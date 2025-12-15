Deportes

Conmoción por la muerte de un famoso luchador de MMA a los 45 años: fue hallado sin vida tras ser arrastrado por un río

Gerônimo Dos Santos había ingresado a nadar en una zona señalada por su “alta peligrosidad” en el río Negro, en el estado de Amazonas, Brasil

Geronimo dos Santos, en su
Geronimo dos Santos, en su enfrentamiento ante Ivan Vitasovic en 2022 (SasaxMiljevic PIXSELL)

El exluchador de artes marciales mixtas (MMA) y subsecretario de Seguridad Pública de São Gabriel da Cachoeira, Gerônimo Dos Santos, falleció a los 45 años tras desaparecer en el río Negro, en el estado de Amazonas, Brasil. El cuerpo de Dos Santos fue hallado sin vida el lunes, luego de un operativo de búsqueda iniciado el sábado, cuando fue visto por última vez nadando en una zona considerada de alto riesgo. La noticia de su muerte generó conmoción tanto en la comunidad deportiva como en el ámbito público brasileño.

Las circunstancias del suceso se remontan al sábado 13 de diciembre, cuando Dos Santos, conocido en el mundo del MMA como “Mondragon”, se zambulló en el río Negro durante una visita al lugar acompañado de su pareja. El expeleador fue arrastrado por la corriente y no logró regresar a la orilla. Reportes locales citados por el mismo medio señalaron que su cuerpo fue encontrado atrapado bajo rocas en el fondo del río. El hallazgo se produjo el lunes siguiente, tras labores de rescate encabezadas por buzos del Cuerpo de Bomberos de Río Negro, según confirmó el subsecretario de Planificación de São Gabriel da Cachoeira a través de redes sociales.

El operativo de búsqueda estuvo marcado por la dificultad del entorno. El diario Lance detalló que la municipalidad emitió una alerta sobre la peligrosidad de la zona donde desapareció Dos Santos. El área presentaba un banco de arena blanda con un desnivel pronunciado y una corriente circular que alcanzaba profundidades de hasta 15 metros, lo que representa un riesgo considerable incluso para nadadores experimentados. Las autoridades locales subrayaron la necesidad de extremar precauciones en ese sector del río Amazonas, conocido por sus condiciones impredecibles.

Su récord profesional sumó 45
Su récord profesional sumó 45 victorias (Sasax Miljevic PIXSELL)

En el plano profesional, Dos Santos fue una figura destacada en el circuito internacional de MMA. Originario de Feira de Santana, Bahía, inició su carrera en 2006 y compitió en ligas como Jungle Fight, M-1, RIZIN, Mr Cage, ACA, Fight Nights Global y, más recientemente, BKFC, según The Sun y BioBioChile. En 2012 firmó contrato con UFC y su debut estaba programado para el evento UFC 153 frente a Gabriel Gonzaga, aunque finalmente no llegó a competir en la serie tras verse obligado a retirarse. Su récord profesional fue de 45 victorias, 26 derrotas y un empate. Su última aparición en BKFC lo vio imponerse por nocaut al excontendiente de peso pesado de UFC Aleksei Oleinik en abril, y tenía previsto enfrentar a Andrei Arlovski en junio, combate al que renunció posteriormente. Tras su retiro de la competición, Dos Santos asumió el cargo de subsecretario de Seguridad Pública en el municipio de São Gabriel da Cachoeira, donde prestó servicios hasta su fallecimiento.

La muerte de Dos Santos provocó una inmediata reacción de las autoridades locales. El municipio de São Gabriel da Cachoeira decretó tres días de luto oficial en su honor y emitió un comunicado expresando su pesar por la pérdida de quien, en palabras de la administración local, prestó “servicios inestimables” a la comunidad. El mensaje institucional estuvo acompañado de muestras de condolencia dirigidas a la familia y amigos del exluchador, reflejando el impacto de su partida en la región y en el ámbito deportivo.

En medio del dolor, la comunidad de São Gabriel da Cachoeira manifestó su solidaridad con los allegados de Dos Santos, reconociendo el legado que deja tanto en el deporte como en el servicio público.

