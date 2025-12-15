El emotivo mensaje de la pareja de Juan Ramón Verón, a siete meses de su muerte: “Todo tuyo amor mío”

El emotivo posteo de Agustina Amaro, la novia de la Bruja Verón

A siete meses de la muerte de Juan Ramón Verón, la emoción y el recuerdo del ídolo de Estudiantes de La Plata volvieron a cobrar fuerza tras la consagración del equipo en el Torneo Clausura. La celebración, que tuvo su epicentro en Santiago del Estero y en La Plata, se trasladó también a las redes sociales, donde Agustina Amaro, exjugadora y actual entrenadora de las divisiones inferiores del club, le dedicó un sentido homenaje a quien fuera su pareja hasta el día de su fallecimiento, ocurrido el 27 de mayo a los 81 años.

En su cuenta de Instagram, Amaro expresó: “¡¡Cosa de Brujas!! Todo tuyo amor mío, sé que estuviste ahí conmigo, con todos nosotros que viajamos, que alentamos, sufrimos y festejamos!! VAMOS PINCHA LA P... MADRE”.

En el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Amaro se mostró en la tribuna señalando al cielo, gesto que simbolizó su homenaje a Verón. Además, llevó consigo una camiseta con el dorsal número 11 y el apellido Verón en la espalda, evocando la figura de “La Bruja”, quien no solo fue un emblema del club, sino también padre del actual presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón.

En sus historias de Instagram, la entrenadora compartió una imagen junto a Verón tomada el día en que Estudiantes ganó la Copa Argentina en 2023, acompañada del mensaje: “Ayer fue así, tal cual. Te amo para siempre, JR”.

Agustina Amaro le dedicó una emotiva storie a la Bruja Verón

El vínculo entre Amaro y Verón, que habría comenzado a fines de 2021, atrajo la atención pública por la diferencia de edad de 50 años entre ambos, pero se consolidó como una historia de amor marcada por la pasión compartida por Estudiantes. En el momento de la despedida, Amaro escribió en sus redes sociales: “Gracias por enseñarme lo que es el amor puro y bonito. Por ser mi amigo, mi compañero, mi confidente, mi compañero en todo, mi cómplice, mi otra mitad. Te amo, te amo y te voy a amar hasta que nos volvamos a encontrar, amor de todas mis vidas”.

A lo largo de su relación, Amaro compartió diversos mensajes y fotografías que reflejaron la intensidad del vínculo. En una de sus publicaciones, manifestó: “Yo elegí quererte y asumir las consecuencias. ¡Elegí que seas vos quien llene mis días de sonrisas. Elegí tu voz, elegí coleccionar instantes y que dejes huellas en mí. Elegí sacarme la coraza, elegí arriesgarme... ¡te elegí a vos! ¡Te amo Juan Ramón!”. La pareja solía asistir junta a los partidos del club y participó de los festejos tras la obtención de la Copa de la Liga ante Vélez y la Copa Argentina frente a Defensa y Justicia.

El vínculo entre Amaro y Verón comenzó a fines de 2021

El legado de Juan Ramón Verón en Estudiantes es ineludible. Autor de goles históricos, como el que le marcó al Manchester United en Old Trafford en 1968 para conquistar la Copa Intercontinental, y de tres tantos en la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, Verón disputó 324 partidos y anotó 90 goles en sus tres etapas en el club. Además, jugó en Junior y Cúcuta de Colombia, Panathinaikos de Grecia y Argentino de Quilmes. Su presencia en el Country Club de City Bell era habitual, donde aconsejaba y acompañaba a las nuevas generaciones, y fue testigo del regreso triunfal de su hijo en la Copa Libertadores de 2009 y de la llegada de la “Brujita” a la presidencia del club.

Amaro, por su parte, mantiene un fuerte lazo con Estudiantes, más allá de su paso por Defensa y Justicia. En una entrevista con el programa del club en FM Cielo, expresó: “Me emociona hablar de Estudiantes, es una escuela que inculca valores y nos enseña a dejar todo por el compañero”. Además de su carrera como futbolista y entrenadora, también participó en el handball del club y fue alcanzapelotas en algunos partidos.

LAS FOTOS DE JUAN RAMÓN VERÓN QUE COMPARTIÓ AGUSTINA AMARO:

Juan Ramón Verón y Agustina Amaro se conocieron a fines de 2021 (@amaroagustina)

Juan Ramón le entregó el diploma de DT

Agustina Amaro el día que se recibió de directora técnica al lado de Juan Ramón Verón (@amaroagustina)

Agustina Amaro en el cumpleaños de su novio, Juan Ramón Verón, de 80 años (@amaroagustina)

El festejo de los 80 años de Juan Ramón (@amaroagustina)