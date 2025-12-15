Deportes

Insultos, miradas desafiantes y gritos a los árbitros: el furioso cruce de LeBron James con otra figura de la NBA que terminó en escándalo

El número 23 de los Lakers protagonizó un áspero enfrentamiento con Dillon Brooks de los Phoenix Suns

La estrella de los Lakers y el jugador de Phoenix Suns tuvieron un acalorado cruce

La estrella de la NBA LeBron James protagonizó un episodio de alta tensión durante el partido frente a los Phoenix Suns en el Footprint Arena. El encuentro, disputado este domingo, estuvo marcado por un altercado entre la figura de Los Ángeles Lakers y Dillon Brooks, que derivó en insultos, gritos y un forcejeo con uno de los árbitros. La situación culminó con una falta técnica para el número 23 y la expulsión del alero de los Phoenix Suns al final del encuentro, un escándalo que se llevó los flashes de la jornada de la NBA.

El incidente se desató a comienzos del tercer cuarto, cuando James defendía a Brooks en una jugada que terminó con una falta cometida por un compañero del jugador que más puntos logró en la historia de la mejor liga de básquet del mundo. Tras perder el control del balón, el canadiense devolvió la pelota de un manotazo en dirección a la figura de la franquicia angelina, impactando al cuatro veces campeón de la NBA. La reacción de LeBron fue inmediata y vehemente: se dirigió a Brooks y le gritó en la cara, en una escena que captó la atención de todos los presentes. La tensión escaló rápidamente y el N° 23 tuvo que ser contenido por sus compañeros y por el entrenador de los Lakers JJ Redick. Por otra parte, Brooks optó por alejarse sin responder a las provocaciones.

Lejos de calmarse, James intentó seguir a Brooks, lo que obligó a los oficiales y a sus compañeros a intervenir para evitar que la situación se agravara. En medio de la confusión, el jugador de los Lakers dirigió su enojo hacia los árbitros, a quienes gritó y gesticuló de forma airada, llegando incluso a agarrar el brazo de uno de ellos y tironearlo. Solo la intervención de Rui Hachimura y del coach logró finalmente contener al veterano, quien recibió una falta técnica por su conducta. La liga evaluará una posible sanción adicional para James, dada la gravedad de su reacción.

El partido ya había mostrado signos de tensión desde el primer cuarto, cuando Brooks chocó con James y lo empujó, acción que le valió una falta técnica. La rivalidad entre ambos jugadores se mantuvo latente durante todo el encuentro y volvió a estallar en la segunda mitad, cuando la estrella del balonceste de Canadá recibió su segunda técnica tras otro enfrentamiento con LeBron, lo que provocó su expulsión del partido. El altercado final entre ambos se produjo cuando, con menos de ocho minutos por jugar, los Suns perdía por 20 puntos, pero logró remontar y tomar la delantera 114-113 gracias a un triple de Brooks sobre James.

LeBron James y Brooks volvieron
LeBron James y Brooks volvieron a tener un cruce en la NBA (Allan Henry-Imagn Images)

Tras la jugada, el número 3 de Phoenix chocó nuevamente con el alero de los Lakers, lo que desencadenó la segunda técnica y su salida definitiva de la cancha. James dispuso entonces de un tiro libre, que falló, pero en la siguiente posesión recibió una falta en un intento de triple y encestó dos de los tres tiros, asegurando la victoria de LA por 116-114 tras el fallo final de Grayson Allen sobre la bocina.

La rivalidad entre James y Brooks no es nueva. Ambos ya habían protagonizado enfrentamientos durante los playoffs de 2023, cuando Brooks, que en esa época era jugador de los Memphis Grizzlies, recurrió a provocaciones y declaraciones desafiantes hacia James. En aquel cruce, el alero defendió con intensidad al máximo anotador de la historia de la NBA, dificultando sus lanzamientos y buscando el enfrentamiento directo. Tras el partido, el canadiense no dudó en menospreciar a su rival: “No me importa lo que digan. LeBron está viejo. Es lo que esperaba que hiciera para el cuarto o quinto partido de la serie. Me ha dicho algo en el momento que cometí la cuarta falta. Tendría que haber empezado a hablar mucho antes. Me encanta tocar las narices. No respeto a nadie que sea incapaz de meterme 40 puntos”.

Al finalizar el encuentro en Phoenix, el 23 de los Lakers ofreció su perspectiva sobre el altercado. “Él va a competir. Yo voy a competir. Nos vamos a enfrentar. Intenté no llegar al límite. No suelo llegar a ese punto. Pero simplemente competimos. Y lo hicimos casi hasta el final del partido”, concluyó LeBron, que se quedó con el triunfo para los Lakers.

