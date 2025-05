El golazo de chilena de afuera del área de Santiago Montiel para darle la victoria a Independiente: su emotiva dedicatoria

Independiente se impuso por la mínima sobre Independiente Rivadavia en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y sacó su boleto a los cuartos de final del Torneo Apertura, donde ya lo estaba esperando Boca Juniors. Sin embargo, nada de esto se hubiera consumado si no fuera por el auténtico golazo que marcó Santiago Montiel: convirtió con una chilena desde afuera del área.

El encuentro estaba abierto, ya que el Rojo capitalizaba la posesión de la pelota y hacía trabajar al arquero Ezequiel Centurión, mientras que la Lepra mendocina generaba peligro a través de ataques directos en los que explotaba la velocidad de sus delanteros. Hasta que llegó la obra de arte en el minuto 57 del partido para abrir el marcador.

Después de un tiro de esquina a favor de Independiente ejecutado por Luciano Cabral, la defensa del cuadro visitante logró despejar a medias de cabeza. Antes de que la pelota cayera en la medialuna, Montiel le ganó de mano al futbolista del elenco mendocino y se quedó con la posición, aunque de espaldas al arco. Después de un pique, el balón se elevó a la altura perfecta para sacar una chilena. Y el jugador del Rojo la ejecutó a la perfección.

El extremo impactó la pelota con su pierna zurda de forma vehemente. El guardameta de Independiente Rivadavia estaba algo adelantado por reclamar infracción en dicha jugada en la que Montiel ganó la posición. Esto, sumado a la sorprendente pirueta que improvisó el futbolista del elenco local, dejó al ex arquero de River Plate descolocado y sin chances de atajar el golazo infernal que consumó el jugador de 24 años.

“Estoy muy contento. Hacía mucho que no venía convirtiendo y que no jugaba por las lesiones que estaba arrastrando. La pasé muy mal. Pero la verdad que volver hoy con ese gol que es tan soñado, me pone muy contento”, aseguró Montiel en diálogo con ESPN. Al mismo tiempo, agregó: “Sabía que tenía que terminar la jugada porque ellos tienen un jugador muy diferente, que era Villa. Me quedó ahí y ni lo pensé: le pegué”.

“Siempre trabajamos para que nos salga todo bien, y de la mejor manera. Hoy levantamos y estamos muy contentos. Sabemos que es muy difícil ir a jugar a La Bombonera, una cancha tan mítica con un equipo de tanta jerarquía. Estamos ilusionados, pero sabemos que no va a ser fácil”, comentó sobre el enfrentamiento contra Boca en los cuartos de final.

Y cerró con una emotiva dedicatoria: “Dejame mandarle un saludo a mi suegra, que viene pasando un momento difícil. Está atravesando la enfermedad del cáncer, hoy cumple años y le mando un muy buen feliz cumpleaños. Un saludo a ella, a mi mujer y a mi bebé“.

El desarrollo del enfrentamiento inició con un Independiente dispuesto a dominar el ritmo del juego. El equipo dirigido por Julio Vaccari mostró un esquema orientado al ataque, apoyándose en sus extremos para generar peligro y monopolizó la posesión de la pelota. Sin embargo, sus intentos encontraron una sólida respuesta defensiva y, en varias ocasiones, toparon con la solvencia de Centurión.

Por su parte, Los Azules del Parque optaron por un enfoque más cauteloso, cediendo la posesión al rival, pero buscando la oportunidad en transiciones rápidas. Una de las primeras ocasiones realmente inquietantes para el equipo local ocurrió después de un error de Sebastián Valdez, quien perdió un balón crucial que permitió a Fabrizio Sartori quedar frente al arco. El remate del delantero fue directo al palo, dejando escapar la posibilidad de abrir el marcador.

La segunda mitad del partido presenció un cambio en la dinámica inicial. Independiente mantuvo la iniciativa, pero al aumentar su presión, dejó espacios que su rival aprovechó para generar contragolpes. Montiel y Lautaro Millán también pusieron en aprietos a Centurión, quien continuó respondiendo con seguridad.

Aunque la resistencia del ex arquero del Millonario se esfumó en el golazo de chilena de Montiel. Desde entonces, Independiente logró dominar el transcurso del juego jugando con la ventaja a su favor, más allá de que hubo lapsos en los que el elenco de Alfredo Berti logró complicar a Rodrigo Rey.

Con este resultado, Independiente selló su clasificación a los cuartos de final del Torneo Apertura. Ahora, el Rojo deberá medirse contra Boca Juniors en La Bombonera. Vale recordar que el Xeneize viene de eliminar a Lanús por penales (4-2) tras igualar sin goles en ese mismo estadio. En unas hipotéticas semifinales, podría enfrentarse a Rosario Central, quien eliminó a Estudiantes de La Plata, o al vencedor del encuentro entre Huracán y Deportivo Riestra.