jordyn Bugg(Seattle Reign)
  • Mariona Caldentey(Arsenal)
  • Ashley Cheatley(Brentford)
  • Kyra Cooney-Cross(Australia)
  • Jon Ryong-jong(Corea del Norte)
  • Marta(Orlando Pride)
  • Vivianne Miedema(Países Bajos)
  • Lizbeth Ovalle(Tigres) -GANADORA-
  • Ally Sentnor(Estados Unidos)
  • Khadija Shaw(Hammarby).
El gol de Lizbeth Ovalle de Tigres de México que se llevó el Premio Marta en los The Best de FIFA

Premio a la Afición de la FIFA

  • Alejandro Ciganotto (ARG)
  • Manolo el del Bombo (ESP) (póstumo)
  • Aficionados del Zakho (IRQ) -GANADOR-

Premio The Best a la Arquera de la FIFA

  • Ann-Katrin Berger - Gotham/Alemania
  • Cata Coll - Barcelona/España
  • Christiane Endler - Olympique Lyon/Chile
  • Hannah Hampton - Chelsea/Inglaterra -GANADORA-
  • Anna Moorhouse - Orlando Pride/Inglaterra
  • Chiamaka Nnadozie - PSG y Brighton/Nigeria
  • Phallon Tullis-Joyce - Manchester United/Estados Unidos

Premio The Best al Jugador de la FIFA

  • Ousmane Dembélé, Francia y París Saint-Germain
  • Achraf Hakimi, Marruecos y París Saint-Germain
  • Harry Kane, Inglaterra y Bayern de Múnich
  • Kylian Mbappé, Francia y Real Madrid
  • Nuno Mendes, Portugal y París Saint-Germain
  • Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea
  • Pedri, España y Barcelona
  • Raphinha, Brasil y Barcelona
  • Mohamed Salah, Egipto y Liverpool
  • Vitinha, Portugal y París Saint-Germain
  • Lamine Yamal, España y Barcelona

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA

  • Sandy Baltimore, Francia y Chelsea
  • Nathalie Björn, Suecia y Chelsea
  • Aitana Bonmatí, España y Barcelona
  • Lucy Bronze, Inglaterra y Chelsea
  • Mariona Caldentey, España y Arsenal
  • Temwa Chawinga, Malaui y Kansas City Current
  • Kadidiatou Diani, Francia y Olympique de Lyon
  • Melchie Dumornay, Haití y Olympique de Lyon
  • Patri Guijarro, España y Barcelona
  • Lindsey Heaps, Estados Unidos y Olympique de Lyon
  • Lauren James, Inglaterra y Chelsea
  • Chloe Kelly, Inglaterra y Manchester City/Arsenal
  • Ewa Pajor, Polonia y Barcelona
  • Clàudia Pina, España y Barcelona
  • Alexia Putellas, España y Barcelona
  • Alessia Russo, Inglaterra y Arsenal
  • Leah Williamson, Inglaterra y Arsenal

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

  • Javier Aguirre, México
  • Mikel Arteta, Arsenal
  • Luis Enrique, París Saint-Germain
  • Hansi Flick, Barcelona
  • Enzo Maresca, Chelsea
  • Roberto Martínez, Portugal
  • Arne Slot, Liverpool

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino

  • Sonia Bompastor, Chelsea
  • Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique de Lyon
  • Seb Hines, Orlando Pride
  • Renée Slegers, Arsenal
  • Sarina Wiegman, Inglaterra

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Emiliano Dibu MartínezPremios The BestGianluigi Donnarummadeportes-argentina

Últimas Noticias

Pierre Gasly, íntimo: la muerte de su amigo piloto que lo marcó, la rivalidad con Ocon y el sueño de ser campeón de la F1 con Alpine

El piloto francés contó cómo la superación marcó su camino en la Máxima y sobre sus gustos fuera de la pista

Pierre Gasly, íntimo: la muerte

El hombre que atropelló a una multitud en los festejos de la Premier en Liverpool fue condenado a 21 años y medio de cárcel

La sentencia fue dictada tras el reconocimiento de culpa del acusado, quien embistió a decenas de personas durante una celebración deportiva, dejando a más de un centenar de heridos, incluidos menores de edad

El hombre que atropelló a

Santiago Montiel ganó el premio Puskás en la gala de los The Best por su golazo de chilena para Independiente

El tanto del futbolista argentino fue seleccionado como el más destacado del 2025

Santiago Montiel ganó el premio

La F1 anunció el regreso de un histórico Gran Premio para las temporadas 2027 y 2028

La Máxima comunicó que el Autódromo Internacional do Algarve volverá al calendario por dos años. Ocupará el lugar que dejará Zandvoort

La F1 anunció el regreso

La grave lesión que sufrió un futbolista de Estudiantes tras una dura patada en la final contra Racing: no podrá jugar el Mundial 2026

El lateral izquierdo Santiago Arzamendia sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla derecha

La grave lesión que sufrió
MALDITOS NERDS
Resident Evil Requiem dividirá acción

Resident Evil Requiem dividirá acción y terror entre Leon y Grace, según su director

Capcom lanza un concurso para crear uno de los jefes del próximo Mega Man: Dual Override

Dragon Ball Z: Kakarot suma a Vegeta Mini y más contenido en un nuevo DLC de Dragon Ball Daima

King of Meat fracasa tras multimillonaria campaña publicitaria y el estudio Glowmade sufre despidos

Casey Hudson promete que Star Wars: Fate of the Old Republic estará listo antes de 2030

ENTRETENIMIENTO
Nick, hijo de Rob Reiner,

Nick, hijo de Rob Reiner, destrozó la casa de sus padres durante una crisis de drogas: “Estuve despierto durante días”

Rob Reiner y Anthony Geary coincidieron en la pantalla décadas antes de morir el mismo día

El paso del tiempo no hace excepciones en Hollywood, según George Clooney: “Las opciones se van reduciendo a medida que envejeces”

La hija de Rob Reiner compartió fotos junto a su padre en el mar antes de su muerte

Mariah Carey protagonizará la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

INFOBAE AMÉRICA

Polémica por las canciones creadas

Polémica por las canciones creadas con IA que aparecen en repertorios de artistas reales sin su autorización

El hombre que atropelló a una multitud en los festejos de la Premier en Liverpool fue condenado a 21 años y medio de cárcel

Un auto de lujo terminó en el fondo de una piscina municipal en el sur de Francia

El asesinato de Rob Reiner revive la historia de los crímenes que marcaron a Hollywood

Ecuador incrementará en 12 dólares su salario básico para el 2026