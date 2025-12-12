Deportes

Incertidumbre en Boca Juniors por la continuidad de Ander Herrera: “Sigue o deja el fútbol”

El español viajó a su país para pasar las Fiestas con su familia y definirá si permanece en el Xeneize

Desde que los jugadores de Boca Juniors fueron licenciados el pasado 9 de diciembre surgió un interrogante en torno a una de las figuras del plantel: ¿seguirá Ander Herrera en el club? El español viajó a su país para pasar las Fiestas con su familia y tomará una determinación en breve. A priori, su idea es continuar en la institución a cumplir su contrato para vivir la experiencia completa de la Copa Libertadores, aunque todo está por verse.

Según informaron en ESPN, el vasco de 36 años evaluará si volverá a Argentina o decidirá retirarse del fútbol. A la hora de analizar su presente futbolístico hay que remarcar que Ander afrontó una serie de lesiones que lo alejaron de las canchas en muchas ocasiones durante todo el año. “En las próximas horas se va a España a pasar las Fiestas y ahí a nivel familiar tomará una decisión: o Boca o deja el fútbol. En Boca están esperando”, detallaron.

Fueron un 17 partidos disputados entre todas las competiciones (torneo local, Copa Argentina, Fase 2 de Libertadores y Mundial de Clubes) sobre el total de 44, lo que implica un porcentaje de apenas el 38% de presencias. A principios de 2025, Herrera debutó ante Argentino de Monte Maíz en Santa Fe y luego se estrenó en la Bombonera ante Argentinos Juniors por el Torneo Apertura, donde registró su primera lesión muscular. Después de un mes de recuperación, reapareció en la revancha de la Libertadores ante Alianza Lima, pero a los dos partidos volvió a sufrir una ruptura muscular que se agrandó aún más en un choque ante Newell’s en Rosario, donde ingresó desde el banco y debió salir a los 10 minutos.

Esa lesión lo dejó afuera del duelo Superclásico ante River en el Monumental y recién le permitió jugar otra vez en los cuartos de final del Apertura, encuentro que terminó con eliminación ante Independiente. Tras eso, debutó como titular en el Mundial de Clubes ante Benfica y volvió a lesionarse a los 20 minutos (y fue expulsado en el banco). Previo al inicio del Clausura, se resintió de su dolencia muscular y quedó afuera de los siguientes diez compromisos de Boca de forma consecutiva. Su mayor momento de continuidad fue entre la Fecha 10 y los octavos de final del Clausura, cuando cosechó minutos en todos los cotejos (ocho en total), siendo titular ante Tigre y una de las figuras en su ingreso ante Estudiantes en La Plata. Estuvo en el banco en cuartos de final ante Argentinos y en semifinales contra Racing.

En definitiva, el saldo de presencias de Ander Herrera en Boca es negativo y eso llevó al futbolista a repensar su futuro. El hecho de que Claudio Úbeda todavía no haya sido ratificado como entrenador para el 2026 añade algo más de incertidumbre a la continuidad del español, aunque el Sifón contaría con él para lo que viene. Y, desde la dirigencia, que le firmó un contrato hasta diciembre del año próximo, también esperan que regrese para comenzar la pretemporada.

Una situación similar atraviesa Edinson Cavani, víctima de una incontable cantidad de lesiones que lo llevaron a jugar apenas 24 de 44 encuentros en 2025, con el aliciente de que es el capitán del plantel boquense. El Matador se perdió los dos superclásicos y ni siquiera estuvo en condiciones de ingresar en el último compromiso ante Racing por las semifinales cuando las papas quemaban y la eliminación estaba por consumarse. El uruguayo también tiene contrato hasta fines de 2026 y Marcelo Delgado, quien baraja este tipo de cuestiones junto a Juan Román Riquelme, envió un mensaje entre líneas en los últimos días: “Necesitamos un poco más de él en los momentos decisivos. A veces surgen ese tipo de lesiones y hay que entenderlo y seguir trabajando para que él se pueda recuperar de la mejor manera”.

Los tres futbolistas de Boca que no iniciarán la pretemporada y ya se despidieron de la institución tras finalizar sus respectivos contratos son Cristian Lema, Frank Fabra e Ignacio Miramón. Además, otros 26 jugadores retornarán luego de sus préstamos en otros clubes y otros tres quedarán libres: Bruno Valdez, Tomás Fernández e Israel Escalante.

