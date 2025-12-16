FIFA entregó los primeros premios de la gala The Best y dio a conocer quién fue el mejor arquero del mundo

Los premios The Best ya tienen sus primeros ganadores confirmados de cara una velada que galardonará a los mejores exponentes del fútbol, tanto dentro como afuera de la cancha en el Fairmont Katara Hall de Doha, en la antesala a la definición de la Copa Intercontinental, que se pondrá en juego este miércoles entre PSG y Flamengo en el Estadio Ahmad Bin Ali, localizado en Rayán, Qatar.
Gianluigi Donnarumma se quedó con la estatuilla a mejor arquero del año después de haber tenido un primer semestre estupendo con la camiseta del París Saint-Germain. El arquero fue la gran figura del plantel de Luis Enrique para coronar con la primera Champions League en la historia de la entidad y se llevó todos los laureles a nivel local para ser el gran dominador en su puesto. Se impuso en la votación al Dibu Martínez, Alisson Becker, Thibaut Courtois, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny.
El arquero italiano de 26 años mantiene su status como el mejor arquero del mundo, luego de quedarse con el Trofeo Yashine, que es entregado por la revista France Football, y que se lo adueñó en 2021 y 2025. En términos del The Best, terminó segundo en la votación del 2021, por detrás del francés nacionalizado senegalés Édouard Mendy.
Por otro lado, Santiago Montiel se quedó con el premio Puskás al mejor gol del año. El extremo de Independiente marcó un tanto de colección, luego de ensayar una chilena desde afuera del área para que el Rojo le gane 1-0 a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Apertura 2025. En la rama femenina, esta categoría quedó en poder de Lizbeth Ovalle, debido a una definición de taco y de espaldas con la camiseta de Tigres de México que dio la vuelta al mundo.
Hannah Hampton se quedó con el galardón a mejor arquera del mundo de la FIFA, siendo la segunda inglesa en ganarlo después de Mary Earps en 2022 y 2023. Fue campeona de la Eurocopa Femenina, incluso siendo figura de su selección tapando dos penales en las tandas desde los doce pasos en cuartos y en la final. Estas actuaciones le valieron ser nombrada como la mejor portera del torneo continental. A nivel clubes, también ganó el triplete local con Chelsea, luego de levantar la Superliga, la FA Cup y la Copa de la Liga.
Además, los hinchas del club Zakho de Iraq fue condecorados con el premio a la afición de la FIFA. Según explicó la FIFA, la nominación se dio después de que los simpatizantes de ese equipo hayan tirado miles de peluches al campo antes de un partido, los cuales fueron recogidos y donados a niños enfermos. “Lanzar juguetes infantiles al estadio demostró un espíritu humanitario ejemplar, reconocido por la comunidad deportiva de Kurdistán, Irak y Asia. Nuestra afición es la columna vertebral del equipo y siempre llama la atención con sus actividades creativas. Esperamos que su apoyo continúe mientras luchamos por alcanzar mayores éxitos”, declaró el club.
Competía con Alejandro Ciganotto, argentino que sigue a Racing a cada cancha que va en todo Sudamérica, y Manolo el del Bombo, quien falleció a los 76 años después de más de cuatro décadas animando a la selección de España.
TODOS LOS NOMINADOS
Premio The Best al Arquero de la FIFA
- Alisson Becker, Brasil y Liverpool FC
- Thibaut Courtois, Bélgica y Real Madrid
- Gianluigi Donnarumma, Italia y París Saint-Germain/Manchester City -GANADOR-
- Emiliano Martínez, Argentina y Aston Villa
- Manuel Neuer, Alemania y Bayern de Múnich
- David Raya, España y Arsenal
- Yann Sommer, Suiza e Inter de Milán
- Wojciech Szczęsny, Polonia y Barcelona
Premio Puskás
- Santiago Montiel (Independiente) -GANADOR-
- Pedro De La Vega (Seattle Sounders)
- Alerrandro(Vitória)
- Alessandro Deiola(Cagliari)
- Amr Nasser(Pharco)
- Carlos Orrantía(Atlas)
- Lucas Ribeiro(Mamelodi Sundowns)
- Declan Rice(Arsenal)
- Rizky Ridho(Persija Jakarta)
- Kévin Rodrigues(Kasımpaşa)
- Lamine Yamal(Barcelona)
Premio Marta
- Kishi Núñez (Argentina)
- Jordyn Bugg(Seattle Reign)
- Mariona Caldentey(Arsenal)
- Ashley Cheatley(Brentford)
- Kyra Cooney-Cross(Australia)
- Jon Ryong-jong(Corea del Norte)
- Marta(Orlando Pride)
- Vivianne Miedema(Países Bajos)
- Lizbeth Ovalle(Tigres) -GANADORA-
- Ally Sentnor(Estados Unidos)
- Khadija Shaw(Hammarby).
Premio a la Afición de la FIFA
- Alejandro Ciganotto (ARG)
- Manolo el del Bombo (ESP) (póstumo)
- Aficionados del Zakho (IRQ) -GANADOR-
Premio The Best a la Arquera de la FIFA
- Ann-Katrin Berger - Gotham/Alemania
- Cata Coll - Barcelona/España
- Christiane Endler - Olympique Lyon/Chile
- Hannah Hampton - Chelsea/Inglaterra -GANADORA-
- Anna Moorhouse - Orlando Pride/Inglaterra
- Chiamaka Nnadozie - PSG y Brighton/Nigeria
- Phallon Tullis-Joyce - Manchester United/Estados Unidos
Premio The Best al Jugador de la FIFA
- Ousmane Dembélé, Francia y París Saint-Germain
- Achraf Hakimi, Marruecos y París Saint-Germain
- Harry Kane, Inglaterra y Bayern de Múnich
- Kylian Mbappé, Francia y Real Madrid
- Nuno Mendes, Portugal y París Saint-Germain
- Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea
- Pedri, España y Barcelona
- Raphinha, Brasil y Barcelona
- Mohamed Salah, Egipto y Liverpool
- Vitinha, Portugal y París Saint-Germain
- Lamine Yamal, España y Barcelona
Premio The Best a la Jugadora de la FIFA
- Sandy Baltimore, Francia y Chelsea
- Nathalie Björn, Suecia y Chelsea
- Aitana Bonmatí, España y Barcelona
- Lucy Bronze, Inglaterra y Chelsea
- Mariona Caldentey, España y Arsenal
- Temwa Chawinga, Malaui y Kansas City Current
- Kadidiatou Diani, Francia y Olympique de Lyon
- Melchie Dumornay, Haití y Olympique de Lyon
- Patri Guijarro, España y Barcelona
- Lindsey Heaps, Estados Unidos y Olympique de Lyon
- Lauren James, Inglaterra y Chelsea
- Chloe Kelly, Inglaterra y Manchester City/Arsenal
- Ewa Pajor, Polonia y Barcelona
- Clàudia Pina, España y Barcelona
- Alexia Putellas, España y Barcelona
- Alessia Russo, Inglaterra y Arsenal
- Leah Williamson, Inglaterra y Arsenal
Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino
- Javier Aguirre, México
- Mikel Arteta, Arsenal
- Luis Enrique, París Saint-Germain
- Hansi Flick, Barcelona
- Enzo Maresca, Chelsea
- Roberto Martínez, Portugal
- Arne Slot, Liverpool
Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino
- Sonia Bompastor, Chelsea
- Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique de Lyon
- Seb Hines, Orlando Pride
- Renée Slegers, Arsenal
- Sarina Wiegman, Inglaterra
Noticia en desarrollo...