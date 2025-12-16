Deportes

Nalbandian reflotó su polémica con Del Potro por la derrota contra España en la final de la Copa Davis 2008: “No quiso jugar”

El Rey David ofreció un relato pormenorizado de lo sucedido en aquella definición en Mar del Plata contra un equipo que no trajo a su símbolo, Rafael Nadal

El Rey contó los detalles de aquella definición contra España en Mar del Plata

La final de la Copa Davis 2008 parecía ser la gran oportunidad que tenía Argentina de quedarse con la ensaladera por primera vez en su historia (la racha se quebró en 2016). Enfrente, España visitaba Mar del Plata sin la presencia de su símbolo y emblema, Rafael Nadal, y debía lidiar con Juan Martín Del Potro y David Nalbandian como grandes figuras de la Albiceleste. Sin embargo, los tres días de actividad dejaron como sello una dolorosa derrota por 3-1 sobre superficie dura, un resultado que tiene muchos puntos oscuros, de los cuales habló El Rey en una entrevista con Juan Pablo Varsky en el canal de YouTube, Clank!.

Fue una serie que tendríamos que haber ganado, sin ninguna duda. Llegamos en distinta sintonía todos los que jugamos. También la armamos para jugar más en contra de Rafa (Nadal) que el resto y, cuando vamos a jugar a Mar del Plata, nos beneficiaba que Rafa no había venido”, relató Nalbandian en sus primeras palabras sobre aquella cita decisiva, que no incluyó el viaje del entonces N° 1 del mundo por tendinitis.

A continuación, puntualizó en la forma física de Del Potro en la previa a una llave con el apoyo del público local en la Costa Atlántica: “Sentí que llegó con poca energía de todo el año. Él fue a jugar el Masters. Se estaba quedando sin batería. Jugar la final de la Davis no es algo que juegues todos los días y te tenés que preparar, no podés llegar con la inercia del final del año. Si es buena, buenísimo, pero iba para el otro lado. Llegó cansado. Pierde con Feliciano (López), no debería perder. Juega 1000 partidos y creo que gana 1002, ja. No tuve ningún tipo de problema con él. El que estaba metido en ese momento era el padre, él no estaba”. La Torre de Tandil cayó en cuatro parciales y todo quedó nivelado 1-1, ya que Nalbandian le ganó a Ferrer en sets corridos en primer turno.

En este momento del relato, se metió en profundidad con la figura del padre de Delpo y las dudas que había sobre la sede. Se barajó como alternativa Córdoba, donde nació Nalbi: “Se había propuesto por un tema de altura, y que sea más en contra de Rafa, porque hasta ese momento venía. No le gusta jugar en altura, la pelota se le escapaba un poco. Tanto Juan Martín como yo sentíamos que teníamos más chances de ganarle en una ciudad con un poco de altura que al nivel del mar. Y aparte es porque es España. Si era cualquier otro país, jugábamos en Parque Roca. No nos movemos de ahí. El único que te saca del esquema de jugar en polvo de ladrillo es España”. “Cuando Rafa se baja, no tengas duda de que deportivamente es mejor Mar del Plata”, aclaró.

El tenista cordobés habló de su carrera en una entrevista con Juan Pablo Varsky

A la hora de referirse a la definición de la plaza, dejó una declaración de pocas palabras: “Ahí pasaron cosas... Pero está perfecto que haya sido Mar del Plata. Esas cosas que pasaron no me gustaron, por supuesto, pero hay que jugar y ganar igual”.

David Nalbandian aseguró que su relación con Del Potro era “normal” y dijo que el tandilense “no es una persona que hable mucho, pero ya estábamos ahí y había que ganar”. El oriundo de Unquillo perdió el dobles del sábado disputado con Agustín Calleri y el domingo saltó a la cancha José Chucho Acassuso para disputar el decisivo cuarto punto: “Juan Martín (Del Potro) no quiso jugar y el Gordo Calleri tampoco. Le tocó jugar a Chucho, que no estaba ni para jugar el dobles”.

A propósito de esta respuesta, Varsky agarró el guante y repreguntó sobre si se planteó esta situación en la concentración y la devolución de El Rey David fue al fleje: “Averiguá... Averiguá y contame”. El intercambio también incluyó un supuesto mito urbano en torno a un diálogo que habrían mantenido entre las principales raquetas argentinas después del primer punto ante Ferrer. “La leyenda dice que le dijiste (a Del Potro): ‘Ahora, te toca a vos. Jugá, dale, que no está tu papá‘”, lo introdujo el conductor del ciclo a la discusión y su entrevistado respondió: “Del papá no creo que lo haya dicho, pero le puedo haber dicho: ‘Vamos, que tenemos que ganar, estamos en casa...‘. El partido duro era el mío con Ferrer”.

Por último, destacó los diferentes momentos que atravesaban los cuatro tenistas a la hora de la definición del fin de semana del 21 al 23 de noviembre de 2008 en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas: “Tampoco creo que se haya hecho mal todo. Si hubiésemos ganado, ¿qué? Hay tres jugadores más... Cada uno llegó en un momento distinto del año. El Gordo Calleri y Chucho creo que no jugaron París Bercy o perdieron rápido. Faltaba un mes para la Copa Davis y no estaban en ritmo de competencia. Tampoco estaba en los planes que uno de los dos tenga que jugar el singles. El singles era Juan Martín y yo. Y yo iba a jugar el dobles, o no. Ellos nunca pensaron que iban a jugar el singles. Cuando uno no quiere jugar y el otro tampoco, ¿quién juega? Las cosas se pensaron de una manera y que no te juegue Juan Martín es un montón“.

El tenista cordobés recordó una anécdota con el Pelusa

OTRAS DECLARACIONES DE DAVID NALBANDIAN

A 20 años del Masters de Shanghai: “Lo veo, y todo bien. Hay veces que está bueno y otros años digo: ¿Siempre tiene que salir? Se hace repetitivo, pero no está mal recordar esos momentos. Siempre tuve una sensación bastante buena desde el minuto cero. Lo que más me marcó fue el primer partido con Roger (Federer), que lo pierdo. Pero salí de la cancha y dije: ‘No estoy tan mal‘. Me hizo sentir que tenía una chance de jugar bien. En la final, contra Roger, el partido estaba para cualquier de los dos, podría haber ganado los tie-breaks. Si bien estaba 0-2, había perdido por poco. En el juego estaba para ganarlo igual. Había que ver quién aguantaba el físico. Haberlo pensado así me ayudó a creer y animarme a seguir luchando".

A 18 años de haberle ganado a Federer, Nadal y Djokovic y ser campeón del Madrid Open: “Segundo partido, tengo match point en contra ante (Tomas) Berdych. Zafé ese partido, pero estaba jugando bastante bien. Después en cuartos me toca con Rafa, que nunca había jugado con él. En Madrid, todo un tema. Entro a jugar y me empiezo a sentir cómodo desde el minuto cero. Él tampoco dio su mejor tenis ahí, y yo aproveché. Después, con Nole, sabía que era un partido súper duro. Tenía buenas sensaciones y le gané en dos. Y Roger, el clásico, al que más le gané, con quien más perdí, fue un partidazo. Son cosas que te pasan una vez en la vida y me tocó esa semana. Ahí, los tres estaban a tope”.

¿Su abandono contra Federer por un problema físico en 2006 fue una de las obstáculos que lo complicó para ser N° 1? “Tuve varios. Ese partido podría haberlo ganado desgarrado, pero me dolía mucho y después tenía que jugar con Rafa (Nadal) en tierra... Pensé irme a casa y recuperarme más rápido. Sacale los nombres a ellos, y yo compartí la mejor época de la historia del tenis con los tres más grandes de la historia: en dónde te creés que va a pasar el N° 1. Hay que ser un poco realistas”.

Su respuesta a los que lo acusan de ser poco profesional para aspirar al N° 1: “No les doy ni pelota. Lo dice cualquiera, no tienen ni idea. Cuando alguien opina tan liviano, es porque no tiene idea. No merece ningún tipo de análisis. Competí con los tres más grandes de la historia. Preguntales a esas personas dónde tenía lugar para ser N° 1”.

Su anécdota con Diego Maradona: “Un día, estábamos en Rusia, en esa final (Copa Davis 2006), y el domingo a la mañana lo veíamos a Diego en la tribuna, pero venía a mirar el partido y se iba. Estaba en el vestuario preparándome para jugar porque jugaba el cuarto punto, estábamos 1-2 abajo. Y entra al vestuario, de la nada. Con la energía que tiene, arenga a full. Un crack. Salimos a la cancha y queríamos comernos a todos. Tenía una energía única. Contagiaba, transmitía mucho”.

