El insulto de Lando Norris en medio de la Gala de la Fórmula 1 que generó una particular reacción de su novia

El piloto de McLaren protagonizó un gracioso momento durante su discurso

Lando Norris, el flamante campeón de la Fórmula 1, protagonizó un divertido momento durante la gala anual de la FIA en Uzbekistán. Al recibir el trofeo que lo consagra como nuevo monarca de la máxima categoría, el piloto británico soltó un insulto en pleno discurso, lo que provocó risas entre los asistentes y una reacción por parte de su novia, la modelo Magui Corceiro, que lo estaba siguiendo desde la platea del lugar donde se hizo la presentación.

El incidente ocurrió cuando Norris, al repasar la temporada de McLaren, afirmó ante el auditorio: “Quiero decir que Oscar ciertamente no me hizo la vida fácil, y tuvimos una gran rivalidad y competencia entre nosotros durante los últimos tres años”, comenzó el británico que llevará el número 1 en su monoplaza durante el 2026.

“Obviamente, en la segunda mitad de la temporada, Max se estaba poniendo al día y presionándonos a ambos, y a todo el equipo, y tuvimos algunos grandes momentos. Por supuesto que hemos tenido algunas grandes victorias, ganar en Mónaco y Silverstone fue un sueño, pero yo y nosotros tuvimos nuestra buena dosis de errores y cagadas”, agregó el joven de 26 años.

Rápidamente, la transmisión oficial del evento mostró a la pareja del campeón de la F1, quien hizo una expresión con su rostro tras la palabra que utilizó su pareja. Al percatarse de su expresión, Lando preguntó con humor: “¿Puedo decir eso aquí? ¿Estoy bien?”. Acto seguido, Mohammed Ben Sulayem, el dirigente recién reelegido como presidente de la FIA hasta 2029, respondió en tono jocoso: “¡10.000!”, en relación a lo que le saldría al piloto la multa por ese exabrupto. A lo que Norris replicó: “Oh, sí, lo siento, me multaron. Ahora puedo pagarla”.

Es importante recordar que durante la temporada 2024, la FIA endureció las sanciones por el uso de lenguaje inapropiado en actos oficiales. En años previos, pilotos como Max Verstappen y Charles Leclerc recibieron penalizaciones por emplear insultos en conferencias de prensa o entrevistas. Sin embargo, la reacción humorística de Ben Sulayem en esta ocasión sugiere que Norris no enfrentará consecuencias disciplinarias por su desliz, especialmente en un contexto festivo y bajo la mirada benevolente del presidente, quien acaba de iniciar su segundo mandato.

Norris junto a su pareja Magui Corceiro tras recibir el trofeo al campeón de la F1

Hay que recordar que Norris y Corceiro fueron noticia más allá de la consagración del piloto tras finalizar en el 3° puesto del Gran Premio de Abu Dhabi. Después de ver la bandera de cuadros, en la pista, el birtánico y la influencer de la moda se dieron un apasionado beso que dio la vuelta al mundo y generó especulaciones sobre la oficialización de la pareja en el país natal de la actriz.

Recién durante la segunda parte de la temporada que se terminó en Medio Oriente, la propia actriz se mostró en varias carreras en el paddock de McLaren durante las carreras, sobre todo en la etapa en Europa.“Estoy muy feliz, él es muy feliz y eso es lo que importa”, expresó la actriz en declaraciones recogidas porCMjornalyTV Guia.

Corceiro también abordó el significado del beso ante las cámaras de la TV oficial. Consultada sobre su decisión de mostrar sus sentimientos en un momento tan visible, explicó:“No hay ninguna regla para hacerlo público. Pensé que tenía sentido... En ese momento, olvidé que las cámaras estaban ahí. Fue un momento tan importante que ni siquiera lo recordé”, declaró, alejando los dichos de varios fanáticos sobre que aprovechó la ocasión para mostrarse con el flamante monarca de la Máxima.

El beso entre Norris y Corciro tras la conquista del campeonato de la F1 por parte del piloto birtánico (REUTERS/Amr Alfiky)

La gala de la FIA no solo sirvió para coronar a Norris, sino que también reconoció a figuras destacadas del automovilismo. Leonardo Fornaroli fue premiado como campeón de Fórmula 2, Rafael Camara recibió el galardón al Novato del Año en Fórmula 3, y el propio Verstappen obtuvo el reconocimiento a la “Acción del Año” por su adelantamiento a Oscar Piastri en Imola. El australiano, compañero de equipo del británico en el equipo con sede en Woking, subió al podio tras finalizar en el tercer puesto del campeonato y expresó: “Muchos altibajos, pero ha sido parte de la experiencia. Todo lo aprendido me servirá el resto de mi carrera”.

El equipo McLaren, con Zak Brown y Andrea Stella al frente, celebró el título de constructores. “Temporada fantástica. Llegar a la última carrera con los dos pilotos peleando por el título, cuando muchos decían que no podríamos… es algo para estar orgullosos”, dijo el director de la escudería británica. Durante la ceremonia también se le rindió homenaje a otros campeones y leyendas del deporte, como Robert Kubica, Antonello Coletta y Sébastien Ogier, en una noche marcada por la diversidad de disciplinas y la emoción de los premiados.