Polémica en una pelea de un evento de MMA que promocionó Cristiano Ronaldo: un luchador sufrió un salvaje castigo y se desvaneció

La empresa de la que el astro portugués es accionista quedó en el centro de las críticas por la decisión del árbitro en el final del combate. IMÁGENES SENSIBLES

Un luchador se desvaneció durante un combate por el daño que recibió

La velada WOW 25 celebrada en el Madrid Arena resultó en una de las imágenes más impactantes y comentadas en la reciente historia de las artes marciales mixtas. El desplome del luchador daguestaní Umakhan Ibragimov tras recibir un intenso castigo durante su combate titular contra el neerlandés Brian Hooi marcó el desarrollo y la repercusión del evento en la comunidad internacional de este deporte.

El enfrentamiento entre Brian Hooi y Umakhan Ibragimov formaba parte del cartel principal de WOW FC, promotora que recientemente anunció la incorporación de Cristiano Ronaldo como accionista. En esta ocasión, bajo el padrinazgo de Ilia Topuria, la promotora continuó impulsando su expansión internacional, transmitiendo la velada a través del canal de YouTube de la estrella portuguesa. El evento puso a prueba la resistencia de ambos luchadores y, sobre todo, evidenció tensiones alrededor de la actuación arbitral.

El inicio de la pelea mostró a Ibragimov con un estilo ofensivo, intentando arrinconar a su rival e imponiendo su potencia en el primer asalto. Según se pudo ver en la transmisión, el daguestaní llegó a mandar a la lona a Hooi en los primeros minutos. Sin embargo, Hooi resistió la ofensiva inicial y el combate evolucionó hasta intercambios de golpes donde ambos peleadores tambalearon ante el impacto de sus oponentes.

La batalla alcanzó su punto más crítico en el tercer asalto. El neerlandés Hooi aprovechó el desgaste físico visible de Ibragimov, lo llevó al suelo y empleó una serie de golpes a ras de lona que dejaron el rostro de su adversario severamente dañado. El árbitro sancionó el final del round y ambos competidores retornaron a sus esquinas, pero Ibragimov perdió la estabilidad y cayó desplomado ante la mirada atónita de entrenadores y espectadores.

En las imágenes, se puede ver que el rostro de Ibragimov quedó desfigurado. Tras el accionar de los médicos y luego de 15 minutos, el luchador que perdió la pelea se retiró en camilla aplaudido por los presentes en el recinto.

El luchador regresó a su
El luchador regresó a su esquina y se desplomó

Semanas antes, la promotora comunicó la integración del astro portugués como accionista. Según la nota oficial difundida y recogida por varios medios, “WOW FC anuncia con orgullo que Cristiano Ronaldo, uno de los deportistas más influyentes y admirados en el planeta, pasará a ser accionista de la empresa. Su entrada marca un hito definitorio para WOW FC y un momento transformador para el futuro de las artes marciales mixtas en todo el mundo”.

Preguntado sobre sus motivaciones, Cristiano Ronaldo señaló en el comunicado que la promotora trabaja para “construir algo único y poderoso”. Planteó su incorporación como un compromiso con el crecimiento de la disciplina y el fomento de valores como la disciplina, el respeto, la resistencia y la excelencia. Por su parte, Arturo Guillén, presidente ejecutivo de WOW FC, destacó el impacto de la llegada del futbolista al considerar que CR7 es más que una superestrella mundial: es un símbolo de ambición, resistencia y excelencia”.

La escena provocó una catarata de reacciones en redes sociales. Usuarios de X (antes Twitter) publicaron mensajes como: “Fue tal el castigo que recibió Ibragimov y que el árbitro consintió que el ruso no pudo ni llegar a sentarse a su silla”. Otro testimonio expresó: “Me duele todo este vídeo. Como el Cutman no es capaz de sostenerlo, como el entrenador sólo piensa en levantarlo”. La secuencia generó conmoción y acusaciones de negligencia, centrándose sobre todo en la actuación del árbitro Antonio García Morales.

El árbitro recibió críticas por
El árbitro recibió críticas por su desempeño

“Lo del árbitro Antonio García Morales es inaceptable. Retirarle la licencia es obligado”, opinó una voz en redes. Otros mensajes insistieron: “Antonio García Morales no debería de volver a subir a un octógono como árbitro de MMA. Lo que ha sucedido con Ibragimov ha sido de cárcel”.

A propósito del resultado deportivo, la victoria de Hooi llegó por interrupción médica obligada después del tercer asalto. El neerlandés conquistó así el cinturón de peso ligero de WOW FC, en una pelea que varios seguidores calificaron como uno de los combates más duros presenciados sobre el octágono madrileño. Un usuario aportó: “Ibragimov llevaba más de 2 minutos sin ningún tipo de fuerza ni defensa. Los golpes que lanzaba eran pura inercia sin ningún sentido, fallo garrafal del árbitro”.

La frase de Verón sobre

El argentino Kevin Vallejos hizo

Taki Inoue, el piloto que

Agustín Calleri confirmó que irá

Elecciones en Newell's: quiénes son
"Togo": la historia real del

Zelensky llegó a Berlín para

