La despectiva frase del jefe de McLaren contra Alpine que generó revuelo en la Fórmula 1

El CEO de la escudería le lanzó un dardo al equipo francés

McLaren cerró uno de los mejores años de su historia en la Fórmula 1 al consagrarse en los Campeonatos Mundiales de Constructores y Pilotos de la mano de Lando Norris. En medio de un ambiente festivo en la sede principal de la escudería británica en su fábrica de Woking, Zak Brown, CEO del equipo, lanzó una polémica frase contra Alpine que generó una gran repercusión en las redes sociales. En el evento de celebración posterior a la Gala de Entrega de Premios de la FIA en Tashkent, Uzbekistán, el directivo no solo destacó los logros deportivos, sino que también ironizó sobre el pasado y las alternativas de carrera de sus estrellas. Más allá de que generó risas entre los empleados y los propios pilotos, dejó un despectivo comentario contra la entidad gala.

Uno de los momentos más comentados de la velada surgió cuando Brown, en tono de broma, recordó el turbulento paso de Oscar Piastri por la escudería francesa y la competencia interna que enfrentó Lando Norris en sus inicios. “Corrimos grandes riesgos con ustedes dos, ¡y no pretendan que tenían mejores opciones!”, comentó durante su discurso en el escenario, donde lo acompañaban los propios corredores con los trofeos de Constructores y de la Fórmula 1 entre sus brazos.

Tras esto, Zak Brown añadió: “Tú (Piastri) tenías el maldito Alpine, ¡y tú (Norris) tenías que ir más rápido que Stoffel Vandoorne!”. Estas palabras aludieron directamente a la salida del australiano de Alpine en 2022, tras un conflicto contractual que se resolvió a favor del piloto ante la Junta de Reconocimiento de Contratos, y al hecho de que el flamante campeón de la F1 obtuvo su asiento en 2019 luego de que el propio CEO de McLaren decidiera no renovar al belga Stoffel Vandoorne tras una temporada discreta. Más allá de que las afirmaciones se llevaron a cabo en medio de un ambiente festivo, la frase generó revuelo en la Máxima.

McLaren celebró la fiesta de fin de año en su fábrica principal en Woking, donde compartieron los títulos de la F1 conseguidos con todos los integrantes de la escudería (@mclaren)

Vale recordar que el escándalo entre Oscar Piastri y Alpine, recordado como “Piastrigate”, se remonta a mediados de 2023, cuando el australiano integraba la Academia de Pilotos del team con sede en Enstone. En este entonces, ante la inminente salida de Fernando Alonso al final de la temporada, la escudería francesa anunció que el oceánico iba a ser titular en 2024 junto a Esteban Ocon. Sin embargo, dos horas más tarde, el propio corredor se encargó de desmentirlo con un contundente comunicado.

“Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine F1 publicó un comunicado de prensa a última hora de la tarde de que conduciré para ellos el próximo año. Esto está mal y no firmé un contrato con Alpine para 2023. No conduciré para Alpine el próximo año”, fue el mensaje que publicó Oscar Piastri en sus redes sociales, algo que generó un cimbronazo en la Fórmula 1. Semanas más tarde, se confirmó que el australiano fichó por McLaren y ocupó la butaca titular de 2024 con Lando Norris.

Oscar Piastri integró el programa de desarrollo de Alpine antes de recalar en McLaren (@OscarPiastri)

Estas no fueron las únicas declaraciones llamativas del CEO de McLaren. Durante el evento, Brown continuó con su estilo desenfadado, elogiando a sus pilotos que pelearon el título hasta la última carrera. En una de sus intervenciones, expresó: “No podría soñar con tener una mejor alineación de pilotos dentro y fuera de la pista. Los dos más rápidos del mundo y los más amables. Así es McLaren. Corredores de verdad como nosotros, que definen nuestra forma de correr. Son casi una pareja de unicornios”. No obstante, fiel a su tono, añadió con ironía: “Por otra parte, tal vez el año que viene estemos aquí diciendo: ‘que se joda ese tipo’”.

El directivo también bromeó sobre la relación que mantiene con sus pupilos, asegurando: “Ambos pilotos me adoran, me idolatran y me llaman ‘Gran Papá’ a mis espaldas”. Además, señaló que, aunque los pilotos suelen bromear con él, sienten un respeto especial por el director del equipo, Andrea Stella: “La realidad es que se meterán conmigo, pero no se meterán con Andrea porque, en el fondo, le tienen un miedo terrible a Andrea”.

El humor de Brown se extendió incluso a anécdotas recientes, como el momento en que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, despeinó a Norris durante la gala. El empresario estadounidense desafió a Piastri a repetir el gesto, diciendo: “Lo que realmente quiero hacer es despeinar a Lando ahora mismo, pero voy a desafiar a Oscar y ver qué tan grandes son realmente sus pelotas”. El australiano, entre risas, aceptó el reto y se acercó tímidamente a su compañero, cerrando así una jornada marcada por la camaradería y el buen ánimo en el seno de McLaren en Woking.