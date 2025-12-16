FIFA entregó los primeros premios de la gala The Best y dio a conocer quién fue el mejor arquero del mundo

Gianluigi Donnarumma ganó esta temporada el Trofeo Yachine entregado por France Football (Crédito: Reuters/Benoit Tessier)

Los premios The Best ya tienen sus primeros ganadores confirmados de cara una velada que galardonará a los mejores exponentes del fútbol, tanto dentro como afuera de la cancha en el Fairmont Katara Hall de Doha, en la antesala a la definición de la Copa Intercontinental, que se pondrá en juego este miércoles entre PSG y Flamengo en el Estadio Ahmad Bin Ali, localizado en Rayán, Qatar.

Gianluigi Donnarumma se quedó con la estatuilla a mejor arquero del año después de haber tenido un primer semestre estupendo con la camiseta del París Saint-Germain. El arquero fue la gran figura del plantel de Luis Enrique para coronar con la primera Champions League en la historia de la entidad y se llevó todos los laureles a nivel local para ser el gran dominador en su puesto. Se impuso en la votación al Dibu Martínez, Alisson Becker, Thibaut Courtois, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny.

El arquero italiano de 26 años mantiene su status como el mejor arquero del mundo, luego de quedarse con el Trofeo Yashine, que es entregado por la revista France Football, y que se lo adueñó en 2021 y 2025. En términos del The Best, terminó segundo en la votación del 2021, por detrás del francés nacionalizado senegalés Édouard Mendy.

Por otro lado, Santiago Montiel se quedó con el premio Puskás al mejor gol del año. El extremo de Independiente marcó un tanto de colección, luego de ensayar una chilena desde afuera del área para que el Rojo le gane 1-0 a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Apertura 2025. En la rama femenina, esta categoría quedó en poder de Lizbeth Ovalle, debido a una definición de taco y de espaldas con la camiseta de Tigres de México que dio la vuelta al mundo.

Hannah Hampton se quedó con el galardón a mejor arquera del mundo de la FIFA, siendo la segunda inglesa en ganarlo después de Mary Earps en 2022 y 2023. Fue campeona de la Eurocopa Femenina, incluso siendo figura de su selección tapando dos penales en las tandas desde los doce pasos en cuartos y en la final. Estas actuaciones le valieron ser nombrada como la mejor portera del torneo continental. A nivel clubes, también ganó el triplete local con Chelsea, luego de levantar la Superliga, la FA Cup y la Copa de la Liga.

Además, los hinchas del club Zakho de Iraq fue condecorados con el premio a la afición de la FIFA. Según explicó la FIFA, la nominación se dio después de que los simpatizantes de ese equipo hayan tirado miles de peluches al campo antes de un partido, los cuales fueron recogidos y donados a niños enfermos. “Lanzar juguetes infantiles al estadio demostró un espíritu humanitario ejemplar, reconocido por la comunidad deportiva de Kurdistán, Irak y Asia. Nuestra afición es la columna vertebral del equipo y siempre llama la atención con sus actividades creativas. Esperamos que su apoyo continúe mientras luchamos por alcanzar mayores éxitos”, declaró el club.

Competía con Alejandro Ciganotto, argentino que sigue a Racing a cada cancha que va en todo Sudamérica, y Manolo el del Bombo, quien falleció a los 76 años después de más de cuatro décadas animando a la selección de España.

TODOS LOS NOMINADOS

Premio The Best al Arquero de la FIFA

Alisson Becker, Brasil y Liverpool FC

Thibaut Courtois, Bélgica y Real Madrid

Gianluigi Donnarumma, Italia y París Saint-Germain/Manchester City -GANADOR-

Emiliano Martínez, Argentina y Aston Villa

Manuel Neuer, Alemania y Bayern de Múnich

David Raya, España y Arsenal

Yann Sommer, Suiza e Inter de Milán

Wojciech Szczęsny, Polonia y Barcelona

Premio Puskás

Santiago Montiel (Independiente) -GANADOR-

Pedro De La Vega (Seattle Sounders)

Alerrandro(Vitória)

Alessandro Deiola(Cagliari)

Amr Nasser(Pharco)

Carlos Orrantía(Atlas)

Lucas Ribeiro(Mamelodi Sundowns)

Declan Rice(Arsenal)

Rizky Ridho(Persija Jakarta)

Kévin Rodrigues(Kasımpaşa)

Lamine Yamal(Barcelona)

Premio Marta

Kishi Núñez (Argentina)

Jordyn Bugg(Seattle Reign)

Mariona Caldentey(Arsenal)

Ashley Cheatley(Brentford)

Kyra Cooney-Cross(Australia)

Jon Ryong-jong(Corea del Norte)

Marta(Orlando Pride)

Vivianne Miedema(Países Bajos)

Lizbeth Ovalle(Tigres) -GANADORA-

Ally Sentnor(Estados Unidos)

Khadija Shaw(Hammarby).

El gol de Lizbeth Ovalle de Tigres de México que se llevó el Premio Marta en los The Best de FIFA

Premio a la Afición de la FIFA

Alejandro Ciganotto (ARG)

Manolo el del Bombo (ESP) (póstumo)

Aficionados del Zakho (IRQ) -GANADOR-

Premio The Best a la Arquera de la FIFA

Ann-Katrin Berger - Gotham/Alemania

Cata Coll - Barcelona/España

Christiane Endler - Olympique Lyon/Chile

Hannah Hampton - Chelsea/Inglaterra -GANADORA-

Anna Moorhouse - Orlando Pride/Inglaterra

Chiamaka Nnadozie - PSG y Brighton/Nigeria

Phallon Tullis-Joyce - Manchester United/Estados Unidos

Premio The Best al Jugador de la FIFA

Ousmane Dembélé, Francia y París Saint-Germain

Achraf Hakimi, Marruecos y París Saint-Germain

Harry Kane, Inglaterra y Bayern de Múnich

Kylian Mbappé, Francia y Real Madrid

Nuno Mendes, Portugal y París Saint-Germain

Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea

Pedri, España y Barcelona

Raphinha, Brasil y Barcelona

Mohamed Salah, Egipto y Liverpool

Vitinha, Portugal y París Saint-Germain

Lamine Yamal, España y Barcelona

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA

Sandy Baltimore, Francia y Chelsea

Nathalie Björn, Suecia y Chelsea

Aitana Bonmatí, España y Barcelona

Lucy Bronze, Inglaterra y Chelsea

Mariona Caldentey, España y Arsenal

Temwa Chawinga, Malaui y Kansas City Current

Kadidiatou Diani, Francia y Olympique de Lyon

Melchie Dumornay, Haití y Olympique de Lyon

Patri Guijarro, España y Barcelona

Lindsey Heaps, Estados Unidos y Olympique de Lyon

Lauren James, Inglaterra y Chelsea

Chloe Kelly, Inglaterra y Manchester City/Arsenal

Ewa Pajor, Polonia y Barcelona

Clàudia Pina, España y Barcelona

Alexia Putellas, España y Barcelona

Alessia Russo, Inglaterra y Arsenal

Leah Williamson, Inglaterra y Arsenal

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

Javier Aguirre, México

Mikel Arteta, Arsenal

Luis Enrique, París Saint-Germain

Hansi Flick, Barcelona

Enzo Maresca, Chelsea

Roberto Martínez, Portugal

Arne Slot, Liverpool

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino

Sonia Bompastor, Chelsea

Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique de Lyon

Seb Hines, Orlando Pride

Renée Slegers, Arsenal

Sarina Wiegman, Inglaterra

