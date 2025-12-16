Deportes

Alerta en Boca Juniors: dos poderosos equipos del continente pretenden a Miguel Merentiel

El Xeneize podría perder a una de las máximas figuras del plantel. Los detalles

Miguel Merentiel, una de las máximas figuras de Boca Juniors (REUTERS/Agustin Marcarian)

El futuro de Miguel Merentiel en Boca Juniors se convirtió en uno de los focos del mercado de pases, ante el interés de Club América y Rayados de Monterrey por incorporar al delantero uruguayo para la temporada 2026. La posibilidad de una transferencia millonaria generó expectativas tanto en Argentina como en México, mientras la dirigencia xeneize, encabezada por Juan Román Riquelme, evalúa el impacto de una eventual salida de una de sus figuras más determinantes.

En el cierre de 2025, Merentiel alcanzó los 50 goles con la camiseta de Boca Juniors, consolidándose como uno de los máximos goleadores extranjeros en la historia del club. El atacante, que llegó a Buenos Aires en 2023 procedente del Palmeiras, suma 143 partidos oficiales, 50 goles y 16 asistencias, cifras que lo han posicionado como pieza clave en el esquema xeneize.

La cláusula de salida establecida por Boca Juniors para Merentiel asciende a USD 18 millones, aunque fuentes cercanas a la dirigencia señalan que el club estaría dispuesto a negociar por una suma cercana a los USD 12 millones, siempre que la oferta cumpla con las “aspiraciones económicas muy altas” de Riquelme. Hasta el momento, el entorno del delantero negó que exista un pedido formal de transferencia, pero no descartan analizar propuestas si representan una mejora sustancial respecto a su contrato actual.

Riquelme estudia incorporaciones en la
Riquelme estudia incorporaciones en la delantera ante la inminente venta de Miguel Merentiel y Milton Giménez (Fotobaires)

El propio Merentiel manifestó su satisfacción en Boca Juniors, aunque dejó abierta la puerta a una posible salida si surge una oportunidad atractiva en el extranjero. “Estoy cómodo, soy feliz yo y también mi familia. Que sea lo que tenga que ser”, declaró el delantero. Su representante, Marcelo Tejera, reforzó esta postura al afirmar: “Si es en Boca, mucho mejor, porque él está feliz. Y más desde que llegó Paredes. Está enloquecido con lo que le aporta al equipo”.

En México, tanto América como Monterrey figuran entre los principales interesados en el atacante uruguayo. Aunque el nombre de Merentiel fue vinculado a las Águilas, aún no se produjeron acercamientos formales con el club, que también evalúa reforzar otras posiciones. Por su parte, Monterrey sí considera al delantero como una opción relevante para su ataque, especialmente ante la posible salida de algún integrante de su plantel.

El valor de mercado de Merentiel, estimado en USD 7 millones por Transfermarkt, resulta inferior a la cláusula de rescisión fijada por Boca Juniors, lo que podría dificultar las negociaciones. No obstante, la dirigencia argentina se mantiene atenta a la posibilidad de concretar la venta en enero, mientras Riquelme ya explora alternativas para reemplazar al uruguayo, aunque fuentes internas niegan contactos con otros delanteros como Miguel Borja.

El entorno de Merentiel había solicitado una reunión con Riquelme a finales de año para discutir su futuro y la posibilidad de una mejora contractual, antes del inicio del próximo torneo argentino. La decisión final dependerá tanto de la oferta económica que pueda llegar desde el extranjero como de la disposición de Boca Juniors a retener a su goleador, quien se consolidó como titular junto a Milton Giménez en la ofensiva xeneize.

